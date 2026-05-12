BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' được săn đón nhất thế giới - và cánh cửa nào vẫn mở cho người yêu âm nhạc BTS tại Việt Nam?

BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' là concert không thể mua vé theo cách thông thường - dù bạn có đủ tiền. Với người yêu âm nhạc của BTS tại Việt Nam, thách thức còn lớn hơn: Việt Nam không nằm trong lịch diễn. Nhưng liệu còn những cánh cửa khác vẫn mở để có thể hiện diện tại tour diễn lớn nhất thập kỷ của BTS?



Sự kiện âm nhạc không thể lặp lại của thế hệ này

Có những thời điểm âm nhạc vượt khỏi phạm vi giải trí và trở thành sự kiện văn hóa toàn cầu. BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' - chuyến lưu diễn trở lại với toàn bộ bảy thành viên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc - là một trong những thời điểm đó.

Album cùng tên phát hành tháng 3/2026, debut thẳng ở vị trí số 1 Billboard 200. Buổi comeback livestream ngày 21/3 từ Seoul thu hút 18,4 triệu lượt xem trực tuyến đồng thời.

BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' được kỳ vọng sẽ trở thành hiện tượng toàn cầu với 82 đêm diễn tại 34 khu vực. Toàn bộ 41 show tại Bắc Mỹ và châu Âu cháy vé trong vài giờ kể từ khi mở bán.

Tại nhiều điểm dừng lớn của tour diễn, vé gần như biến mất chỉ sau vài giờ mở bán. Một số sân vận động với sức chứa hàng chục nghìn người vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu từ cộng đồng yêu âm nhạc toàn cầu — khiến BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' nhanh chóng trở thành một trong những tour diễn có mức độ cạnh tranh vé khốc liệt nhất thế giới hiện nay.

Mức độ khan hiếm đã vượt khỏi phạm vi âm nhạc và trở thành chủ đề ngoại giao. Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum được cho là đã gửi thư đề nghị Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung can thiệp để bổ sung thêm show tại Mexico City - sau khi 3 đêm diễn cháy vé trong chưa đầy một giờ, trong khi gần 1 triệu người không mua được vé.

Bài toán không phải là tài chính - mà là đặc quyền tiếp cận

Tại đợt presale tại Goyang, hơn 100.000 người đổ vào hàng chờ trực tuyến ngay khi mở bán - toàn bộ vé 3 đêm cháy gần như lập tức, với hàng chục nghìn người không mua được dù đã đăng ký từ trước. Trên thị trường thứ cấp, giá vé tại các thành phố Mỹ dao động từ 1.300 đến hơn 4.400 USD - gấp nhiều lần so với giá gốc.

Bài toán không phải là tài chính - mà là đặc quyền tiếp cận. Không phải ai chi nhiều hơn sẽ có vé, mà là ai còn quyền truy cập trước khi mọi cơ hội biến mất.

Ngày 6/4/2026, Visa chính thức trở thành Worldwide Tour Sponsor của BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' và thông báo chương trình phân phối vé cho chủ thẻ thông qua đối tác phát hành thẻ tại 8 thành phố châu Á Thái Bình Dương trong lịch diễn.

Đáng chú ý hơn, một số nguồn tin quốc tế cho biết Visa có thể sẽ tiếp tục công bố thêm các hoạt động liên quan đến tour diễn trong thời gian tới. Hiện chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào về nội dung cụ thể.

Trong bối cảnh phần lớn vé concert đã nằm ngoài khả năng tiếp cận thông thường, bất kỳ "special access" nào cũng có thể ngay lập tức trở thành thứ được săn đón nhất fandom toàn cầu.

Với hàng triệu người yêu âm nhạc BTS tại Việt Nam, câu chuyện lại càng đặc biệt hơn khi Việt Nam không phải điểm đến của tour diễn. Điều đó có nghĩa là cách duy nhất để hiện diện trong chuyến lưu diễn lịch sử này là đến nơi BTS biểu diễn.

Và khi phần lớn vé của các đợt mở bán thông thường đã "sold out", điều được nhắc tới nhiều hơn lúc này không còn chỉ là giá vé - mà là quyền tiếp cận.

Đặc biệt với Việt Nam - nơi không có điểm dừng trong lịch diễn - bất kỳ "special access" nào nếu xuất hiện gần như cũng đồng nghĩa với một cơ hội hiếm còn sót lại để hiện diện trong tour diễn này.

Trong nhiều tour diễn toàn cầu gần đây, các quyền truy cập giới hạn thường không xuất hiện theo hình thức mở bán đại trà, mà đi cùng các hệ thống membership, thanh toán, ngân hàng phát hành thẻ hoặc đối tác tài trợ toàn cầu. Với Việt Nam, điều đó cũng khiến những "cánh cửa" ngoài hình thức bán vé thông thường bắt đầu được nhắc tới nhiều hơn - đặc biệt là từ các hệ sinh thái thẻ đủ lớn, các ngân hàng phát hành thẻ đủ sắc nét về banktainment để tham gia những đặc quyền toàn cầu như vậy.

Và câu hỏi bắt đầu xuất hiện là: Nếu "special access" thật sự mở ra tại Việt Nam - ai sẽ là người tạo ra cánh cửa đó?



