Vì sao các địa phương áp dụng mức trợ cấp hưu trí xã hội khác nhau?
Một số tỉnh, thành đã tăng mức trợ cấp hưu trí xã hội cao hơn so với quy định chung của Chính phủ
- 04-07-2025Người từ 75 tuổi không có lương hưu được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 1/7/2025
- 04-07-2025Cấp xã chi trả trợ cấp hưu trí, 1,6 triệu người thụ hưởng cần biết rõ quy trình
- 23-03-2025Người từ 70 tuổi không có lương hưu được nhận trợ cấp hưu trí
Nghị định 176/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội 2024 (có hiệu lực từ ngày 1-7-2025) về trợ cấp hưu trí xã hội đã quy định mức hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng là 500.000 đồng/tháng.
Tuy nhiên, tại một số địa phương đã thực hiện tăng mức trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng cao hơn quy định chung của Chính phủ. Cụ thể:
TP HCM tăng mức trợ cấp hưu trí xã hội lên 650.000 đồng/tháng, cao hơn 150.000 đồng so với quy định chung của Chính phủ. Mức tăng được quy định tại Nghị quyết của HĐND TP HCM khóa X về mức trợ cấp hưu trí xã hội trên địa bàn TP HCM, chính thức có hiệu lực từ ngày 1-9.
Hay Nghị quyết số 65/2025/NQ-HĐND tỉnh Quảng Ninh (có hiệu lực từ ngày 27-7) đã tăng mức trợ cấp hưu trí xã hội lên 700.000 đồng/tháng. Trong đó, tỉnh sẽ hỗ trợ thêm 200.000 đồng/người/tháng cho hơn 25.600 người được đang được thụ hưởng chính sách này.
Tại một số địa phương cũng đang xây dựng dự thảo, lấy ý kiến để trình HĐND cấp tỉnh về việc nâng mức trợ cấp hưu trí xã hội lên cao hơn 500.000 đồng trong thời gian tới.
Như vậy, dựa trên cơ sở nào, các địa phương có thể tăng mức trợ cấp hưu trí xã hội với mức tăng khác nhau?
Theo Điều 22, Luật Bảo hiểm xã hội 2024, mức trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng do Chính phủ quy định phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng của ngân sách nhà nước từng thời kỳ. Định kỳ 3 năm, Chính phủ thực hiện rà soát, xem xét việc điều chỉnh mức trợ cấp hưu trí xã hội.
Tùy theo điều kiện kinh tế - xã hội, khả năng cân đối ngân sách, huy động các nguồn lực xã hội, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định hỗ trợ thêm cho người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.
Với quy định nêu trên, tùy theo điều kiện thực tế, UBND cấp tỉnh có thể trình HĐND cùng cấp quyết định hỗ trợ thêm cho người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội nhằm giúp người cao tuổi, không có lương hưu có cuộc sống tốt hơn
Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định công dân Việt Nam được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khi có đủ các điều kiện sau đây: Từ đủ 75 tuổi trở lên; không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng, trừ trường hợp khác theo quy định của Chính phủ; có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.
Công dân Việt Nam từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đáp ứng đủ điều kiện thì được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.
Mức trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng do Chính phủ quy định, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, và khả năng của ngân sách nhà nước từng thời kỳ.
Người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, khi chết thì tổ chức, cá nhân lo mai táng được nhận hỗ trợ chi phí mai táng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi.
Người lao động