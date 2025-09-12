Bùng nổ phản ứng về concert G-Dragon tại Hà Nội: Dân tình sốt ruột vì chỉ có 1 đêm, nhiều lo lắng liên quan đến vé

MXH bùng nổ phản ứng, fan lo sợ 1 điều

10h sáng 12/9 (giờ Việt Nam), G-Dragon chính thức tung poster xác nhận mang World Tour Übermensch đến Hà Nội. Theo đó, “anh Long” sẽ tổ chức concert vào ngày 8/11 tại 8WONDER Ocean City. Sau nhiều tháng đồn đoán, G-Dragon đã “chốt hạ” và khiến cộng đồng VIP - FAM bùng nổ cảm xúc.

G-Dragon chính thức công bố Hà Nội trong phase 4 concert Übermensch

Đây là lần thứ 2 G-Dragon trở lại Việt Nam chỉ trong năm 2025. Trước đó, concert tháng 6 tại SVĐ Mỹ Đình từng trở thành “lịch sử” khi quy tụ tới 40 nghìn khán giả. Nhưng nếu tháng 6, GD chỉ biểu diễn 5 ca khúc trong khuôn khổ đại nhạc hội, thì tháng 11 này, khán giả sẽ lần đầu được thưởng thức trọn vẹn concert cá nhân Übermensch tại Việt Nam.

40 nghìn vé tại Mỹ Đình bị quét sạch vì G-Dragon

Hà Nội bất ngờ xuất hiện trên bản đồ World Tour cùng với loạt địa điểm quốc tế đình đám khác như Paris, Đài Loan (Trung Quốc) khiến fan không khỏi tự hào. Thế nhưng, song song với niềm vui là nỗi lo thường trực: khâu săn vé. G-Dragon chỉ công bố 1 đêm diễn duy nhất tại Hà Nội, trong khi nhu cầu thì quá lớn. Fan vẫn chưa quên cảnh “cháy vé” trong chưa đầy 2 tiếng đồng hồ hồi tháng 6, khi hơn 40 nghìn vé tại Mỹ Đình bị quét sạch. Giờ đây, mức độ cạnh tranh chắc chắn còn khốc liệt gấp nhiều lần.

Fan liên tục trend hashtag, kêu gọi mở thêm đêm diễn

Phản ứng chung là sợ không mua được vé

Không chỉ fan Việt mà cộng đồng quốc tế cũng đang dồn sự chú ý về Hà Nội. Sau khi G-Dragon bất ngờ hủy show Thái Lan, nhiều khả năng khán giả từ các nước lân cận sẽ bay sang Việt Nam để dự concert. Trên MXH, fan liên tục trend hashtag, kêu gọi mở thêm đêm diễn. Bởi trước đó, GD từng bổ sung lịch trình tại Hong Kong (Trung Quốc) vì nhu cầu quá cao. Liệu “anh Long” có chiều lòng fan Việt lần nữa?

Xôn xao giá vé concert G-Dragon

Dù BTC chưa công bố seat map, giá vé và ngày mở bán chính thức, nhưng cộng đồng fan đã nhanh chóng bàn tán sôi nổi. Nhiều người tham khảo từ các chặng diễn khác của G-Dragon để đưa ra dự đoán.

Tại Hàn Quốc (tháng 2/2025), vé concert Übermensch có các mức từ 2,9 triệu đến 4,1 triệu đồng. Trong khi đó, ở Malaysia (tháng 7/2025), giá vé dao động từ 2,4 triệu cho đến hơn 7 triệu đồng với hạng VVIP. So với mặt bằng chung, đây được đánh giá là mức giá xứng đáng cho một ngôi sao toàn cầu như G-Dragon.

Nhiều fan tham khảo giá vé concert G-Dragon từ những chặng trước đó

Tại Việt Nam, GD từng góp mặt trong một đại nhạc hội hồi tháng 6 với giá vé dao động 1 - 6,5 triệu đồng. Tuy nhiên, đó là festival có nhiều nghệ sĩ cùng góp mặt. Lần này là concert cá nhân, nhiều fan dự đoán mức giá sẽ tiệm cận với các quốc gia lân cận, có thể từ 1 triệu đến 8 triệu đồng. Thậm chí, không loại trừ khả năng “anh Long” sẽ chơi chữ với con số 8 - con số vốn được anh đặc biệt yêu thích.

Dù giá vé niêm yết không quá cao, nhưng nỗi lo lớn nhất lại nằm ở vé “chợ đen”. Một điều chắc chắn: trận chiến săn vé concert G-Dragon tại Hà Nội sẽ là cuộc đua khốc liệt nhất từ trước tới nay của VIP - FAM Việt. Không ít trường hợp, vé concert G-Dragon bị đẩy giá lên mức khó tin. Điển hình như show ở Hàn Quốc, vé chợ đen từng lên tới 175 triệu đồng, còn concert tại Hong Kong (Trung Quốc) thậm chí bị nâng lên 400 triệu đồng mà vẫn cháy sạch.

Giá vé chính thức sẽ được công bố bởi BTC trong thời gian tới

Tất cả vẫn chỉ dừng lại ở suy đoán. Giá vé chính thức sẽ được công bố bởi BTC trong thời gian tới. Để tránh rủi ro, người hâm mộ nên theo dõi đúng thông tin chính thống từ BTC và nghệ sĩ, mua vé qua kênh phân phối chính thức. Từ trước khi G-Dragon công bố show Hà Nội, “phe vé” đã sốt sắng với nhiều chiêu trò tinh vi. Nhiều hội nhóm mua vé mọc lên như nấm dù thông tin chưa xác thực.