Những điều nhất định phải biết khi du lịch Trung Quốc

Trung Quốc là điểm đến thu hút du khách toàn thế giới do thiên nhiên đa dạng, bản sắc văn hóa đặc sắc, giao thông thuận tiện, chính sách visa dễ dàng và chi phí không quá đắt đỏ so với mặt bằng chung quốc tế. Tuy nhiên, đất nước này có nhiều sự khác biệt, do đó bạn cần tìm hiểu trước để chuẩn bị tốt cho chuyến đi.

5 điều nhất định phải biết khi du lịch Trung Quốc

Nếu lần đầu đến đất nước hơn 1,4 tỷ dân này, du khách cần ghi nhớ những điều dưới đây khi đi du lịch Trung Quốc để không bị bỡ ngỡ hay lâm vào tình huống khó xử lý.

Phần mềm thanh toán đặc thù

Từ siêu thị lớn, nhà hàng sang trọng đến hàng ăn vỉa hè, quầy hàng ven đường... hầu như tất cả đều sử dụng mã QR để thanh toán qua các ứng dụng WeChat Pay, Alipay trên điện thoại. Du khách muốn dùng thẻ Visa/MasterCard thanh toán quốc tế thì nên nạp tiền vào các ứng dụng thanh toán nội địa trước, như vậy sẽ tránh bị mất phí mỗi lần quẹt thẻ.

Bạn nên tải và cài đặt sẵn WeChat Pay hoặc Alipay (ưu tiên Alipay vì hỗ trợ khách quốc tế tốt hơn). Đăng ký tài khoản bằng hộ chiếu rồi liên kết với thẻ Visa/MasterCard quốc tế. Việc xác thực có thể mất vài ngày.

Quét mã QR khắp mọi nơi ở Trung Quốc. (Ảnh: Duhoctrungquoc)

Sử dụng SIM data

Lựa chọn SIM data khi đi du lịch Trung Quốc là một quyết định thông minh và tiết kiệm. Hầu hết du khách đi Trung Quốc sử dụng Internet là để tra cứu thông tin, chia sẻ hình ảnh và kết nối với bạn bè qua các ứng dụng di động.

Nếu bạn chỉ ở Trung Quốc trong thời gian ngắn, hãy chọn SIM có thời hạn sử dụng 3 - 7 ngày để tiết kiệm và tránh phải trả phí không cần thiết cho những ngày bạn không ở Trung Quốc. Nếu đi lâu hơn, bạn có thể chọn SIM thời hạn lên đến 30 ngày.

Lưu ý, thời hạn SIM bắt đầu tính từ khi kích hoạt, do đó chỉ nên lắp SIM khi đã sang Trung Quốc. Các hãng SIM hàng đầu tại Trung Quốc là China Mobile, China Unicom, China Telecom...

Tiếng Anh rất ít được sử dụng

Tiếng Anh không phổ biến ở Trung Quốc, ngay cả tại các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải hay Quảng Châu. Nhân viên khách sạn, taxi, nhà hàng có thể không nói được tiếng Anh, kể cả những từ cơ bản.

Du khách nên tải Google Translate và WeChat Translate vì có chức năng dịch trực tiếp qua hình ảnh hoặc giọng nói. Khi đi tàu/xe, hãy luôn lưu ảnh địa chỉ khách sạn bằng tiếng Trung, vì tài xế taxi thường không đọc được địa chỉ tiếng Anh/Latin.

Kiểm tra gắt gao khi đi tàu cao tốc và tàu điện ngầm

Trung Quốc sở hữu hệ thống tàu cao tốc hiện đại bậc nhất thế giới, với tốc độ lên tới 350km/h; di chuyển giữa Bắc Kinh tới Thượng Hải chỉ mất chưa đến 5 tiếng, thay vì phải bay nội địa. Tuy nhiên, để đi tàu cao tốc hoặc tàu điện ngầm, du khách cũng cần phải lưu ý luôn mang hộ chiếu gốc vì bảo vệ soát vé gắn với thông tin hộ chiếu và kiểm tra rất gắt gao.

Bên cạnh đó, bạn cũng cần có mặt trước giờ tàu chạy ít nhất 40 phút, vì an ninh tại ga tàu cũng giống như sân bay, phải soi hành lý, xếp hàng, quét mã. Nên mua vé trên các app như Trip.com (có tiếng Anh) hoặc qua đại lý uy tín, tránh chen lấn tại ga.

Tàu điện ngầm ở các thành phố lớn rất thuận tiện, nhưng giờ cao điểm rất đông và có kiểm tra an ninh tại mỗi cửa vào. Đừng mang vật nhọn, bật lửa, hoặc... nước hoa quá nặng mùi.

Các tàu cao tốc ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Văn hóa Trung Quốc

Để tránh sốc văn hóa khi đi Trung Quốc, bạn nên tìm hiểu trước về phong tục, tập quán và những điều cấm kỵ. Ví dụ như khi cần hướng dẫn đường hoặc giới thiệu, bạn phải dùng cả bàn tay hoặc ngón cái mới lịch sự, ngón trỏ bị xem là thiếu tôn trọng.

Lưu ý không vứt rác bừa bãi vì sẽ bị phạt tiền và bị ghi hình rất nhanh; không chụp ảnh cảnh sát, trụ sở công an, quân đội vì điều này bị cấm và có thể bị xử lý. Hãy luôn mang theo hộ chiếu khi ra đường vì cảnh sát có thể kiểm tra ngẫu nhiên...

Việc tìm hiểu và nắm vững những điều cấm kỵ khi đi du lịch Trung Quốc sẽ giúp bạn tránh được những rắc rối không đáng có mà còn thể hiện sự tôn trọng sâu sắc đối với văn hóa và con người nơi đây. Một chuyến đi được chuẩn bị chu đáo về mặt kiến thức văn hóa sẽ mang lại những trải nghiệm đáng nhớ, ý nghĩa và trọn vẹn hơn rất nhiều.