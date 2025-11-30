Bức tranh kinh tế Anh trên những con phố mua sắm

Bức tranh này phơi bày sức ép kinh tế mà người dân và doanh nghiệp đang phải gánh chịu, từ chi phí sinh hoạt leo thang cho tới thói quen tiêu dùng chuyển dịch mạnh sang trực tuyến. Đặc biệt là khi Chính phủ Anh vừa công bố Ngân sách 2025 với kỳ vọng thoát khỏi vòng suy giảm kéo dài.

Trên nhiều tuyến phố ở London, tác động của suy thoái hiện hữu ngay trước mắt: vỉa hè thưa người, cửa hàng đóng kín, nhiều biển hiệu bị tháo dỡ. Với cư dân địa phương, đó không chỉ là sự xuống sắc về cảnh quan, mà còn là tín hiệu đáng lo cho sức sống kinh tế.

Ông Andrew Williams - Cư dân London cho hay: "Nơi đây cần được chỉnh trang. Chúng tôi cần thêm nhiều loại hình cửa hàng hơn. Tôi sẽ rất muốn có vài quán cà phê mới, thêm lựa chọn để khu phố sống động trở lại".

Song song với áp lực từ thương mại điện tử, ngành bán lẻ độc lập tại Anh nhiều năm qua gặp khó do thiếu đầu tư và thiếu chính sách hỗ trợ. Tuy vậy, theo đại diện giới kinh doanh, phần lớn giao dịch mua sắm vẫn diễn ra tại các cửa hàng truyền thống - đây là minh chứng cho tầm quan trọng của việc giữ cho mô hình mua sắm trên phố không bị mai một theo năm tháng.

Ông Andrew Goodacre - Giám đốc điều hành Hiệp hội Bán lẻ Độc lập Anh nói: "Không thể phủ nhận đã có quá ít đầu tư và hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ trên các khu phố mua sắm. Nhưng ngay cả như vậy, hai phần ba hàng hóa ở Anh vẫn được mua trực tiếp tại các cửa hàng trên các khu phố lớn".

Một báo cáo của tổ chức Center for Cities chỉ ra mối liên hệ rõ ràng giữa thu nhập và tỷ lệ cửa hàng bị bỏ trống, thu nhập địa phương tăng 1% thì mức trống mặt bằng giảm 0,8%. Tức người dân có tiền, và chi tiêu mạnh tay, cửa hàng mới không bị trả mặt bằng.

Khoảng cách này thể hiện rõ trên bản đồ: London - một đô thị có thu nhập cao - thì tỷ lệ mặt bằng trống chỉ là 7,4%, trong khi tại các địa phương thu nhập thấp như Bradford, Stoke hay Wigan, con số lên tới 16%.

Niềm tin kinh tế tại Anh trong quý III đã giảm gần 13 điểm phần trăm, xuống mức thấp nhất hai năm, phản ánh tác động kéo dài của lạm phát cao và sự bất định kinh tế.

Bà Laurie Laird - Nhà báo tài chính nhận định: "Sự khác biệt lớn giữa các khu phố mua sắm cho thấy rõ chênh lệch thu nhập tại Anh lúc này. Đó thực sự là nền kinh tế hai tầng - một nhóm nhỏ kiếm được rất nhiều, trong khi phần còn lại chật vật. Và các khu phố mua sắm đang phản chiếu chính xác sự phân hóa ngày càng sâu sắc đó".

Khi những dãy phố mua sắm - biểu tượng của kinh tế địa phương - dần thưa bóng cửa hàng, câu chuyện không còn là thương mại đơn thuần, mà là lát cắt thu nhỏ của chênh lệch thu nhập và sức chống chịu của nền kinh tế Anh trong giai đoạn nhiều biến động.