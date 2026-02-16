Cuộc chiến hoa Tết: 29 Âm lịch, vẫn chưa biết ai hơn ai!

29 Tết, khi chợ hoa đã vơi bớt người, nhà nhà lau dọn những công đoạn cuối cùng, thì trên mạng xã hội, một “đường đua” khác đã kịp tăng tốc: đua hoa Tết.

Không còn dừng ở đào, mai hay quất truyền thống, năm nay hội phú bà quen mặt đã nâng cấp thú chơi hoa lên level mới, đu trend với ly kép, tuyết mai, cúc hoàng gia, địa lan,... Nhìn những bình hoa của các chị đẹp là biết mức độ chịu chi không hề nhẹ.

29 Tết vì thế không chỉ là mốc hoàn tất việc sắm sửa, mà còn là thời điểm vàng để lên hình, đăng ảnh và flex độ nữ công gia chánh. Cùng xem Tết này, ai mới là người chơi hệ hoa mạnh tay nhất!

Thần tiên tỷ tỷ Đặng Thu Thảo khoe những bình hoa sắc đỏ và vàng sặc sỡ trong nhà. Chưa thấy hoa đào và quất nhưng đã thất không khí Tết lắm rồi!

Diệp Lâm Anh cùng những bình hoa được mẹ giao nhiệm vụ thực hiện. Nhìn chị đẹp này, cư dân mạng chỉ biết cảm thán: Sao bảo ông trời không cho ai tất cả?

Midu cắm bình hoa cúc hoàng gia và tuyết mai cực hợp với sắc xám căn nhà.

MC Thanh Thanh Huyền đu trend mix ly kép và tuyết mai.

Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh cắm hoa khắp nhà. Người đẹp cũng chọn những loại hoa đang hot như ly kép, cúc pháo hoa xanh.

Á hậu Bùi Khánh Linh cắm hoa thược dược trang điểm cho phòng khách ngập hoa.

Á hậu Vũ Thúy Quỳnh cũng có những bình hoa rực rỡ. Tết này không thể thiếu ly kép và tuyết mai được!

Phú bà Hà Cúc đã kịp cắp mấy bình hoa thập cẩm với thược dược, violet, dơn,... đón Tết.

Võ Ngọc Trân cắm hoa dâng gia tiên và hoa để trong phòng. Chủ đạo vẫn là ly kép và tulip!

Những bình hoa rực rỡ của các chị đẹp khác trên MXH! Quá đẹp! Quá xịn!

(Ảnh: TikTok & FBNV)