BTV Thời sự 19h kết hôn với nguyên PGĐ Bệnh viện Việt Đức: Sau 10 năm nghỉ việc, hiện tại gây bất ngờ

Theo S.A | 22-04-2026 - 14:10 PM | Lifestyle

Đã 10 năm kể từ khi thông báo nghỉ việc nhưng BTV Vân Anh vẫn được công chúng nhớ mặt đặt tên.

Nhắc đến bản tin Thời sự 19h, công chúng sẽ nhớ ngay tới những gương mặt BTV được xem như “huyền thoại” của truyền hình Việt Nam như BTV Quang Minh, BTV Hoài Anh, BTV Vân Anh,... Không chỉ xuất hiện đều đặn mỗi tối, họ còn trở thành biểu tượng của sự chỉn chu, tin cậy và chuyên nghiệp.

Những hình ảnh quen thuộc của BTV Vân Anh

Hiện tại, những gương mặt này đều đã không còn dẫn Thời sự 19h, có hướng đi cho riêng mình. Nếu như các BTV khác vẫn làm việc trong lĩnh vực truyền hình thì BTV Vân Anh đã hoàn toàn rẽ sang hướng khác, cô nghỉ việc để chăm sóc gia đình.

BTV Vân Anh có tên đầy đủ là Nguyễn Trần Vân Anh, sinh năm 1975. Cô được yêu mến nhờ gương mặt phúc hậu, thần thái điềm tĩnh cùng giọng đọc truyền cảm, chuẩn mực. Cô gắn bó với VTV trong hơn 20 năm và đến năm 2016, nữ BTV quyết định nói lời chia tay nhà đài, khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối.

Lý do khiến Vân Anh rời công việc lại rất giản dị: muốn dành thời gian cho gia đình. Trong đoạn clip được đăng tải trên fanpage Thời sự VTV thời điểm đó, BTV Vân Anh xúc động: “Có lẽ chưa bao giờ tôi ngồi trong trường quay mà lại có cảm giác như lúc này, mặc dù 20 năm qua, tôi đã gắn bó với trường quay, ống kính và khán giả” .

Nữ BTV chia sẻ: “Quyết định rời khỏi VTV, với nhiều người có thể là bất ngờ, nhưng với tôi thì ý định cũng từ lâu rồi. Tuy nhiên, chính môi trường làm việc, sự tin yêu của mọi người và quý vị khán giả đã níu kéo tôi cho đến ngày hôm nay. Nhưng đến một lúc, tôi cảm thấy mình cần phải rẽ sang một hướng khác, mở ra một hướng đi mới cho mình, hướng đến tương lai hơn. Tất nhiên là quyết định này cũng rất khó khăn, bởi không dễ gì mình có thể từ bỏ một thứ đã quá gắn bó và thân quen với mình trong suốt 20 năm qua” .

BTV Vân Anh xúc động khi chia sẻ về quyết định nghỉ việc

Rời ánh đèn trường quay sau quyết định nhiều trăn trở, BTV Vân Anh trở về vun vén cho tổ ấm, nơi cô có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên người chồng tài giỏi và 2 con trai.

Chồng của BTV Vân Anh hơn cô 21 tuổi, là một nhân vật rất nổi tiếng trong lĩnh vực y khoa. Đó là PGS.TS Nguyễn Văn Thạch - Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Chủ tịch Hội Phẫu thuật Cột sống Việt Nam trao chứng chỉ khóa đào tạo phẫu thuật cột sống Châu Á - Thái Bình Dương (APSS COURSE). Trong giới chuyên môn, ông được nhiều người biết đến với danh xưng “đôi tay vàng” nhờ thực hiện thành công nhiều ca mổ khó.

Vợ chồng BTV Vân Anh

PGS.TS Nguyễn Văn Thạch (Ảnh: Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Đức)

PGS.TS Nguyễn Văn Thạch vinh dự được trao tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2024 (Ảnh: Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Đức)

Cặp đôi có hai con trai là Thạch Anh và Thạch Lâm. Dù chênh lệch tuổi tác khá lớn, vợ chồng BTV Vân Anh luôn được nhắc đến như hình mẫu đồng điệu trong quan điểm sống và cách nuôi dạy con cái. Hai con của nữ BTV đều năng động và có năng khiếu riêng.

Không còn lên sóng, BTV Vân Anh sống khá kín tiếng.

Cô hiếm khi chia sẻ về đời tư, chỉ thỉnh thoảng đăng tải vài khoảnh khắc đời thường hoặc hình ảnh trong những chuyến đi nước ngoài. Ngoài ra, cựu BTV Thời sự 19h cũng chỉ có những bài đăng với lý do đặc biệt như dịp sinh nhật VTV hay cảnh báo kẻ xấu giả mạo tài khoản của mình.

Song điều bất ngờ là diện mạo của nữ BTV ở tuổi 51. Trong hình ảnh ở Paris (Pháp) được BTV Vân Anh đăng tải vào cuối năm 2025, cô cho thấy nhan sắc trẻ trung, toát lên vẻ thanh lịch, tự tin dù chỉ là khoảnh khắc đời thường.

Hình ảnh được BTV Vân Anh đăng vào tháng 11/2025

Một khoảnh khắc khác của nữ BTV

(Tổng hợp)

BTV kỳ cựu của VTV sắp lên sóng Ai là triệu phú?: Từng giữ chức Phó giám đốc, U50 là ông bố đông con phong độ

Choáng với độ chịu chi của Văn Thanh: Tặng thẻ đen, chuyển khoản nửa tỷ đồng, để nàng đứng tên sổ đỏ từ lúc yêu

Loạt mẫu đồng hồ mới ấn tượng vừa được thương hiệu xa xỉ của Thuỵ Sĩ “trình làng”

Tóm dính cặp đôi mới Vbiz: Công khai ôm eo sát rạt, còn ngồi chung một xe ra về

Tin vui: Chỉ còn 3 ngày nữa, toàn bộ người dân Việt Nam được miễn phí tour du lịch này

Shipper miền Tây không bao giờ sợ đói, cả nước ghen tỵ

Cận cảnh khu chung cư cao cấp mà nhà Trấn Thành đang ở: Mỗi căn hộ đều có thang máy riêng, mức giá bán khoảng 131 triệu/m2

