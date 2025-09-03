2 tháng nữa, nhà máy 2.200 tỷ đồng tại Quảng Ngãi sẽ được tái khởi động sau 10 năm bỏ hoang

Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất, do Công ty cổ phần Nhiên liệu sinh học dầu khí miền Trung (BSR-BF) quản lý, được khởi công xây dựng từ tháng 9/2009 trên diện tích 24,62 ha tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi), với tổng vốn đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng.

Nhà máy chính thức vận hành thương mại vào năm 2014, mỗi ngày sản xuất khoảng 330 tấn ethanol, góp phần thúc đẩy thị trường xăng sinh học E5 trong nước. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn hoạt động, nhà máy buộc phải dừng vận hành từ tháng 4/2015.

Năm 2018, Petrovietnam bàn giao quyền quản lý cho Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR). Doanh nghiệp này đã nhiều lần tìm giải pháp khôi phục, song nhà máy vẫn bỏ hoang giữa lòng Khu kinh tế Dung Quất do hạ tầng xuống cấp và đầu ra sản phẩm chưa đảm bảo tính khả thi.

Sau gần một thập kỷ dừng hoạt động, nhà máy đang được khẩn trương bảo dưỡng để tái khởi động. Theo đó, tại buổi làm việc mới đây với lãnh đạo Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, ông Phạm Văn Vượng, Giám đốc BSR-BF, cho biết toàn bộ nhân lực và thiết bị đang được huy động tối đa nhằm hoàn tất công tác bảo dưỡng trước ngày 31/10/2025.

Hiện, nhà máy đã khởi động thành công trạm điện chính để cấp điện toàn bộ hệ thống và đang tiến hành bảo dưỡng tại khu vực phân xưởng điện – hơi. Nếu tiến độ được duy trì như kế hoạch, dây chuyền sản xuất ethanol sẽ tái vận hành vào tháng 11/2025, phục vụ nhu cầu phối trộn xăng E10.

Ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng Giám đốc BSR, nhấn mạnh việc hoàn thành bảo dưỡng không chỉ là điều kiện tiên quyết để đảm bảo an toàn kỹ thuật, mà còn là bước chuẩn bị quan trọng để nhà máy vận hành ổn định, đồng thời giúp BSR thực hiện lộ trình chuyển đổi nhiên liệu xanh theo định hướng của Petrovietnam và Chính phủ.

Với công suất thiết kế 100 triệu lít ethanol/năm, sử dụng nguyên liệu chính là sắn lát khô, Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất được kỳ vọng sẽ cùng với Nhà máy lọc dầu Dung Quất tạo nên chuỗi giá trị khép kín, vừa tối ưu nguồn lực, vừa góp phần đảm bảo an ninh năng lượng.

Bên cạnh đó, việc sản xuất ethanol còn mang ý nghĩa lớn trong việc giảm phát thải, thúc đẩy nhiên liệu sạch, thân thiện môi trường, từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững và cam kết trung hòa carbon (Net Zero) vào năm 2050 của Việt Nam.

Trong bối cảnh mới, yêu cầu tái vận hành nhà máy càng trở nên cấp thiết. Theo quy định của Bộ Công Thương, từ ngày 1/1/2026, toàn bộ xăng thương mại lưu hành trên thị trường sẽ phải chuyển sang xăng E10. Với sản lượng tiêu thụ xăng trong nước khoảng 12 – 15 triệu m³/năm, nhu cầu ethanol để pha chế ước tính vào khoảng 1,2 – 1,5 triệu m³/năm.

Tuy nhiên, năng lực sản xuất trong nước hiện chỉ đạt khoảng 450.000 m³/năm, tương đương 40% nhu cầu, phần còn lại buộc phải nhập khẩu. Trong khi đó, giá ethanol thế giới liên tục biến động, thị trường cạnh tranh gay gắt và các chính sách thuế nhập khẩu ngày càng khắt khe.

Chính vì vậy, việc khôi phục hoạt động của các nhà máy ethanol trong nước, trong đó có Dung Quất, không chỉ giải quyết bài toán nguồn cung mà còn mang ý nghĩa chiến lược đối với an ninh năng lượng quốc gia. Đây sẽ là bước đệm quan trọng để Việt Nam chủ động hơn trong lộ trình sử dụng nhiên liệu sinh học, hướng tới nền kinh tế xanh và phát triển bền vững.