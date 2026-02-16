Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bước sang Bính Ngọ 2026, gia chủ tuổi Thìn đón ngay "tuổi vàng" này vào nhà, cả năm may mắn, tài lộc vào như nước

16-02-2026 - 19:01 PM | Sống

Để lựa chọn tuổi xông đất Tết Bính Ngọ 2026 phù hợp, gia chủ thường dựa trên 3 nguyên tắc chính.

Xông đất, xông nhà từ lâu đã trở thành một phong tục quen thuộc của người Việt mỗi dịp Tết Nguyên đán. Theo quan niệm dân gian, người đầu tiên bước chân vào nhà trong năm mới được cho là mang theo vận khí, phần nào tác động đến tài lộc, sức khỏe và sự hanh thông của gia đình trong suốt một năm.

Chính vì vậy, không ít gia đình cân nhắc kỹ lưỡng việc chọn người xông đất, dựa trên yếu tố tuổi tác, bản mệnh và sự hòa hợp với gia chủ, với mong muốn tránh xung khắc và đón điều may mắn ngay từ thời khắc đầu năm.

Theo các chuyên gia phong thủy, để lựa chọn tuổi xông đất Tết Bính Ngọ 2026 phù hợp, gia chủ thường dựa trên ba nguyên tắc chính.

Thứ nhất là ngũ hành tương sinh. Người xông nhà được cho là nên có bản mệnh tương sinh với hành của năm 2026, đồng thời hài hòa với mệnh của gia chủ, nhằm tạo dòng năng lượng thuận lợi cho năm mới.

Thứ hai là thiên can – địa chi hợp hóa. Các tuổi nằm trong nhóm Tam Hợp hoặc Lục Hợp thường được ưu tiên, trong khi những tuổi rơi vào Tứ Hành Xung hoặc các mối quan hệ Tương Hại thường được khuyên tránh để hạn chế va chạm về vận khí.

Bước sang Bính Ngọ 2026, gia chủ tuổi Thìn đón ngay

Theo phong thủy, bốn nhóm Tam Hợp gồm:

Dần – Ngọ – Tuất

Thân – Tý – Thìn

Hợi – Mão – Mùi

Tỵ – Dậu – Sửu

Ngược lại, Tứ Hành Xung được chia thành ba nhóm chính, gồm:

Dần – Thân – Tỵ – Hợi, đại diện cho sự khắc chế mạnh giữa các hành.

Thìn – Tuất – Sửu – Mùi, thường được xem là xung khắc về quan điểm và tính cách.

Tý – Ngọ – Mão – Dậu, tượng trưng cho sự đối lập, dễ phát sinh mâu thuẫn.

Nguyên tắc thứ ba liên quan đến nhân cách và vận hạn. Bên cạnh yếu tố tâm linh, nhiều gia đình chú trọng chọn người xông đất có tính cách cởi mở, lối sống tích cực, gia đình yên ấm, công việc ổn định và không đang trong thời gian chịu tang, với mong muốn khởi đầu năm mới trong không khí nhẹ nhàng, vui vẻ.

Vậy gia chủ tuổi Thìn nên chọn tuổi nào để xông đất cho may mắn?

Dựa trên các yếu tố tam hợp, nhị hợp, tứ hành xung cùng mối quan hệ tương sinh – tương khắc của ngũ hành, gia chủ tuổi Thìn (sinh các năm 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) thường được khuyên nên chọn người tuổi Thân, Tý hoặc Dậu đến xông nhà đầu năm.

Ngược lại, các tuổi Tuất và Mùi thường nằm trong nhóm được khuyến nghị hạn chế lựa chọn.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng trong đời sống hiện đại, phong tục xông đất ngày Tết đã được nhìn nhận linh hoạt hơn. Nhiều gia đình không quá đặt nặng chuyện tuổi tác, mà chỉ cần người xông nhà có sức khỏe tốt, thái độ thân thiện, lời nói vui vẻ để tạo bầu không khí ấm áp, tích cực cho ngày đầu năm.

Suy cho cùng, tinh thần thoải mái và sự an yên trong mỗi gia đình mới là điều quan trọng nhất khi bước sang năm mới.

(Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm)

Thùy Linh

Phụ nữ số

