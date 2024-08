BTV Ánh Võ: Chính thức được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư, hé lộ lý do xinh đẹp nhưng chưa có người yêu

Năm 19 tuổi, Ánh Võ đạt giải khuyến khích tại cuộc thi "Người đẹp làng Sen 2019" của tỉnh Nghệ An. Thời điểm đó dù nhận được nhiều lời gợi ý, động viên tham gia các cuộc thi nhan sắc lớn vì sở hữu vóc dáng cuốn hút, gương mặt xinh đẹp nhưng Ánh Võ quyết định không tham gia.

Ánh Võ chính thức được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư.

Ánh Võ dành phần lớn thời gian cho việc học tập và công việc là biên tập viên (BTV) của chương trình "Toạ đàm pháp luật". Nhiều năm qua, Ánh Võ còn là luật sư tập sự tại một công ty luật có tiếng ở TPHCM. Mới đây, cô cũng đã chính thức hoàn thành thời gian tập sự và được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư.

Chia sẻ về điều này người đẹp nói: "Tôi mới trải qua cuộc thi kết thúc tập sự hành nghề luật sư và trở thành luật sư chính thức. 8 năm 1 chặng đường, quãng thời gian quý báu mà tôi đã dành cho việc học tập và thi cử".

Ngoài công việc và học tập, Ánh Võ còn có đam mê thể thao. Bộ môn yêu thích của cô là golf: "Tôi theo đuổi bộ môn này được gần 5 năm. Tôi rất mê golf vì được lên sân thoả thích tận hưởng không khí trong lành. Ngoài ra còn được diện thời trang golf với nhiều phong cách khác nhau, tôi là người yêu thời trang mà", Ánh Võ chia sẻ.

Ánh Võ thường xuyên làm từ thiện.

Được biết cô còn đang viết cuốn sách "Lawyers love golf, why not?". Cuốn sách này nữ BTV kiêm luật sư viết về những trải nghiệm thú vị của mình khi chơi golf ở các nước trên thế giới, những người bạn cô từng gặp và cảm xúc về bộ môn thể thao này.

Không chỉ sống hưởng thụ cho bản thân, BTV Ánh Võ còn được biết đến là người có tấm lòng nhân ái. Cô hoạt động thiện nguyện từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường cho tới nay.

"Vừa qua, tôi thăm trại nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em Gò Vấp cùng với bạn bè của mình. Chúng tôi chia sẻ với trại nuôi dưỡng 1 ít nhu yếu phẩm và một số tiền mặt nho nhỏ. Sắp tới, tôi sẽ tham gia chiến dịch luật sư tình nguyện, chiến dịch truyền thống hằng năm của đoàn Luật sư TPHCM".

Trước đó, nữ BTV xinh đẹp còn có hành trình thực hiện dự án lắp chân giả cho bệnh nhi ung thư xương.

Ánh Võ xinh đẹp nhưng vẫn độc thân.

Xinh đẹp, thông minh và có tấm lòng thiện nguyện nhưng Ánh Võ hiện tại vẫn độc thân. Chia sẻ về điều này, nữ BTV sinh năm 1998 nói: "Có lẽ tôi là một người không may mắn lắm trong tình yêu. Không sao cả, một là do yêu sai người, hai là do yêu sai cách. Để tìm một người phù hợp với mình thật sự rất khó!".