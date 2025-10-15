Bữa cơm của Phương Oanh

Nhắc đến Phương Oanh, khán giả không chỉ nhớ tới những vai diễn ấn tượng trên màn ảnh, mà còn mê mẩn loạt clip vào bếp triệu view của cô trên mạng xã hội. Trong từng video, nữ diễn viên luôn xuất hiện với hình ảnh dịu dàng, khéo léo, tự tay chuẩn bị những bữa cơm đậm vị yêu thương cho gia đình. Không chỉ khiến người xem trầm trồ vì món nào cũng ngon, trình bày lại đẹp mắt, Phương Oanh còn ghi điểm bởi gu thẩm mỹ tinh tế trong cách chọn bát đĩa, dụng cụ nhà bếp. Mỗi món ăn được bày biện trên bàn đều như một khung hình hoàn hảo, vừa gần gũi vừa sang trọng và tinh tế.

Cùng tham khảo một vài bộ bát đĩa được Phương Oanh yêu thích và sử dụng thường xuyên, biết đâu chị em lại có thêm ý tưởng bày biện cho bữa cơm nhà mình thêm xinh xắn, ấm cúng và tràn đầy cảm hứng nhé.

Gần đây nhất, Phương Oanh khiến dân mạng trầm trồ khi khoe mâm cơm gia đình được bày biện trên bộ bát đĩa thuộc BST sứ Nhật Eternal Palace của thương hiệu Noritake. Lấy cảm hứng từ các cung điện châu Âu, bộ sưu tập Eternal Palace gây ấn tượng với hoa văn Ogee cách điệu, đường viền bạch kim tinh tế, toát lên vẻ quý phái và thanh lịch đặc trưng. Từng chi tiết được thể hiện đồng bộ trên bát, đĩa, tô, giúp bàn ăn thêm sang trọng và hài hòa.

Khi Phương Oanh chia sẻ clip chuẩn bị bàn tiệc fine dining tại nhà, bộ bát đĩa xịn như nhà hàng 5 sao cũng thu hút sự chú ý. Trên bàn tiệc, nữ diễn viên khéo léo sắp xếp từng set đĩa gồm ba lớp. Lớp dưới cùng là đĩa lót viền gợn sóng mềm mại, vừa tạo điểm nhấn vừa giúp tổng thể trở nên uyển chuyển hơn. Lên một tầng là đĩa thủy tinh trong suốt, viền kim loại ánh vàng phản chiếu ánh đèn lung linh, mang lại cảm giác xa hoa nhưng không phô trương. Cuối cùng là đĩa sứ trắng tối giản, tôn trọn màu sắc món ăn.

Ở vị trí trung tâm, Phương Oanh đặt chiếc bát ăn ánh bạc với vân loang độc đáo, như một điểm nhấn tinh tế cho toàn bộ bàn tiệc. Khăn ăn đồng bộ cùng tông màu khiến không gian thêm phần đẳng cấp và chuẩn phong cách fine dining – vừa có sự chỉn chu của một đầu bếp chuyên nghiệp, vừa toát lên gu thẩm mỹ tinh tế của một người phụ nữ yêu cái đẹp.

Bên cạnh những bữa cơm sang chảnh, Phương Oanh cũng chiêu đãi gia đình cũng như người xem qua màn ảnh bữa cơm đậm chất quê nhà giản dị. Ở đây, cô khéo léo sử dụng bộ bát đĩa kiểu Nam Bộ xưa. Họa tiết của bộ bát đĩa này khá đơn giản, chỉ là một đường viền xanh chàm chạy quanh miệng chén nhưng chính sự tối giản và chân thật ấy lại tạo nên vẻ đẹp rất riêng, khiến món ăn trở nên nổi bật và đậm chất quê nhà hơn bao giờ hết.

Nếu yêu thích kiểu bát này, chị em có thể dễ dàng mua trên các sàn thương mại điện tử với giá dao động từ 300.000 - 450.000 VNĐ.

Trong một clip khác, Phương Oanh lại khiến hội mê bếp “rần rần” khi trổ tài nấu chè dưỡng nhan. Bộ bát đĩa cô sử dụng cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm, hàng loạt chị em kéo nhau vào bình luận xin “info gấp”. Bộ bát đĩa này gây ấn tượng bởi thiết kế tinh xảo, họa tiết ánh vàng sang trọng, phần thành bát viền kim tuyến óng ánh, tay cầm mạ vàng cùng đĩa lót ren giả kim vô cùng bắt mắt. Tất cả hòa quyện tạo nên vẻ vừa cổ điển, vừa hiện đại, gợi nhớ đến phong cách gốm sứ hoàng gia châu Âu.

Theo tìm hiểu, mẫu đĩa lót pha lê viền kim tuyến mà cô sử dụng được bán phổ biến với giá chỉ khoảng 350.000–400.000 VNĐ/chiếc. Với chi phí dễ chịu như vậy, đây đúng là một món “nhỏ mà có võ” – vừa tôn món ăn, vừa nâng tầm thẩm mỹ bàn ăn trong tích tắc.