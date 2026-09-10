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Bức ảnh chụp tại Trường Đại học Y Hà Nội đang gây bão mạng xã hội từ chiều hôm qua: Đúng là hổ phụ sinh hổ tử!

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Học vấn của 2 bố con khiến cộng đồng mạng trầm trồ, nể phục.

Một bức ảnh chụp tại sự kiện Match Day 2026 của Trường Đại học Y Hà Nội đang thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng và giới y khoa. Trong ảnh, một nam bác sĩ trẻ mặc chiếc áo polo màu xanh đậm, nở nụ cười rạng rỡ, tay cầm biên bản lựa chọn chuyên ngành đào tạo Bác sĩ nội trú khóa 51. Đứng cạnh bên trái cậu, diện chiếc áo sơ mi trắng chỉn chu chính là người cha. Khoảnh khắc ấm áp và đầy tự hào của hai cha con nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt thích cùng nhiều bình luận chúc mừng.

Con đường học vấn ấn tượng của hai thế hệ

Nhân vật chính trong khung hình là tân bác sĩ nội trú mang số thứ tự 45 - Trần Hữu Trung, người vừa quyết định lựa chọn chuyên ngành Hồi sức cấp cứu. Và bố của anh chính là Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Hữu Thông, hiện giữ cương vị Phó Giám đốc Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai.

Bức ảnh của 2 cha con đang gây bão mạng

Cả hai cha con đều sở hữu con đường học vấn và chuyên môn đáng nể. TS.BS Trần Hữu Thông tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội năm 1997, sau đó học Bác sĩ nội trú Hồi sức cấp cứu, bảo vệ luận án tiến sĩ cùng chuyên ngành và gắn bó với A9 Bạch Mai từ năm 2001 đến nay. Nối tiếp truyền thống gia đình, người con trai sau 6 năm miệt mài trên giảng đường Y Hà Nội cũng xuất sắc vượt qua kỳ thi Bác sĩ nội trú danh giá để bước vào chính chuyên ngành mà cha mình đã cống hiến suốt hơn hai thập kỷ.

Trước sự trùng hợp đầy ý nghĩa này, đông đảo cư dân mạng đều tấm tắc ngợi khen và cho rằng câu chuyện đúng chuẩn tinh thần "hổ phụ sinh hổ tử". Tuy nhiên, với những người làm trong ngành, quyết định này còn để lại nhiều sự nể phục, bởi Hồi sức cấp cứu vốn là một trong những chuyên ngành áp lực và khốc liệt bậc nhất.

Là nơi tiếp nhận những ca bệnh nguy kịch từ cộng đồng cũng như các tuyến chuyển về, công việc tại phòng hồi sức cấp cứu luôn gắn liền với những ca trực xuyên đêm, những cuộc gọi khẩn cấp bất kể giờ giấc và áp lực nghẹt thở khi phải đưa ra quyết định sinh tử chỉ trong vài giây.

Việc một bác sĩ trẻ có cha gắn bó hơn 20 năm tại "chảo lửa" A9 vẫn dứt khoát chọn Hồi sức cấp cứu là một tín hiệu đẹp về sự tiếp nối thế hệ, hứa hẹn một chặng đường rèn luyện và cống hiến đầy bản lĩnh cho sự nghiệp cứu người.

Đại học Y Hà Nội kỷ luật 2 sinh viên 'dọa lấy trật ven' bệnh nhân

Theo Thanh Hương

Phụ Nữ Mới

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