TP.HCM sẽ trở thành "siêu đô thị quốc tế" của Đông Nam Á

Theo chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được hợp nhất, lấy tên Thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm chính trị - hành chính đặt tại số 86, đường Lê Thánh Tôn, TP.HCM hiện nay. TP.HCM mới có diện tích tự nhiên 6.772,59 km2 và quy mô dân số 13.706.632 người.

Được biết, TP.HCM, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương đều đang hội tụ những nền tảng thể chế - quản trị số hàng đầu cả nước.

Năm 2024, TPHCM xếp thứ 2 về Chỉ số chuyển đổi số, Bình Dương thứ 7; Bà Rịa – Vũng Tàu đứng thứ 2 về cải cách hành chính và thứ 5 về PCI. Bình Dương còn nằm trong Top 3 địa phương thực thi hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do tốt nhất và thứ 5 cả nước về Chỉ số Xanh.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận nhưng trên thực tế, xét trên bình diện tổng thể và dài hạn, quá trình phát triển của từng địa phương vẫn bộc lộ một số nút thắt, khiến tăng trưởng thiếu tính bền vững. Hiệu quả đầu tư chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có, trong khi năng lực cạnh tranh quốc tế vẫn còn hạn chế, cần được cải thiện mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Theo đánh giá của Tổng Bí thư Tô Lâm, việc hợp nhất TP.HCM với Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Dương đánh dấu bước chuyển mình mang tính bước ngoặt chưa từng có trong lịch sử phát triển đô thị Việt Nam. Đây là sự tái cấu hình toàn diện không gian phát triển, nơi ba cực kinh tế năng động bậc nhất cả nước hội tụ thành một siêu đô thị – tài chính – công nghiệp – cảng biển.

TP.HCM mới hướng tới tầm nhìn trở thành "siêu đô thị quốc tế" của Đông Nam Á – một thành phố thông minh, xanh, sáng tạo, không chỉ nổi bật về sức mạnh kinh tế mà còn phong phú về văn hóa, nghệ thuật, thể thao, giải trí và phong cách sống hiện đại, năng động.

Thành phố sẽ phát triển thành trung tâm tài chính, thương mại, logistics, công nghiệp công nghệ cao và du lịch biển quy mô khu vực, trên nền tảng công nghệ số, kinh tế xanh, bền vững về môi trường, xã hội hài hòa và gắn kết. TP.HCM (mới) phấn đấu trở thành điểm đến hấp dẫn của nhân tài, giới sáng tạo, doanh nhân trong nước và quốc tế; là nơi thuận lợi để khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, ươm mầm các xu hướng mới và mô hình tiên tiến.

Không chỉ là đầu tàu kinh tế của cả nước, TP.HCM còn đặt mục tiêu vươn lên thành đô thị hiện đại có sức ảnh hưởng trong mạng lưới các thành phố toàn cầu.

Cảng Gemalink thuộc cụm Cái Mép - Thị Vải có thể tiếp nhận nhiều tàu cỡ lớn.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, việc phát triển trung tâm tài chính quốc tế tầm khu vực tại Thủ Thiêm sẽ góp phần thu hút dòng vốn toàn cầu, nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ tài chính thế giới.

Bên cạnh đó, định hướng hình thành chuỗi đô thị thông minh kết nối TP.HCM – Dĩ An – Thuận An – Thủ Dầu Một – Bến Cát – Phú Mỹ – Bà Rịa – Vũng Tàu; phát triển hành lang đổi mới sáng tạo từ Khu đô thị sáng tạo phía Đông TP.HCM (TP. Thủ Đức) lan tỏa tới các cực công nghiệp – dịch vụ – cảng biển như Dĩ An, Bến Cát, Phú Mỹ, Bà Rịa, Vũng Tàu.

Phát triển cụm cảng – logistics thông minh tại Cái Mép – Thị Vải – Cần Giờ theo mô hình siêu cảng số, vận hành bằng dữ liệu lớn; đồng thời xây dựng trung tâm du lịch sinh thái – nghỉ dưỡng cao cấp tại Vũng Tàu – Cần Giờ, hướng tới trở thành điểm đến quốc tế xanh, thông minh, hài hòa giữa bảo tồn và phát triển.

Chiến lược mới cho đại đô thị hiện đại bậc nhất Việt Nam

TPHCM mới sẽ là một hệ sinh thái đô thị vùng có cấu trúc đa trung tâm, vận hành theo logic kinh tế – chức năng – chuỗi giá trị. Mỗi cực phát triển, từ Thủ Thiêm, Thủ Đức đến Dĩ An, Bến Cát, Phú Mỹ, Bà Rịa, Vũng Tàu, đều phải được quy hoạch như một mắt xích hữu cơ, bổ sung chức năng cho nhau, được kết nối thông minh, điều phối linh hoạt và chia sẻ lợi ích trong một tổng thể hài hòa.

Tổng Bí thư đề nghị thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân. Không chỉ là trung tâm kinh tế, Thành phố phải trở thành nơi đáng sống, nơi mỗi người dân được bảo đảm cơ hội phát triển, được chăm lo đầy đủ về sức khỏe, giáo dục, môi trường sống và sự an toàn.

Bình Dương là thủ phủ công nghiệp Việt Nam.

Thành phố mới cần tập trung đầu tư mạnh mẽ vào y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát triển toàn diện thể chất, trí tuệ cho thế hệ trẻ. Đồng thời, chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển; ưu tiên thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các khu vực, đặc biệt là địa bàn mới sáp nhập và vùng còn khó khăn.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, một yêu cầu xuyên suốt là kế thừa và tích hợp có chọn lọc các chính sách hiệu quả từ từng địa phương sau sáp nhập. Phát triển con người phải song hành với bảo đảm vững chắc an ninh, an toàn xã hội, củng cố quốc phòng và khu vực phòng thủ. Mọi chính sách phát triển cần quán triệt quan điểm phồn vinh không chỉ là tăng trưởng kinh tế, mà còn là xây dựng một xã hội an toàn, công bằng, hạnh phúc cho mọi người dân.