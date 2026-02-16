Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tại sao người Nhật Bản gióng 108 hồi chuông vào đêm giao thừa?

16-02-2026 - 20:32 PM | Sống

Tại sao người Nhật Bản gióng 108 hồi chuông vào đêm giao thừa?

108 tiếng chuông chùa đêm giao thừa ở Nhật không chỉ báo năm mới, mà còn là nghi lễ buông bỏ phiền não, thanh lọc tâm trí và gửi gắm ước vọng bình an.

Tại Nhật Bản , thời khắc năm mới đến không chỉ được báo hiệu bằng pháo hoa hay những bữa tiệc đếm ngược ồn ào, mà còn bằng 108 tiếng chuông chùa ngân vang. Giữa đêm đông tĩnh lặng, tiếng đại hồng chung vang lên, lan xa trong không gian, báo hiệu thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới. Nghi lễ này được gọi là Joya no Kane, một phong tục có ý nghĩa biểu tượng và tâm linh.

Trên khắp cả nước, các ngôi chùa Phật giáo gióng 108 hồi chuông, bắt đầu từ đêm 31/12 âm lịch và kéo dài sang những phút đầu tiên của năm mới. Nghi lễ Joya no Kane bắt đầu bằng công cuộc chuẩn bị tỉ mỉ. Các nhà sư và người phụ việc lau chùi chiếc chuông đồng khổng lồ cho sạch bụi bẩn. Khu nhà chuông - công trình có mái che nhưng không có tường để bảo vệ chuông khỏi mưa nắng - cũng được quét dọn kỹ lưỡng.

Một nhà sư ở Kyoto, Nhật Bản đánh chuông chùa 108 lần vào đêm giao thừa. (Nguồn: National Bell Festival)

Việc đánh chuông thường do các nhà sư thực hiện, theo nhịp chậm rãi và trầm tĩnh như một nghi thức thiền định. Ở một số nơi, người dân cũng xếp hàng để lần lượt đánh chuông. Âm thanh trầm sâu của tiếng chuông tạo nên bầu không khí tĩnh tại, khác hẳn sự náo nhiệt thường thấy ở các lễ hội cuối năm.

Con số 108 mang ý nghĩa đặc biệt trong Phật giáo, tượng trưng cho 108 dục vọng trần thế được cho là nguồn gốc của khổ đau, như giận dữ, tham lam, đố kỵ hay chấp niệm. Mỗi hồi chuông tượng trưng cho một lần buông bỏ, giúp con người thanh lọc tâm trí để bước vào năm mới với sự nhẹ nhõm và sáng suốt hơn.

Cách lý giải phổ biến nhất về nguồn gốc của con số này xuất phát từ giáo lý Phật giáo cho rằng con người có sáu giác quan: nhìn, nghe, nếm, ngửi, chạm và ý thức.

Mỗi giác quan có thể tạo ra ba trạng thái cảm nhận: tích cực, tiêu cực hoặc trung tính, thành 18 loại cảm xúc (6 x 3). Các cảm xúc này lại chia thành thanh tịnh hoặc ô nhiễm, tạo thành 36 loại phiền não (18 x 2). Mỗi phiền não tồn tại trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai, tổng cộng thành 108 vọng niệm của tâm trí (36 x 3).

Joya no Kane không chỉ là một nghi lễ đón năm mới, mà còn là phút lắng lòng để mỗi người tự soi lại mình. Trong không gian thanh tịnh, người dự lễ lặng lẽ nhìn lại năm đã qua, nhận ra những điều chưa trọn vẹn và gửi gắm ước mong bình an cho năm tới. Tiếng chuông ngân lên như dấu hiệu của khởi đầu thong thả, an nhiên và chan chứa hy vọng.

Theo Khánh Ly - Kông Anh

VTC NEWS

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hiện tượng nhật thực cực hiếm sẽ xuất hiện vào mùng 1 Tết Bính Ngọ

Hiện tượng nhật thực cực hiếm sẽ xuất hiện vào mùng 1 Tết Bính Ngọ Nổi bật

8 quy tắc ngầm đêm Giao thừa: Người tinh tế làm đúng thì phát tài, kẻ vô ý làm sai thì dễ "trắng tay"

8 quy tắc ngầm đêm Giao thừa: Người tinh tế làm đúng thì phát tài, kẻ vô ý làm sai thì dễ "trắng tay" Nổi bật

Bậc thầy phong thủy dự đoán tài vận 12 con giáp năm 2026: Mão nhận lộc lớn, Tuất có quý nhân, Tý cần thận trọng

Bậc thầy phong thủy dự đoán tài vận 12 con giáp năm 2026: Mão nhận lộc lớn, Tuất có quý nhân, Tý cần thận trọng

20:08 , 16/02/2026
Sáng gửi tiết kiệm 2,4 tỷ đồng, đến trưa khách nhận thông báo bị trừ 751 triệu liền báo ngân hàng, đến chiều tài khoản còn 70.000 đồng

Sáng gửi tiết kiệm 2,4 tỷ đồng, đến trưa khách nhận thông báo bị trừ 751 triệu liền báo ngân hàng, đến chiều tài khoản còn 70.000 đồng

20:00 , 16/02/2026
Mâm cơm tất niên "khét" nhất MXH hôm nay: 22 món, có cả món sắp thất truyền

Mâm cơm tất niên "khét" nhất MXH hôm nay: 22 món, có cả món sắp thất truyền

19:07 , 16/02/2026
CGST toàn quốc đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn từ mùng 1 Tết

CGST toàn quốc đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn từ mùng 1 Tết

19:05 , 16/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên