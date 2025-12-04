BTS chi 40 triệu chỉ để ngủ 1 đêm tại Đà Nẵng?

Mới đây, Jungkook và Jimin (BTS) đã có chuyến ghé thăm đến Đà Nẵng, Việt Nam để ghi hình cho chương trình thực tế về du lịch. Từ tháng 6/2025, hai nam thần tượng đã được bắt gặp ở một số con đường khi tham gia ghi hình và đã khiến mạng xã hội cực xôn xao vì chuyến ghé thăm bất ngờ của cả hai. Càng làm dân tình tò mò hơn nữa đó chính là nơi lưu trú của Jungkook và Jimin khi dừng chân tại đây.

Chỉ vài khoảnh khắc ngắn ngủi mà dân tình đã tìm ra được resort của Jungkook và Jimin từng lưu trú

Trong teaser vừa công bố, dân tình đã bắt gặp một khoảnh khắc cả hai đang bơi tại một nơi lưu trú ở Đà Nẵng, chỉ với vài giây ngắn ngủi ấy mà dân tình đã lập tức phát hiện nơi ở của cả hai. Đó chính là Premier Village Đà Nẵng Resort, một khu nghỉ dưỡng 5 sao sang trọng ở ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng.

Đây là khu nghỉ dưỡng có vị trí vô cùng đắc địa khi nằm dọc theo bờ biển Mỹ Khê, giúp du khách có thể thuận tiện trong việc di chuyển ra biển cũng như thăm thú những cảnh đẹp khác ở Đà Nẵng. Premier Village Đà Nẵng Resort có 111 biệt thự gồm có các lựa chọn hướng vườn, hướng biển và vô cùng phù hợp với các khách du lịch đi cùng bạn bè hay cả một ekip như Jungkook và Jimin.

Premier Village Đà Nẵng Resort

Biệt thự mà cả hai đã ở được dân tình truyền tai nhau chính là biệt thự hướng ra biển và có lối đi riêng xuống biển. Bên cạnh biệt thự còn có hồ bơi và phần sân vườn, không gian đủ rộng rãi để cả hai thành viên Jungkook và Jimin có thời gian nghỉ ngơi trọn vẹn tại Việt Nam.

Premier Village Đà Nẵng Resort còn là khách sạn có hệ thống nhà hàng ẩm thực phong phú với buffet sáng tại Lemongrass, thưởng thức các món Việt Nam tại Nhà hàng Ca Chuồn Cồ và quầy bar bên cạnh hồ bơi Nautica Beach Club. Vì hệ thống phòng của Premier Village Đà Nẵng Resort đa số là các villa nên resort cũng có phục vụ ẩm thực ngay tại villa như BBQ.

Một số nhà hàng và bar tại Premier Village Đà Nẵng Resort

Được biết, chi phí cho một đêm lưu trú tại Premier Village Đà Nẵng Resort khá đắt đỏ. Ở hạng villa hướng vườn có giá từ 7 triệu đồng (villa 1 phòng ngủ) - hơn 21 triệu đồng (villa 4 phòng ngủ) chưa bao gồm thuế, phí. Còn hạng phòng hướng biển có mức giá từ 24 triệu đồng - 40 triệu đồng trở lên cho 1 đêm nghỉ dưỡng, tùy thời điểm và chưa bao gồm thuế, phí.

Một số hạng phòng tại Premier Village Đà Nẵng Resort

Giá cả tuy có hơi đắt đỏ nhưng Premier Village Đà Nẵng Resort là một resort sang trọng tại Đà Nẵng và từng giành được giải thưởng Travellers’ Choice danh giá của TripAdvisor và được xếp hạng là một trong những Khu nghỉ dưỡng dành cho gia đình trên thế giới vào năm 2024. Đồng thời, khu nghỉ dưỡng này cũng từng được vinh danh với giải thưởng World Luxury Hotel Awards, World Travel Awards và Luxury Lifestyle Awards.

Chuyến đi của Jungkook và Jimin sẽ chính thức được phát sóng vào đầu tháng 12 và đã có rất nhiều cư dân mạng đang mong chờ những hoạt động, món ăn mà cả hai trải nghiệm tại Việt Nam.