Bull tăng gấp đôi sản lượng siêu máy tính cho châu Âu

Bull, nhà sản xuất siêu máy tính thuộc sở hữu nhà nước Pháp, ngày 1/10 đã đưa nhà máy mới nâng cấp tại Angers vào hoạt động, nâng gấp đôi công suất khi châu Âu tăng tốc xây dựng năng lực tính toán cho trí tuệ nhân tạo (AI).

Đây là nhà máy duy nhất ở châu Âu chuyên chế tạo siêu máy tính, đóng vai trò then chốt trong kế hoạch xây dựng mạng lưới siêu máy tính nhằm thu hẹp khoảng cách với Mỹ và Trung Quốc của Liên minh châu Âu (EU). Khối này đã cam kết chi 7 tỷ euro (khoảng 7,87 tỷ USD) giai đoạn 2021-2027 cho kế hoạch trên.

Với dự án nâng cấp có vốn đầu tư 80 triệu euro, sản lượng mỗi tháng của Bull đã tăng từ 6 lên 12 tủ rack (tủ chứa thiết bị mạng và máy chủ) và có thể đạt 24 tủ vào năm 2027. Nhờ đó, Bull có thể lắp ráp song song hai đơn hàng lớn. Đơn thứ nhất là siêu máy tính Alice Recoque trị giá 554 triệu euro cho Ủy ban Năng lượng nguyên tử Pháp (CEA) do Pháp và EU đồng tài trợ, dự kiến giao hàng từng đợt từ cuối năm nay. Đơn thứ hai là hệ thống LUMI-AI trị giá 388 triệu euro cho Phần Lan, hợp đồng tư nhân lớn nhất từ trước tới nay của công ty.

Theo Giám đốc điều hành (CEO) Emmanuel Le Roux, năm nay Bull nhận lượng đơn hàng nhiều chưa từng có. Công ty đã thắng 15 trong 18 gói thầu của EuroHPC (cơ quan EU đồng tài trợ mạng lưới siêu máy tính) trước các đối thủ như Hewlett Packard Enterprise của Mỹ.

Bull còn chế tạo JUPITER, siêu máy tính exascale có khả năng xử lý tỷ tỷ phép tính mỗi giây đầu tiên của châu Âu. Nhà cung cấp điện toán đám mây OVHcloud và công ty Domyn do Ủy ban châu Âu hậu thuẫn đang huấn luyện các mô hình AI tiên tiến trên hệ thống này.

Chính phủ Pháp đã hoàn tất mua lại Bull từ tập đoàn Atos đang chìm trong nợ nần vào ngày 31/3, với mức định giá lên tới 404 triệu euro. Theo ông Le Roux, động cơ ban đầu của quyết định này mang tính chiến lược. Vào thập niên 1980, khi Mỹ ngừng cung cấp siêu máy tính cho CEA, Pháp đã giao Bull chế tạo các cỗ máy mô phỏng thử hạt nhân.

Theo thỏa thuận ký hồi tháng 6, Bull sẽ cùng Foxconn của Đài Loan (Trung Quốc) sản xuất hệ thống NVL của Nvidia tại Cộng hòa Czech, với khâu lắp ráp cuối cùng thực hiện tại Angers. Đáng chú ý, linh kiện sản xuất tại châu Âu hiện chiếm 70% các máy đang được Bull chế tạo, cải thiện mạnh so với mức 20-30% cách đây 5 năm.