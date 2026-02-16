Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cuộc chiến hoa Tết: 29 Âm lịch, vẫn chưa biết ai hơn ai!

16-02-2026 - 17:45 PM | Sống

Hội nhà Hoa hậu Đặng Thu Thảo, Midu, Vũ Thuý Quỳnh... nô nức gia nhập đường đua này, đến giờ vẫn chưa ngã ngũ.

29 Tết, khi chợ hoa đã vơi bớt người, nhà nhà lau dọn những công đoạn cuối cùng, thì trên mạng xã hội, một “đường đua” khác đã kịp tăng tốc: đua hoa Tết.

Không còn dừng ở đào, mai hay quất truyền thống, năm nay hội phú bà quen mặt đã nâng cấp thú chơi hoa lên level mới, đu trend với ly kép, tuyết mai, cúc hoàng gia, địa lan,... Nhìn những bình hoa của các chị đẹp là biết mức độ chịu chi không hề nhẹ.

29 Tết vì thế không chỉ là mốc hoàn tất việc sắm sửa, mà còn là thời điểm vàng để lên hình, đăng ảnh và flex độ nữ công gia chánh. Cùng xem Tết này, ai mới là người chơi hệ hoa mạnh tay nhất!

Đường đua hoa Tết của các “phú bà” - Ảnh 1.
Đường đua hoa Tết của các “phú bà” - Ảnh 2.

Thần tiên tỷ tỷ Đặng Thu Thảo khoe những bình hoa sắc đỏ và vàng sặc sỡ trong nhà. Chưa thấy hoa đào và quất nhưng đã thất không khí Tết lắm rồi!

Đường đua hoa Tết của các “phú bà” - Ảnh 3.
Đường đua hoa Tết của các “phú bà” - Ảnh 4.

Diệp Lâm Anh cùng những bình hoa được mẹ giao nhiệm vụ thực hiện. Nhìn chị đẹp này, cư dân mạng chỉ biết cảm thán: Sao bảo ông trời không cho ai tất cả?

Đường đua hoa Tết của các “phú bà” - Ảnh 5.
Đường đua hoa Tết của các “phú bà” - Ảnh 6.

Midu cắm bình hoa cúc hoàng gia và tuyết mai cực hợp với sắc xám căn nhà.

Đường đua hoa Tết của các “phú bà” - Ảnh 7.
Đường đua hoa Tết của các “phú bà” - Ảnh 8.

MC Thanh Thanh Huyền đu trend mix ly kép và tuyết mai.

Đường đua hoa Tết của các “phú bà” - Ảnh 9.
Đường đua hoa Tết của các “phú bà” - Ảnh 10.
Đường đua hoa Tết của các “phú bà” - Ảnh 11.
Đường đua hoa Tết của các “phú bà” - Ảnh 12.

Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh cắm hoa khắp nhà. Người đẹp cũng chọn những loại hoa đang hot như ly kép, cúc pháo hoa xanh.

Đường đua hoa Tết của các “phú bà” - Ảnh 13.
Đường đua hoa Tết của các “phú bà” - Ảnh 14.

Á hậu Bùi Khánh Linh cắm hoa thược dược trang điểm cho phòng khách ngập hoa.

Đường đua hoa Tết của các “phú bà” - Ảnh 15.
Đường đua hoa Tết của các “phú bà” - Ảnh 16.
Đường đua hoa Tết của các “phú bà” - Ảnh 17.

Á hậu Vũ Thúy Quỳnh cũng có những bình hoa rực rỡ. Tết này không thể thiếu ly kép và tuyết mai được!

Đường đua hoa Tết của các “phú bà” - Ảnh 20.
Đường đua hoa Tết của các “phú bà” - Ảnh 21.
Đường đua hoa Tết của các “phú bà” - Ảnh 22.
Đường đua hoa Tết của các “phú bà” - Ảnh 23.

Phú bà Hà Cúc đã kịp cắp mấy bình hoa thập cẩm với thược dược, violet, dơn,... đón Tết.

Đường đua hoa Tết của các “phú bà” - Ảnh 24.
Đường đua hoa Tết của các “phú bà” - Ảnh 25.
Đường đua hoa Tết của các “phú bà” - Ảnh 26.

Võ Ngọc Trân cắm hoa dâng gia tiên và hoa để trong phòng. Chủ đạo vẫn là ly kép và tulip!

Đường đua hoa Tết của các “phú bà” - Ảnh 27.

Đường đua hoa Tết của các “phú bà” - Ảnh 28.

Những bình hoa rực rỡ của các chị đẹp khác trên MXH! Quá đẹp! Quá xịn!

(Ảnh: TikTok & FBNV)

Thú chơi hoa Tết 2026: Quên những bình hoa rườm rà đi, một nắm hoa Rum cắm lọ mới là đỉnh cao của sự tinh tế, hút lộc cực mạnh

Theo S.A

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hiện tượng nhật thực cực hiếm sẽ xuất hiện vào mùng 1 Tết Bính Ngọ

Hiện tượng nhật thực cực hiếm sẽ xuất hiện vào mùng 1 Tết Bính Ngọ Nổi bật

8 quy tắc ngầm đêm Giao thừa: Người tinh tế làm đúng thì phát tài, kẻ vô ý làm sai thì dễ "trắng tay"

8 quy tắc ngầm đêm Giao thừa: Người tinh tế làm đúng thì phát tài, kẻ vô ý làm sai thì dễ "trắng tay" Nổi bật

Từ Hà Nội đến TP.HCM: Phú Long và dấu ấn văn hóa trong mùa xuân hội nhập

Từ Hà Nội đến TP.HCM: Phú Long và dấu ấn văn hóa trong mùa xuân hội nhập

17:30 , 16/02/2026
Tết bắt đầu từ khoảnh khắc cất cánh cùng menu đậm vị cổ truyền của Vietjet

Tết bắt đầu từ khoảnh khắc cất cánh cùng menu đậm vị cổ truyền của Vietjet

17:30 , 16/02/2026
Nhiều tạp vụ, bảo vệ bật khóc khi nhận thưởng Tết là một lượng vàng 9999

Nhiều tạp vụ, bảo vệ bật khóc khi nhận thưởng Tết là một lượng vàng 9999

17:30 , 16/02/2026
NGƯỜI XƯA DẶN: Mùng 1 Tết mệt đến mấy cũng phải TRÁNH làm 4 điều này thì cả năm mới hanh thông, thuận lợi!

NGƯỜI XƯA DẶN: Mùng 1 Tết mệt đến mấy cũng phải TRÁNH làm 4 điều này thì cả năm mới hanh thông, thuận lợi!

17:18 , 16/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên