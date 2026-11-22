Từng là cặp đôi vướng nghi vấn tình cảm nhưng luôn giữ kín mọi chuyện, Bích Phương và Tăng Duy Tân thời gian gần đây lại có nhiều động thái khiến dân tình chú ý. Không chỉ cùng xuất hiện, tương tác ngọt ngào trên các chương trình truyền hình, cả hai còn thoải mái chia sẻ những hình ảnh trong các chuyến đi riêng tư. Dù chưa chính thức lên tiếng xác nhận mối quan hệ, nhưng ai nhìn vào cũng biết mối quan hệ của họ.

Mới đây, Bích Phương và Tăng Duy Tân cùng tham gia một chuyến du lịch sang chảnh với hội bạn thân. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ đăng tải bức ảnh ngồi sát rạt bên Bích Phương trong không gian sang trọng, riêng tư. Cả hai xuất hiện gần gũi, tình tứ, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả dành lời khen cả hai xứng đôi vừa lứa dù lệch tuổi. Không ít người còn hài hước trêu Tăng Duy Tân ngày càng mạnh dạn đăng ảnh bên Bích Phương, khác hẳn hình ảnh kín tiếng trước đây. Có ý kiến cho rằng kể từ khicó "danh phận", nam ca sĩ dường như cũng thoải mái hơn trong việc chia sẻ những khoảnh khắc bên bạn gái.

Bức ảnh hẹn hò cực tình tứ của Bích Phương và Tăng Duy Tân, đàng gái lên đồ quá nóng bỏng

Tăng Duy Tân còn công khai tag Bích Phương và chia sẻ khoảnh khắc đi du lịch cùng nhau

Mối quan hệ Bích Phương và Tăng Duy Tân

Nghi vấn Bích Phương và Tăng Duy Tân hẹn hò bắt đầu xuất hiện từ đầu năm 2024. Thời điểm đó, cả hai liên tục được cư dân mạng đặt nghi vấn khi có nhiều chi tiết trùng hợp như sử dụng đồ đôi, lịch trình di chuyển gần nhau hay xuất hiện tại những địa điểm được cho là quê nhà của đối phương. Những lần đi chơi cùng nhóm bạn thân cũng khiến tin đồn tình cảm ngày càng được bàn tán.

Trong khi Tăng Duy Tân nhiều lần có những động thái được khán giả cho là phát tín hiệu về mối quan hệ, Bích Phương lại thường chọn cách phản ứng hài hước, ngượng ngùng mỗi khi bị trêu chuyện yêu đương. Sự quan tâm dành cho cặp đôi càng tăng lên sau khi cả hai được khán giả bình chọn giải Best OTP tại concert Em Xinh Say Hi. Không chỉ người hâm mộ nhiệt tình ghép đôi, các nghệ sĩ tham gia chương trình cũng nhiều lần công khai ủng hộ những màn tương tác của họ.

Không chỉ có những khoảnh khắc chung khung hình, thời gian qua, Bích Phương và Tăng Duy Tân còn nhiều lần khiến dân tình chú ý bởi những dấu hiệu thân thiết. Cách đây không lâu, hình ảnh nữ ca sĩ diện trang phục sáng màu, đứng sát bên Tăng Duy Tân trong một không gian được trang trí như buổi tiệc cũng được lan truyền. Đáng chú ý, cả hai xuất hiện cùng một nhóm người, từ đó làm dấy lên suy đoán Bích Phương đã có dịp về quê bạn trai và gặp gỡ gia đình, người thân của nam ca sĩ.

Tăng Duy Tân và Bích Phương lộ hint đã ra mắt gia đình đối phương

Gần đây, khi cùng xuất hiện trong chương trình Ca sĩ Giấu Mặt, Bích Phương và Tăng Duy Tân tiếp tục trở thành tâm điểm bởi những màn tương tác tự nhiên, ngọt ngào. Cả hai không ngần ngại bênh vực, dành sự quan tâm cho đối phương ngay trên sóng truyền hình. Chứng kiến những khoảnh khắc ấy, Trấn Thành bất ngờ hài hước thốt lên: "Bây giờ tôi đã hiểu người ta nhìn tôi và Hari Won kiểu gì rồi". Câu nói khiến dàn nghệ sĩ bật cười, đồng thời cho thấy những tương tác của Bích Phương và Tăng Duy Tân cũng đủ khiến người xung quanh chú ý.

Từ những lần bị soi hint đến các khoảnh khắc thoải mái xuất hiện bên nhau, Bích Phương và Tăng Duy Tân vẫn duy trì cách ứng xử quen thuộc, không phủ nhận nhưng cũng không chủ động công khai chuyện tình cảm. Dẫu vậy, mỗi động thái mới của cả hai đều nhanh chóng được người hâm mộ quan tâm, đặc biệt là khi Tăng Duy Tân ngày càng cởi mở hơn trong việc chia sẻ hình ảnh có Bích Phương.

Mối quan hệ của cặp đôi lệch 6 tuổi này được công chúng ủng hộ

Ảnh: FBNV