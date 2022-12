Build and Warm the Master Channel season 2: “The Master Trend” - Những tiêu điểm nổi bật

Sự kiện đã mang đến những chia sẻ bổ ích về "Master Channel" - Xu hướng Marketing được mong chờ trong thời gian tới.



Nhìn lại "Master Channel - Season 1" với 4 yếu tố cốt lõi

Mở đầu tại sự kiện, Ms. Đinh Mộng Kha - CEO VietGuys đã chia sẻ lại về toàn bộ định nghĩa "Master Channel" với 4 yếu tố cốt lõi: channel, core, warm và build.

Theo Ms. Đinh Mộng Kha: "Đã đến lúc doanh nghiệp cần một kênh giao tiếp chính thống với người tiêu dùng của mình và đó là lý do vì sao doanh nghiệp cần đến "Master Channel". "Master Channel" sẽ giúp tăng lòng trung thành nơi khách hàng và tối ưu chi phí hiệu quả.

Thực tế ứng dụng "Master Channel" cho ngành hàng FMCG

Chia sẻ về câu chuyện thực tế khi áp dụng "Master Channel", Mr. Hào Nguyễn - CRO (Chief Revenue Officer) DPoint và Dr. Mai Thanh Việt - Deputy CEO Nutifood đã có những chia sẻ thú vị mang đến cho người tham dự.

Tọa đàm giữa Mr. Hào Nguyễn - CRO (Chief Revenue Officer) DPoint và Dr. Mai Thanh Việt - Deputy CEO Nutifood

Dr. Mai Thanh Việt chia sẻ các yếu tố giúp các chiến dịch của Nutifood trở nên thành công, đó là tính năng phân khúc khách hàng và thiết lập kịch bản riêng cho từng nhóm khách hàng ở PangoCDP. Việc phân khúc khách hàng để biết đâu là nhóm khách hàng tiềm năng, đâu là nhóm khách hàng cần khai thác đã giúp đội ngũ Nutifood có những chiến lược phù hợp hơn khi tiếp cận khách hàng và từ đó gia tăng tỷ lệ chuyển đổi. Điều thành công sau khi áp dụng "Master Channel" theo Dr. Mai Thanh Việt chia sẻ đó là: "Nutifood đã tạo dựng được một cộng đồng những người yêu thích sản phẩm Nutifood".

Sử dụng Zalo làm kênh "Master Channel"

Được mong chờ tại sự kiện chính là chia sẻ về "Xu hướng Super App và sự hỗ trợ của Zalo dành cho kênh tương tác của doanh nghiệp" với sự góp mặt của diễn giả Tú Lê - Senior Product Manager Zalo - Siêu ứng dụng mạng xã hội phổ biến hàng đầu Việt Nam.

Phần chia sẻ từ diễn giả Tú Lê - Senior Product Manager Zalo

Theo Mr. Tú, những lợi ích mà Zalo sẽ mang đến cho doanh nghiệp khi kết hợp xây dựng kênh "Master Channel" đó là tiếp cận với hơn 70 triệu người dùng Zalo, nâng cao trải nghiệm khách hàng với những tính năng đặc biệt trên Zalo như Zalo OA và Zalo Mini App, tiết kiệm chi phí khi chỉ mất 50 đồng/ tin nhắn. Cuối cùng là tận dụng đòn bẩy truyền thông mạng xã hội.

Thực tế ứng dụng "Master Channel" cho ngành hàng bán lẻ

Câu chuyện thực tế áp dụng "Master Channel" được chia sẻ bởi Mr. Kiên Nguyễn - Digital Transformation Manager Couple Group - Tập đoàn đầu tư về lĩnh vực may mặc và thời trang, chủ sở hữu thương hiệu Couple TX. Ông cho biết thời điểm bắt đầu cho sự thành công khi áp dụng "Master Channel" và PangoCDP cho CoupleTX đó là Black Friday 2022 khi kết quả của chiến dịch được cập nhật liên tục từ các nguồn dữ liệu.

Mr. Kiên Nguyễn - Digital Transformation Manager Couple Group

Mr. Kiên Nguyễn cũng chia sẻ các khó khăn đến từ việc không đồng nhất giữa các hệ thống, để tập hợp dữ liệu "realtime" là điều không hề dễ dàng, đòi hỏi sự kết hợp giữa các đối tác cung cấp và nỗ lực của chính doanh nghiệp.

Điểm nhấn của sự kiện "Build and Warm the Master Channel - Season 2: The Master Trend" lần này chính là các hoạt động trải nghiệm DEMO "Master Channel" từ Mr. Lee Nguyễn của ByteTech - Công ty phát triển giải pháp PangoCDP.

Mr. Lee Nguyễn - CEO ByteTech demo trải nghiệm thực tế kết nối người tiêu dùng và doanh nghiệp FMCG tại hội trường.

Khách tham dự được trực tiếp trải nghiệm cách mà một người tiêu dùng sẽ tương tác với điểm bán (Outlet) qua chiến dịch activation sampling (cho FMCG). Ngoài ra khách mời còn được trải nghiệm cách khách hàng bán lẻ tương tác với thương hiệu qua chiến dịch phát voucher mua hàng, tham gia khảo sát (cho bán lẻ) dễ dàng với sự hỗ trợ của giải pháp PangoCDP như thế nào. Cũng như PangoCDP đã giúp doanh nghiệp triển khai chiến dịch, ghi nhận, thu thập dữ liệu của người dùng và kiểm soát hiệu quả chiến dịch. Tất cả đã tạo nên một chuỗi hoạt động đầy thú vị diễn ra tại sự kiện.



Sự kiện đã mở ra nhiều kiến thức và cơ hội mới giá trị cho các cá nhân và doanh nghiệp tham dự. Sắp tới đây chúng ta sẽ được dịp khám phá thêm những thông tin mới mẻ, giá trị đầy bất ngờ của "Master Channel" và chờ đón những kết quả ấn tượng từ phía doanh nghiệp.

Thông tin chi tiết về sự kiện

Đơn vị tổ chức: ByteTech, VietGuys, Dpoint

Thông tin về sự kiện: https://bytetech.io/master-channel-xu-huong-marketing-moi-dang-mong-doi-nhat-2023/utm_source=PRonline03