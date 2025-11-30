"Bùa phép" giúp vợ chồng Mailisa giàu nhanh

Trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội buôn lậu, vợ chồng Mailisa gồm bà Phan Thị Mai và ông Hoàng Kim Khánh vốn được coi là “trùm” thẩm mỹ viện trên MXH. Cả hai liên tục “phủ sóng”, gây chú ý trên mọi nền tảng với hình ảnh doanh nhân thành đạt, điều hành công ty nhiều chi nhánh, có cuộc sống giàu có lại hay làm từ thiện, giàu lòng nhân ái.

Song, tất cả những điều này được cho là đều nằm trong kế hoạch đánh bóng tên tuổi của vợ chồng Mailisa nhằm mục đích tạo sự uy tín, “câu” khách hàng sử dụng dịch vụ, mua sản phẩm của công ty.

Chi hàng chục tỷ đồng tổ chức concert rầm rộ, mời toàn nghệ sĩ nổi tiếng

Trong nhiều năm, Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa của vợ chồng Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh liên tục đầu tư mạnh tay vào những đại nhạc hội hoành tráng với sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng. Điểm chung của các sự kiện này là vé vào cửa hoàn toàn miễn phí, thu hút đông đảo người dân địa phương.

Điển hình như khi ra mắt chi nhánh tại Bảo Lộc hồi tháng 5, Mailisa dựng sân khấu tại Sân bóng đá Trung tâm Văn hóa - Thể thao, phát vé miễn phí nhưng đầu tư như một concert chuyên nghiệp.

Sự kiện quy tụ nhiều gương mặt nghệ sĩ nổi đình đám. Toàn bộ tiết mục sau đó được đăng tải lên hệ thống nền tảng của Mailisa để tiếp tục duy trì hiệu ứng lan truyền. Việc sử dụng hình ảnh các nghệ sĩ cộng với sự xuất hiện dày đặc của vợ chồng Mailisa trên sân khấu, càng khiến hình ảnh thẩm mỹ viện lan toả.

Hay khi khai trương thẩm mỹ viện tại Đà Nẵng, Mailisa cũng tổ chức một đêm nhạc với lineup đình đám không kém. Những đêm nhạc trước đó ở Nguyễn Huệ hay Cần Thơ cũng theo mô típ tương tự, độ đầu tư chưa từng giảm nhiệt qua các năm.

Một “đặc sản” đi kèm là roadshow siêu xe của Hoàng Kim Khánh, nơi những chiếc hypercar trị giá hàng trăm tỷ đồng được đem ra diễu hành trước giờ diễn. Chỉ riêng việc vận chuyển, bảo dưỡng, sắp xếp phương tiện cũng là con số không nhỏ, chưa kể công tác an ninh và nhân lực phải thuê theo từng show.

Tất cả những hoạt động này, theo giới tổ chức sự kiện, hoàn toàn có thể tiêu tốn đến hàng chục tỷ đồng cho mỗi show - từ chi phí sân khấu, âm thanh ánh sáng, truyền thông cho đến cát-xê các nghệ sĩ hạng A.

Đại diện Mailisa từng khẳng định những sự kiện này mang tính tri ân khách hàng, không nhằm quảng cáo dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ. Thẩm mỹ viện cho biết đã xin đầy đủ giấy phép tổ chức. Tuy vậy, đi kèm đêm nhạc, thẩm mỹ viện tung ra các mã giảm giá, mời gọi người dân hưởng ưu đãi từ dịch vụ làm đẹp.

Loạt nhạc chế “nịnh sếp” xâm chiếm MXH

Ngoài các đại nhạc hội tiêu tốn hàng chục tỷ đồng, Mailisa còn quảng cáo thương hiệu bằng loạt video nhạc chế viral trên mạng xã hội.

Hiện tượng “Sếp em Mailisa” xuất hiện từ năm 2023 với ca khúc chế do tập thể nhân viên biểu diễn. Giai điệu quen thuộc của bài hát Mình đi đâu thế bố ơi được viết lại bằng ca từ tâng bốc “sếp Mai” theo cách hài hước, lời ca sến sẩm, gượng gạo gây tò mò cho cộng đồng mạng. Cụm từ “sếp em Mailisa” trở thành từ khóa viral, mang về hàng triệu lượt xem và tạo ra làn sóng quan tâm lan rộng trên các nền tảng mạng xã hội.

Sang năm 2023, video hát mừng sinh nhật, liên hoan công ty của thẩm mỹ viện này tiếp tục nở rộ, điển hình là bài Happy birthday sếp em Mailisa . Ca khúc được giới thiệu do nhân viên tự sáng tác, viết lại trên nền nhạc Ông xã em number one. Lời ca chứa nhiều đoạn tâng bốc, khán giả bình luận “lố đến mức rợn da gà” nhưng bản nhạc vẫn hút hàng triệu lượt xem.

"Trên thế gian sếp Mai là siêu nhất", “Sếp Mai mãi là thần tượng trong lòng của em, vừa xinh lại rất thông minh, thiện nguyện đi khắp muôn nơi…”, "Sánh vai cùng sếp Khánh đẹp trai”… trích lời bài hát được chế lại của thẩm mỹ viện.

Chính sự khoa trương và sến sẩm được lặp lại khiến clip được cư dân mạng chế, tạo độ lan truyền.

Không dừng lại ở đó, Mailisa còn sử dụng các ca khúc quen thuộc như Jingle Bells, Bang Bang Bang của Big Bang hay We will rock you để viết lại lời đầy thông điệp quảng cáo. Các bài hát này thường bị nhận xét gượng gạo, ngô nghê, nhưng đó là lý do khiến chúng lan truyền mạnh như vậy. Càng bị chê, video càng được chia sẻ rộng rãi.

Chi 20 tỷ/tháng chạy quảng cáo, làm “còn-ten” khoe tiền bạc, giàu có, hình tượng đôi vợ chồng hoàn hảo

Theo báo Công an Nhân dân mới đây, tài liệu cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chỉ ra Mai và Khánh không tiếc tiền khi đầu tư khoảng 20 tỷ đồng mỗi tháng được đổ vào quảng cáo kỹ thuật số, thuê hàng trăm KOLs, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội để “thần thánh hóa” sản phẩm trên Facebook, TikTok, biến từng hộp kem rẻ tiền thành vật phẩm ngoại xa xỉ.

Chuỗi 17 chi nhánh Mailisa được các đối tượng xây dựng trở thành một chứng nhận cho “hệ sinh thái niềm tin”, kết hợp với các spa mang thương hiệu Doctor Magic, tạo ra cảm giác uy tín và chuyên nghiệp giả tạo trong mắt hàng triệu khách hàng.

Bên cạnh đó với những ai theo dõi TikTok của Mailisa đều biết cả hai vợ chồng đều xây dựng hình ảnh doanh nhân thành đạt, có cuộc sống hoàn hảo, viên mãn.

Cả hai thường làm những nội dung chia sẻ về xuất thân khó khăn nhưng nghị lực vươn lên, gặt hái thành công trong cuộc sống. Chưa kể, chuyện tình yêu lệch tuổi của Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh cũng liên tục được “xào nấu”, làm video đăng tải trên MXH. Cặp vợ chồng thường dành những lời đường mật cho “nửa kia”, thể hiện cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy.

Không những vậy, Mailisa cũng từng được tung hô với hình tượng nữ doanh nhân biết đối nhân xử thế. Hiếu thảo với gia đình, là mẹ chồng tâm lý mà ai cũng ước. Tất cả những câu chuyện xoay quanh gia đình, con cái đều có thể trở thành nội dung để Mailisa chia sẻ, livestream kể chuyện, tạo sự thu hút trên mạng.

Đặc biệt nhất chính là những đoạn clip, hình ảnh thể hiện về sự giàu có, cách tiêu xài tiền bạc của vợ chồng Mailisa. Từ những chiếc siêu xe đắt tiền đến biệt thự, những bộ đồ hiệu, bộ sưu tập đồng hồ,... đều là nguồn “content” bất tận.

Liên tục chi ra những khoản tiền lớn xây dựng uy tín cộng đồng

Ngoài những nội dung viral kể trên, Mailisa còn thành công khi gắn liền hình ảnh của mình với những chuyến từ thiện.

Trong nhiều năm qua, thương hiệu thường xuyên xuất hiện trong các chương trình hỗ trợ người nghèo, trao quà ở vùng sâu vùng xa, hỗ trợ y tế cũng như các hoạt động cộng đồng ở quy mô lớn.

Không chỉ thực hiện, Mailisa còn chủ động ghi lại và chia sẻ những hình ảnh này trên mạng xã hội, khiến các video thiện nguyện thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Điều này tạo ra một lớp cảm xúc cân bằng cho thương hiệu, đối lập với hình ảnh hào nhoáng mà Mailisa vẫn thường thể hiện qua những video khoe siêu xe hay cuộc sống giàu có.

Trong bối cảnh mạng xã hội luôn tồn tại hai chiều khen - chê, các nội dung thiện nguyện đã trở thành “công cụ” giúp vợ chồng Mailisa xây dựng hình ảnh “doanh nhân thành đạt có tấm lòng nhân ái”, là những nhà hảo tâm minh bạch, không ngại chi mạnh tay cho những hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ.

Việc truyền thông xoay quanh hoạt động thiện nguyện này cũng góp phần củng cố vị thế và tạo điểm tựa cảm xúc cho Mailisa trong mắt công chúng.

Cùng với đó, trong các buổi livestream chia sẻ gần gũi của mình, Mailisa thường khẳng định “làm đúng pháp luật để phát triển lâu dài”, nói nhiều triết lý kinh doanh, cuộc sống,... khiến hàng trăm nghìn khách hàng xếp hàng xem và tin tưởng, chờ mua hàng.

Tuy nhiên, đằng sau những hình ảnh hào nhoáng ấy là sự thao túng tinh vi khi sản phẩm kém chất lượng tiềm ẩn nguy cơ gây hại với doanh số bán ra bùng nổ, thu về doanh thu khổng lồ.

Ngày 21/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Buôn lậu", xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan, đồng thời, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa và 7 đối tượng liên quan về tội “Buôn lậu”. Từ 2020-2024, vợ chồng Phan Thị Mai bị cáo buộc nhập mỹ phẩm giá rẻ sản xuất tại Quảng Châu, cấu kết với đối tượng Trung Quốc làm giả hợp đồng, điều chỉnh hồ sơ để biến thành “hàng Hong Kong”, rồi đưa lậu vào Việt Nam và bán với giá cao gấp nhiều lần. Riêng ba dòng sản phẩm chủ lực đã mang về khoản thu bất chính lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Các quyết định tố tụng đã được VKSND Tối cao phê chuẩn. C03 tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ dấu hiệu tổ chức buôn lậu quy mô lớn, đồng thời phong tỏa, kê biên tài sản để thu hồi cho Nhà nước.

