Con gái Giả Tịnh Văn nay xinh hơn cả mẹ, sở hữu gia tài 18.800 tỷ ở tuổi 20
Ái nữ nhà Giả Tịnh Văn lột xác ngoạn mục, "vịt hóa thiên nga" ở tuổi 20.
Nhìn vào những hình ảnh mới đây của Tôn Linh Tây (nickname Ngô Đồng) - cô con gái cả của nữ diễn viên Giả Tịnh Văn, khán giả phải trầm trồ kinh ngạc. Bởi lẽ, cô bé từng bị bắt bẻ ngoại hình, đánh giá là không được thừa hưởng nét đẹp từ mẹ nay lại lột xác đáng kinh ngạc, "vịt hóa thiên nga" ở tuổi 20.
Với gương mặt xinh đẹp và dáng người bốc lửa, Tôn Tây Linh được netizen khen ngợi là xinh hơn cả "Triệu Mẫn" Giả Tịnh Văn. Không chỉ vậy, cô bé này còn sở hữu khối tài sản siêu to khổng lồ lên tới 5 tỷ NDT (18.836 tỷ đồng), khiến bao người ngưỡng mộ không thôi.
Thế nhưng ít ai biết, đằng sau ánh hào quang của phú bà trẻ tuổi này là rất nhiều tổn thương từ cuộc hôn nhân của bố mẹ. Thậm chí, Tôn Tây Linh còn phải xét nghiệm AND từ lúc mới lọt lòng để chứng minh huyết thống.
Được biết, năm 2004, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Giả Tịnh Văn rơi vào lưới tình với chàng thiếu gia nhà giàu Tôn Chí Hạo và có thai chỉ sau vài tháng hẹn hò. Tuy nhiên, mẹ Tôn Chí Hạo không hài lòng với nàng dâu showbiz, công khai yêu cầu Giả Tịnh Văn phải đưa con gái đi xét nghiệm ADN để chứng minh huyết thống. Nhẫn nhục chiều theo ý mẹ chồng, đến khi ái nữ được 5 tháng tuổi, cô và Tôn Chí Hạo mới chính thức đăng ký kết hôn.
Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân của Giả Tịnh Văn chẳng hề hạnh phúc, bị mẹ chồng dè bỉu, coi thường, bắt ngừng hoạt động showbiz để chăm lo cho gia đình. Trong khi đó, Tôn Chí Hạo mê "ăn nem, ăn chả" và còn thường xuyên hành hung, đánh đập vợ dã man.
Không thể chịu đựng nổi, Giả Tịnh Văn quyết định ly hôn sau 4 năm gắn bó. Để giành được quyền nuôi con, Giả Tịnh Văn phải trả cái giá cực đắt, phải trả lại toàn bộ sính lễ nhận được khi kết hôn, mất tất cả tài sản trong hôn nhân, đồng ý điều kiện không được đi bước nữa trong khoảng thời gian 5 năm sau khi ly hôn và còn phải trả cho Tôn Chí Hạo số tiền bồi thường lên tới 26 triệu TWD (23 tỷ đồng).
Kết quả, cô bé Tôn Tây Linh mới 5 tuổi đã phải thường xuyên di chuyển qua lại giữa Thượng Hải (nhà Tôn Chí Hạo) và Đài Loan (nhà Giả Tịnh Văn). Dù vậy, ái nữ Giả Tịnh Văn chia sẻ: "Mặc dù từ nhỏ đã không có được 1 gia đình hoàn chỉnh nhưng con lại nhận được rất nhiều tình yêu thương".
Sau khi đường ai nấy đi, Giả Tịnh Văn và Tôn Chí Hạo đều tìm được hạnh phúc riêng. Năm 2015, nàng "Triệu Mẫn" lên xe hoa với "hồng hài nhi" kém 9 tuổi Tu Giai Kiệt và sinh cho chồng trẻ 2 cô con gái dễ thương. Tôn Chí Hạo cũng tái hôn với người mẫu xứ Đài Lâm Nhược Á vào năm 2016 nhưng mãi chẳng có con chung.
Lớn lên trong một gia đình phức tạp như vậy, Tôn Tây Linh trưởng thành rất sớm và khéo léo trong cách đối nhân xử thế. Cô bé tôn trọng bố dượng và rất thân thiết với mẹ kế, không để cho 2 đấng sinh thành phải khó xử. Còn với 2 cô em gái cùng mẹ khác bố, Tôn Tây Linh hết mực cưng chiều, thường xuyên đưa các em cùng đi chơi.
Năm 2021, cuộc đời của Tôn Tây Linh bước sang một ngã rẽ mới khi bố doanh nhân bị xác nhận mắc ung thư gan giai đoạn cuối, bệnh tình vô cùng nguy cấp. Khi đó, Tôn Tây Linh đang du học ở nước ngoài đã tạm nghỉ học về nước để chăm sóc bố.
Trong những ngày tháng cuối cùng, Tôn Chí Hạo đã lập di chúc, để lại toàn bộ tài sản, biệt thự cao cấp, siêu xe cũng như cổ phần công ty có giá trị lên tới 5 tỷ NDT (18.836 tỷ đồng) cho cô con gái duy nhất. Người vợ hiện tại của Tôn Chí Hạo cũng chủ động từ bỏ quyền thừa kế. Thế nên, năm 2022, sau khi Tôn Chí Hạo qua đời, ái nữ của Giả Tịnh Văn được hưởng khối tài sản thừa kế siêu to khổng lồ.
Dù vậy, Tôn Tây Linh không hề chểnh mảng việc học. Cô bé hiện đang theo học khoa Tài chính và quản lý giải trí tại Trường Kinh doanh Stern thuộc Đại học New York. Không chỉ vậy, Tôn Tây Linh còn thể hiện con mắt kinh doanh nhạy bén được thừa hưởng từ người bố giàu có khi thử sức với lĩnh vực đầu tư.
Xinh đẹp và tài năng nhưng Tôn Tây Linh từng gây tranh cãi trên mạng xã hội với phong cách ăn mặc táo bạo, chẳng ngại ngần khoe thế mạnh hình thể với những bộ bikini gợi cảm hay thiết kế xuyên thấu. Không chỉ vậy, con gái Giả Tịnh Văn còn thể hiện cá tính khi đeo khuyên mũi, khuyên môi và khuyên rốn.
Bố dượng của Tôn Tây Linh - nam diễn viên Tu Kiệt Giai từng công khai cho biết mình không hiểu được cách ăn mặc này và chê bai thẳng thừng: "Tôi thấy như vậy không đẹp chút nào". Còn về phía Giả Tịnh Văn, cô có cái nhìn thoáng hơn rất nhiều: "Cơ thể là của con, con phải tự có trách nhiệm với chính bản thân mình".
Có lẽ vì vậy nên Tôn Tây Linh mới trở thành một cô gái có cá tính mạnh mẽ, sống thật với chính bản thân mình, bỏ ngoài tai những lời bàn ra tán vào của dư luận.
Nguồn: QQ
Phụ nữ số