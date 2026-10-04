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Google thử nghiệm chip AI trong không gian

| | Kinh tế số

Google đã phóng vệ tinh mang 4 chip TPU lên quỹ đạo thấp để thử nghiệm khả năng hoạt động của chip AI trong môi trường khắc nghiệt của không gian.

Biểu tượng Google tại văn phòng ở New York, Mỹ. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Biểu tượng Google tại văn phòng ở New York, Mỹ. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Ngày 2/10, công ty Google thuộc Tập đoàn Alphabet đã phóng vệ tinh mẫu thử nghiệm lên quỹ đạo nhằm đánh giá khả năng hoạt động của chip TPU trong môi trường khắc nghiệt của không gian.

Vệ tinh thử nghiệm mang theo 4 chip TPU của Google đã được đưa vào quỹ đạo thấp của Trái Đất từ căn cứ Lực lượng Không gian Vandenberg, bang California (Mỹ) thông qua chuyến bay Transporter-18 của SpaceX, với sự hợp tác của công ty vệ tinh Planet Labs. Đội ngũ của Google xác nhận thiết lập liên lạc thành công với vệ tinh và thiết bị hiện hoạt động đúng theo kế hoạch.

Dự kiến trong những tuần tới, Google sẽ thu thập dữ liệu trên quỹ đạo về cách các chip TPU chống chịu trước các tác động vật lý, bức xạ và nhiệt độ khắc nghiệt trong không gian. Từ đó, công ty sẽ sử dụng dữ liệu này để cải tiến các thiết kế chip trong tương lai.

Theo Google, ở quỹ đạo thấp của Trái Đất, các vệ tinh có thể tiếp xúc gần như liên tục với ánh sáng Mặt Trời, qua đó tạo ra lượng điện Mặt Trời gấp tới 8 lần so với trên Trái Đất. Vụ phóng đánh dấu bước đầu tiên trong Dự án Suncatcher nhằm nghiên cứu khả năng vận hành hạ tầng điện toán AI quy mô lớn trong không gian sử dụng năng lượng Mặt Trời, mở đường cho việc hình thành các mạng lưới vệ tinh có khả năng xử lý khối lượng công việc AI ngay trong không gian

Theo Nguyễn Hằng

VTV

Từ Khóa:
Google

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