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Bữa ăn cô gái ở miền Tây đãi nhóm thợ xây khiến tất cả bất ngờ "nhiều năm làm nghề, lần đầu gặp chủ nhà như vậy"

| | Sống

Bữa ăn cô gái ở miền Tây đãi nhóm thợ xây khiến tất cả bất ngờ "nhiều năm làm nghề, lần đầu gặp chủ nhà như vậy"

Chủ nhà chuẩn bị những mâm bánh canh đầy ắp cua, thịt, bún thịt nướng để đãi đội thợ xây ở Vĩnh Long, thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Đoạn clip ghi lại những mâm bánh canh cua đầy ắp thịt, bún thịt nướng cùng nhiều món ăn, trái cây được một gia đình ở miền Tây chuẩn bị để đãi đội thợ xây đang thi công nhà đã thu hút hàng triệu lượt xem và nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Nhân vật chính trong những video gây chú ý này là chị Nguyễn Thị Tuyết Nhi (23 tuổi, quê Vĩnh Long). Không chỉ chuẩn bị nước uống, trái cây giải nhiệt, cô gái trẻ còn thường xuyên nấu thêm nhiều món ăn để động viên những người thợ đang góp sức xây dựng tổ ấm của gia đình mình.

Căn nhà của chị Nhi được xây theo hình thức khoán trọn gói. Đơn vị thi công đã thông báo gia chủ không cần lo chuyện ăn uống hay bồi dưỡng cho thợ vì phía nhà thầu đã chuẩn bị đầy đủ. Ngôi nhà được khởi công từ ngày 4/4.

Tùy từng giai đoạn thi công, số lượng thợ dao động từ 6 - 8 người, có thời điểm lên đến 10 - 12 người. Phần lớn thợ về nhà ăn cơm vào buổi sáng và trưa nên chị Nhi thường chuẩn bị thêm thức ăn vào buổi chiều, kèm nước uống và các món ăn nhẹ.

Chia sẻ trên báo Thanh Niên, chị Nguyễn Thị Tuyết Nhi cho biết gia đình trước đây từng thuê người giám sát công trình. Tuy nhiên, sau một thời gian theo dõi, nhận thấy đội thợ làm việc tận tâm, chuyên nghiệp và có trách nhiệm nên cả nhà hoàn toàn yên tâm giao phó việc xây dựng.

Những bữa ăn mà chị chuẩn bị không quá cầu kỳ nhưng đầy đặn với bánh canh cua nhiều thịt, bún thịt nướng hay trái cây giải nhiệt. Vào dịp cuối tuần, gia đình còn mua cua làm quà để mỗi người mang về một phần. Theo chị, đây là cách thể hiện sự quan tâm đối với những người đang trực tiếp xây dựng tổ ấm của mình.

Khi gia đình mang đồ ăn ra, nhiều thợ xây tỏ ra bất ngờ và cho biết đã theo nghề nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên gặp một chủ nhà chu đáo như vậy. Chị Nhi cũng cho biết việc nấu thêm vài phần ăn không mất nhiều thời gian bởi gia đình ăn gì thì chuẩn bị thêm phần cho thợ. Bên cạnh đó, nhà luôn có sẵn nước uống, trà và trái cây để mọi người bổ sung nước trong những ngày nắng nóng.

Liên quan tới đoạn clip đang viral khắp mạng xã hội, chị Nhi chia sẻ thêm trên Tri Thức - ZNews rằng, sự quan tâm của gia đình dường như cũng khiến đội thợ thêm nhiệt tình, làm việc cẩn thận hơn. Sau khi hoàn thành từng hạng mục, mọi người đều chủ động hỏi gia chủ có hài lòng hay cần chỉnh sửa gì không. Với chị, khi mình quan tâm đến người khác, họ cũng sẽ có thêm trách nhiệm và chăm chút hơn cho ngôi nhà của mình.

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Theo Hương Trà

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