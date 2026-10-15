Bích Phương và Tăng Duy Tân công khai, Trấn Thành nói thẳng 1 câu!

Trong trailer tập mới của Ca sĩ Mặt Nạ, màn giao lưu giữa Bích Phương cùng hai khách mời Bảo Anh và Tăng Duy Tân nhanh chóng thu hút sự chú ý. Đáng nói, Tăng Duy Tân xuất hiện với trang phục được cho là đồng điệu với Bích Phương, đồng thời có những màn tương tác thân thiết khiến dân tình rần rần.

Không chỉ khán giả, dàn nghệ sĩ trên sân khấu cũng nhiệt tình nhập cuộc “đẩy thuyền”. Bảo Anh, Trấn Thành và Ngô Kiến Huy liên tục có những phản ứng hào hứng khi chứng kiến cặp đôi đứng cạnh nhau. Trấn Thành thậm chí còn mỉm cười, nhận xét cả hai trông rất xứng đôi. Ngô Kiến Huy hài hước cho biết nhận "cẩu lương" no luôn bữa trưa.

Bích Phương và Tăng Duy Tân công khai tình cảm trên sóng

Đỉnh điểm là khi Bích Phương và Tăng Duy Tân liên tục có những màn tương tác ngọt ngào, bênh vực nhau ngay trên sóng truyền hình thì Trấn Thành bất ngờ thốt lên: "Bây giờ tôi đã hiểu người ta nhìn tôi và Hari Won kiểu gì rồi". Câu nói khiến các nghệ sĩ bật cười, đồng thời cho thấy nam MC cũng không thể đứng ngoài sức hút của màn tương tác giữa hai người.

Trấn Thành khen cả hai rất đẹp đôi

Mối quan hệ của Bích Phương và Tăng Duy Tân

Tăng Duy Tân và Bích Phương vướng nghi vấn hẹn hò từ đầu năm 2024 khi cả hai bị soi nhiều bằng chứng như dùng đồ đôi. Kể từ đó, loạt hint của cả hai ngày càng nhiều như bị bắt gặp về quê của nhau, hay du lịch ra mắt nhóm bạn thân. Không những vậy, đàng trai liên tục phát tín hiệu công khai nhưng Bích Phương khá ngượng ngùng mỗi khi nhắc đến chuyện tình cảm.

Trong concert Em Xinh Say Hi, Bích Phương - Tăng Duy Tân còn được nhận giải Best OTP (OTP: One True Pairing, cặp đôi đích thực) qua bình chọn của khán giả và sự ủng hộ nhiệt tình của dàn Em Xinh. Trước những bàn tán ngày càng rộ lên, Bích Phương mới đây đã chính thức lên tiếng khi được hỏi về mối quan hệ với Tăng Duy Tân. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, nữ ca sĩ ngại ngùng chia sẻ về giải OTP với Tăng Duy Tân: "Tôi thấy mọi người vui vẻ và làm cho mọi người vui cũng là niềm vui của tôi. Tôi vốn là một người rất hay ngại chứ không phải giấu diếm. Tôi nghĩ là nếu để nói về chuyện tình cảm cá nhân thì tôi sẽ không giấu nhưng cũng không công khai. Ai biết thì cứ biết như vậy, tôi sẽ không phủ nhận nhưng để nói đưa ra một thông điệp chính thức về tình trạng quan hệ thì tôi sẽ không làm. Tôi sẽ không nói dối, ai biết đến đâu thì sẽ biết, nhưng để tự kể thì tôi sẽ không kể".

Netizen mong chờ cái kết đẹp cho chuyện tình của Bích Phương và Tăng Duy Tân

Ca sĩ Tùng Dương gây chú ý khi đăng lại khoảnh khắc tình cảm của Bích Phương và Tăng Duy Tân trong Em Xinh Say Hi kèm lời "đẩy thuyền" lộ liễu: "2 cô cậu này đẹp đôi nhỉ? Ước gì là thật". Không chỉ thế, bên dưới bình luận khi có người nhắc đến chuyện sắp ăn cỗ cưới thì Tùng Dương cũng trả lời đầy úp mở là "mọi sự chỉ như lời đồn".

Cách đây không lâu, lộ ảnh Bích Phương diện trang phục sáng màu, đứng sát bên Tăng Duy Tân. Cả hai xuất hiện cùng một nhóm người trong không gian được trang trí khá chỉn chu, phía sau có nhiều chi tiết mang màu sắc của một buổi tiệc. Từ đây, cư dân mạng nhanh chóng đặt nghi vấn Bích Phương đã cùng bạn trai về quê và có dịp gặp gỡ gia đình, người thân của nam ca sĩ.

Bích Phương đã về ra mắt gia đình nhà trai



