Vừa xây nhà bạc tỉ, trung vệ ĐT Việt Nam cưới luôn mẹ đơn thân, dàn sao Văn Toàn, Bùi Tiến Dũng chúc mừng

Dương Thanh Hào, sinh năm 1991, quê ở Quy Nhơn. Hiện tại anh đang chơi ở vị trí trung vệ cho CLB Than Quảng Ninh. Không phải mẫu trung vệ cao to, anh chàng ghi điểm với các HLV bởi lối chơi lì lợm, quyết đoán. Năm 2016 thời HLV Miura, Dương Thanh Hào được triệu tập lên đội tuyển U23 Việt Nam. Tuy nhiên do dính phải chấn thương, anh chỉ lên tập trung đội tuyển được 2 ngày đã phải ra về.

Năm 2018, HLV Park Hang-seo điền tên Thanh Hào vào danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup. Anh chàng dính chấn thương khi cùng đội tuyển tập huấn tại Hàn Quốc đợt tháng 10/2018 và đành ngậm ngùi chia tay thầy Park trước thềm giải đấu.