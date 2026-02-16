Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

CGST toàn quốc đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn từ mùng 1 Tết

16-02-2026 - 19:05 PM | Sống

CGST toàn quốc đồng loạt kiểm tra, xử lý nồng độ cồn từ mùng 1 Tết với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Theo thông tin từ đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), từ 10h ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ (ngày 17/2), CGST toàn quốc sẽ đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn. Việc xử lý vi phạm được thực hiện trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không vì ngại kiêng ngày Tết.

Theo Cục CSGT, cơ quan chức năng không cấm người dân uống rượu, bia ngày Tết. Tuy nhiên việc lái xe sau khi sử dụng đồ uống có cồn là nguy hiểm và không được phép.

" Điều chỉnh cách ứng xử với phong tục cho phù hợp không có nghĩa là xóa bỏ truyền thống. Tết sẽ không còn vui vẻ nếu chúng ta ra đường mà không an toàn trở về ", đại diện Cục CSGT thông tin.

CGST toàn quốc đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn từ mùng 1 Tết- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng kiểm soát nồng độ cồn trên tuyến đường Trần Nhật Duật (Hà Nội).

Đại diện Cục CSGT cho biết thêm, hệ thống camera trên các tuyến cao tốc và đường thuộc địa bàn các địa phương sẽ hoạt động liên tục 24/24h trong dịp Tết, trong đó có cả những hệ thống camera AI mới được triển khai.

" Camera AI không ngủ và luôn hoạt động xuyên Tết, lái xe cần tự giác chấp hành nghiêm các quy định ", đại diện Cục CSGT khuyến cáo.

Cảnh sát cho biết sẽ tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn như: sử dụng rượu bia và chất ma túy khi lái xe, chạy quá tốc độ, đi sai làn đường, chuyển hướng không có tín hiệu, điều khiển xe quá tải, quá khổ hoặc cơi nới thùng hàng.

Lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm soát xe kinh doanh vận tải, hành vi đón trả khách không đúng nơi, chở quá số người, tải trọng quy định, đi ngược chiều hoặc lùi xe trên cao tốc, giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển…

Theo Cục CSGT, các vi phạm như tụ tập, đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, chống người thi hành công vụ sẽ được xử lý nghiêm. Cùng với đó, Cục CSGT yêu cầu toàn lực lượng chấp hành nghiêm quy trình công tác, ứng xử chuẩn mực, không để phát sinh mâu thuẫn nhỏ dẫn tới phức tạp.

Theo Anh Văn

VTC

