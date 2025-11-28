30 tuổi là cột mốc mà nhiều người thường tự hỏi chính mình: “Bản thân đã làm được gì, có những gì?”.

Bởi lúc này, chúng ta không còn quá trẻ để cứ sống vô lo vô nghĩ, đồng thời cũng có không ít trách nhiệm phải đảm đương: Chăm lo báo hiếu cho bố mẹ, vì mình càng lớn đồng nghĩa với bố mẹ càng già, ai đã lập gia đình thì cũng cần chăm lo cho tổ ấm nhỏ, mà kể cả là còn độc thân thì cũng chẳng ai muốn cứ lông bông mãi.

Thế nên nghĩ về những gì mình đã làm, đã tích lũy ở mốc 30 là điều dễ hiểu.

Mới đây trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính, một cô gái đã chia sẻ về “gia tài năm 30 tuổi” của mình. Dù không hẳn là giàu có hơn ai, nhưng thứ cô tích lũy được lại khiến tất cả trầm trồ nể phục.

Bức ảnh gia tài năm 30 tuổi do cô đăng tải

Có thể thấy, cô gái này mua vàng tích sản khá đều đặn, song song với đó còn gửi tiết kiệm ngân hàng. Tổng tài sản mà cô có là 27,5 chỉ vàng và 385 triệu đồng tiết kiệm.

“Gia tài năm 30 tuổi của em đây ạ. Với cách tiết kiệm như hiện tại, nhờ mọi người tư vấn giúp em xem có cách nào tối ưu hơn không, hay cứ duy trì vừa tiết kiệm vừa mua vàng ạ?” - Cô viết.

Trong phần bình luận, nhiều người đồng tình: Nếu không có kiến thức lẫn kinh nghiệm đầu tư, thì mua vàng tích sản, kết hợp với gửi tiết kiệm ngân hàng là tối ưu và an toàn nhất rồi!

“Giỏi quá, mình nghĩ cứ tiếp tục vậy đi bạn ạ, an toàn bền vững. Đầu tư thì luôn có rủi ro” - Một người vừa khen, vừa khuyên.

“30 tuổi mà tài sản thế là cũng ok rồi bạn à. Còn muốn lãi nhiều hơn thì phải chấp nhận rủi ro cao hơn, không có kinh nghiệm kiến thức, khẩu vị rủi ro thấp thì cứ tích sản vàng với gửi tiết kiệm thôi. Nếu muốn đầu tư thì trước tiên phải tìm hiểu khẩu vị rủi ro của bản thân đã nhé, rất quan trọng đấy” - Một người nhấn mạnh.

“Chia nhỏ khoản tiền gửi ngân hàng thành nhiểu sổ thế kia, thời hạn khác nhau là thông minh đó bạn, lúc nào cần gấp thì rút khoản kỳ hạn thấp nhất, vậy là yên tâm” - Một người bày tỏ.

Đa dạng hóa danh mục tiết kiệm: Bí quyết để "tiền đẻ ra tiền"!

Dù là đầu tư hay tiết kiệm, thì "không bỏ hết trứng vào 1 giỏ" vẫn là nguyên tắc vàng. Ngân sách có thể nhiều, có thể ít, chỉ cần đảm bảo danh mục được đa dạng là yên tâm "tiền đẻ ra tiền".

1 - Xây dựng quỹ dự phòng

Quỹ dự phòng đóng vai trò như một chiếc phao cứu sinh, bảo vệ bạn khỏi những biến động bất ngờ của cuộc sống. Bạn có thể cân nhắc cất khoản tiền dự phòng này vào các gói tiết kiệm ngắn hạn, khoảng 1 -2 tháng để tối ưu tỷ suất sinh lời, mà vẫn đảm bảo được tính thanh khoản cao: Có thể rút ra bất cứ khi nào có việc đột xuất, phát sinh.

2 - Đầu tư sinh lời

Sau khi đã xây dựng được khoản quỹ dự phòng tương đương 3-6 tháng tiền sinh hoạt phí cơ bản, bạn có thể cân nhắc phân bổ tiền vào các kênh đầu tư sinh lời an toàn như chứng khoán, chứng chỉ quỹ hoặc vàng.

Ảnh minh họa

Chứng khoán mang đến cơ hội tăng trưởng vốn hấp dẫn, nhưng đòi hỏi bạn phải có kiến thức và khả năng chấp nhận rủi ro. Trong khi đó, chứng chỉ quỹ là lựa chọn phù hợp cho những người muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư nhưng lại chưa có nhiều kinh nghiệm, kiến thức. Còn vàng thì quá rõ rồi, là kênh trú ẩn an toàn trong giai đoạn kinh tế có nhiều biến động.

3 - Đầu tư cho bản thân

Đầu tư cho bản thân là khoản đầu tư mang lại lợi nhuận cao nhất và bền vững nhất. Đừng bao giờ tiếc tiền nâng cao kiến thức, kỹ năng và mở rộng mạng lưới quan hệ. Tham gia các khóa học chuyên môn, học ngoại ngữ, đọc sách, tham dự hội thảo, hoặc đơn giản là dành thời gian cho những hoạt động giúp bạn phát triển bản thân. Những khoản đầu tư này không chỉ giúp gia tăng thu nhập trong tương lai, mà còn mang lại các mối quan hệ chất lượng, sự tự tin và hạnh phúc trong cuộc sống.