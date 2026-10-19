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Bùi Tiến Dũng vỡ òa ngày đón vợ mẫu Tây trở lại Việt Nam: "Bây giờ bố sẽ ngủ ngon hơn vào mỗi đêm rồi"

| | Lifestyle

Vui mừng đoàn tụ vợ con, Bùi Tiến Dũng "xóa tan" những đêm mất ngủ vì nhớ nhung.

Sau khoảng thời gian trằn trọc vì xa cách địa lý, thủ môn Bùi Tiến Dũng mới đây đã vinh hạnh ra tận sân bay đón bà xã Dianka Zakhidova cùng con trai trở lại Việt Nam, khoảnh khắc gia đình nhỏ chính thức đoàn tụ nhận được nhiều lời chúc mừng của người hâm mộ.

Trước đó, thủ môn Bùi Tiến Dũng đăng tải dòng trạng thái vỏn vẹn một từ "Nhớ" vào lúc giữa đêm, đi kèm khoảnh khắc ngọt ngào của bà xã Dianka Zakhidova và con trai bé Danil. Được biết, do lịch trình cá nhân, người mẫu Dianka cùng con trai đã có chuyến trở về quê nhà Ukraina để thăm gia đình ngoại. Trong khi đó, Bùi Tiến Dũng phải ở lại Việt Nam để nhanh chóng tập trung tập luyện và thi đấu cùng câu lạc bộ chủ quản Đà Nẵng. Sự chênh lệch về múi giờ cùng khoảng cách địa lý xa xôi khiến nam thủ môn không tránh khỏi cảm giác trống trải và trằn trọc mỗi khi đêm về. Đáp lại tình cảm của chồng, chân dài gốc Ukraina cũng đã sớm hứa hẹn sẽ nhanh chóng thu xếp công việc để về lại Việt Nam.

Tiến Dũng ra sân bay đón vợ con (Ảnh: FBNV)

Trong bức ảnh đoàn tụ rạng rỡ, Bùi Tiến Dũng tươi cười hạnh phúc khi tay bế con trai Danil, trong khi Dianka cùng người thân rạng rỡ ôm những bó hoa tươi thắm. Kèm theo là dòng chia sẻ đầy ngọt ngào nhưng cũng rất hóm hỉnh của nam cầu thủ: "Bây giờ bố sẽ ngủ ngon hơn vào mỗi đêm rồi. Chào mừng quay trở lại Việt Nam".

Tiến Dũng và Dianka có cuộc sống hạnh phúc sau đám cưới (Ảnh: FBNV)

Tiến Dũng rất tôn trọng công việc của vợ (Ảnh: FBNV)

Kể từ khi về chung một nhà vào tháng 5/2022, cuộc sống hôn nhân của Bùi Tiến Dũng và Dianka Zakhidova luôn nhận được sự ngưỡng mộ từ dân tình. Dù bận rộn với lịch thi đấu xa nhà, nam thủ môn vẫn nổi tiếng là người chồng cưng chiều vợ, chủ động chia sẻ công việc nhà và chăm sóc con cái để Dianka yên tâm phát triển sự nghiệp người mẫu. Ngược lại, người đẹp Ukraina cũng thường xuyên có mặt trên khán đài để tiếp lửa cho chồng trong các trận đấu quan trọng. Sự trở lại của vợ con chắc chắn sẽ là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp Bùi Tiến Dũng thi đấu thăng hoa hơn trong thời gian tới.

Theo Tiên Tiên

Phụ Nữ Mới

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