Từ Hà Nội đến TP.HCM: Phú Long và dấu ấn văn hóa trong mùa xuân hội nhập

Từ Hoàng thành Thăng Long đến Ba Son lịch sử, từ Home Hanoi Xuan đến Đường hoa Nguyễn Huệ, mỗi không gian đều mang giá trị biểu tượng riêng. Khi cùng hội tụ trong một mùa xuân, tất cả tạo nên thông điệp xuyên suốt về cách Phú Long đồng hành cùng sự phát triển quốc gia bằng chiều sâu văn hóa.

Miền Bắc – Mùa xuân trong chiều sâu kinh kỳ văn hiến

Lần đầu tiên, Đường hoa Tết "Bình Minh Khát Vọng" được tổ chức trong không gian Di sản Văn hóa Thế giới Hoàng thành Thăng Long – nơi lưu giữ những lớp trầm tích lịch sử của kinh kỳ nghìn năm. Sự kiện được thực hiện với sự phối hợp giữa Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội, Tập đoàn Sovico và Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long, đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong cách tổ chức hoạt động văn hóa tại không gian di sản.

Đường hoa Tết "Bình Minh Khát Vọng" lần đầu tiên được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long – Di sản Văn hóa Thế giới

Khác với các đường hoa đô thị thông thường, thách thức lớn nhất tại Hoàng thành không nằm ở quy mô dàn dựng mà ở yêu cầu bảo tồn nghiêm ngặt. Mọi phương án thiết kế đều phải tuân thủ nguyên tắc tôn trọng tuyệt đối trục không gian, cấu trúc kiến trúc và các lớp trầm tích lịch sử của khu di tích.

Quá trình chuẩn bị được triển khai cẩn trọng với nhiều phương án được nghiên cứu, thẩm định và điều chỉnh kỹ lưỡng. Vật liệu tự nhiên được ưu tiên, hệ thống ánh sáng tiết chế ở mức tối thiểu, bố cục hoa được sắp đặt theo tinh thần tôn vinh thay vì can thiệp vào cảnh quan gốc.

Ông Nguyễn Vũ Anh Tú – Tổng Giám đốc Công ty Phú Long (thứ 3 từ trái sang), tham dự nghi lễ Tống cựu nghinh tân và khai mạc Đường hoa Tết tại Hoàng thành Thăng Long

Hình ảnh đào phai, quất cảnh, bưởi Diễn, những dải lúa vàng cùng tranh dân gian tạo nên một tổng thể giàu bản sắc, nơi cung đình và dân gian giao thoa, truyền thống gặp gỡ nhịp sống đương đại.

Không gian lễ hội được xử lý như một lớp sắp đặt nhẹ nhàng, đủ để gợi sắc xuân mà vẫn giữ trọn vẻ trầm mặc vốn có của di sản. Việc tổ chức đường hoa trong lòng Hoàng thành vì thế được xem là một thực hành văn hóa có trách nhiệm – nơi yếu tố lễ hội được dung hòa hài hòa với công tác bảo tồn.

Đường hoa tại Hoàng thành Thăng Long được thiết kế hài hòa giữa sắc xuân và yêu cầu bảo tồn, tôn vinh vẻ đẹp cổ kính của di sản

Từ ngày khai mạc đến hết mùng 6 Tết, trong không gian của Di sản Văn hóa Thế giới, đường hoa hứa hẹn trở thành điểm dừng chân của đông đảo du khách trong và ngoài nước, nơi mỗi bước chân trên nền gạch cổ không chỉ là hành trình tham quan, mà còn là trải nghiệm tinh thần Tết Việt được kể bằng ngôn ngữ văn hóa trang trọng và giàu chiều sâu.

Home Hanoi Xuan 2026 với chủ đề "Phúc Mã Phi Xuân", biểu trưng cho sức mạnh và khát vọng vươn mình của Thủ đô Hà Nội

Song song với Hoàng thành, tại phía Tây Thủ đô, Home Hanoi Xuan 2026 với chủ đề "Phúc Mã Phi Xuân" tiếp tục được tổ chức tại Mailand Hanoi City, mở rộng mạch nguồn văn hóa theo một tinh thần khác.

Nếu Hoàng thành đại diện cho chiều sâu lịch sử, thì Home Hanoi Xuan là không gian sáng tạo phản ánh nhịp chuyển động của Hà Nội đương đại. Hình tượng Ngựa – biểu trưng của sức mạnh, sự bền bỉ và khát vọng vươn mình trong văn hóa Á Đông – được lựa chọn làm trung tâm ý tưởng xuyên suốt, mang theo thông điệp về năng lượng mới của một đô thị đang chuyển mình.

Home Hanoi Xuan 2026 - không gian lễ hội sáng tạo phản ánh nhịp sống Hà Nội đương đại

Qua nhiều mùa tổ chức, Home Hanoi Xuan đã được UNESCO ghi nhận là sáng kiến tiêu biểu, khẳng định một hướng tiếp cận mới: lễ hội không chỉ dừng lại ở hoạt động trang trí ngắn hạn mà có thể trở thành động lực thúc đẩy phát triển đô thị bền vững thông qua văn hóa sáng tạo.

Home Hanoi Xuan được vinh danh là sáng kiến tiêu biểu, ghi nhận nỗ lực đưa sáng tạo và văn hóa trở thành động lực cho phát triển đô thị bền vững

Với sự đồng hành của Bộ Ngoại giao, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, UNESCO cùng các đối tác trong và ngoài nước, sự kiện mở cửa miễn phí phục vụ người dân và du khách đến hết mùng 6 Tết. Không gian này dần trở thành điểm hẹn xuân quen thuộc, góp phần gia tăng giá trị thương hiệu đô thị và nâng cao trải nghiệm văn hóa cho cộng đồng.

Miền Nam – Rực rỡ vươn mình trên nền Ba Son lịch sử

Tại TP.HCM, câu chuyện mùa xuân được tiếp nối trên nền đất Ba Son – cái nôi công nghiệp của Sài Gòn suốt hơn một thế kỷ. Từ vùng đất gắn với lịch sử đóng tàu và những chuyển động công nghiệp đầu tiên, hôm nay nơi đây đang hình thành một diện mạo mới với tòa tháp Saigon Marina IFC – biểu tượng cho trung tâm tài chính tương lai.

Saigon Marina IFC vươn mình trên nền đất Ba Son lịch sử

Không gian công viên hoa xuân tại đây không chỉ mang ý nghĩa trang trí lễ hội, mà còn là sự tiếp nối ký ức Ba Son trong hình hài hiện đại.

Hình tượng Thần Bạch Mã xuất hiện xuyên suốt như biểu trưng của khai mở và dẫn lối, kết nối tinh thần từ "Bạch Mã Phi Mã" tại Hà Nội đến hành trình hội nhập tại TP.HCM. Sự thống nhất về biểu tượng tạo nên mạch liên kết Bắc – Nam, quá khứ – tương lai, truyền thống – hội nhập.

Công viên hoa xuân "Chu du xuân sắc – Vạn dặm vinh hoa" tại Saigon Marina IFC, nơi ký ức Ba Son giao hòa cùng nhịp sống đô thị hiện đại

Hình tượng Thần Bạch Mã xuyên suốt không gian như biểu trưng của sự khai mở và dẫn lối

Đó là cuộc đối thoại giữa di sản công nghiệp và kiến trúc đương đại, giữa ký ức lịch sử và khát vọng tài chính toàn cầu. Một cách kể chuyện mùa xuân khác biệt được hình thành – xuân của hội nhập, của chuyển mình và của tầm nhìn dài hạn.

Cùng thời điểm đó, tại Đường hoa Nguyễn Huệ – biểu tượng văn hóa Tết của TP.HCM suốt hơn hai thập kỷ – Phú Long tham gia với vai trò Nhà tài trợ Vàng và đơn vị đồng hành.

Ông Nguyễn Vũ Anh Tú – Tổng Giám đốc Công ty Phú Long (giữa) – thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành tại Lễ khai mạc Đường hoa Nguyễn Huệ vào tối ngày 15/2 (tức 28 tháng Chạp âm lịch).

Với chủ đề "Xuân hội tụ – Vững bước vươn mình", đường hoa năm 2026 tái hiện các chặng đường phát triển của đô thị lớn nhất cả nước, đồng thời khắc họa tầm vóc mới của TP.HCM trong giai đoạn mở rộng không gian và nâng cao vị thế khu vực.

Phú Long đồng hành cùng Đường hoa Nguyễn Huệ 2026, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Tết của TP. HCM

Mỗi mùa xuân, đại lộ trung tâm này đón hàng triệu lượt người dân và du khách quốc tế, trở thành hình ảnh đại diện cho một Việt Nam năng động, hiện đại và rộng mở. Sự hiện diện của Phú Long tại đây được xem là bước tiếp nối tự nhiên trong hành trình lan tỏa giá trị văn hóa gắn với phát triển bền vững.

Bốn đường hoa – Một chiến lược văn hóa nhất quán của Phú Long

Ý nghĩa đặc biệt của mùa xuân 2026 không nằm ở con số bốn, mà ở tính hệ thống trong cách Phú Long lựa chọn không gian hiện diện: một đường hoa trong lòng Di sản Thế giới, một lễ hội sáng tạo được UNESCO ghi nhận, một không gian xuân trên nền Ba Son lịch sử và một biểu tượng lễ hội quốc gia tại Nguyễn Huệ.

Doanh nghiệp không xuất hiện ngẫu nhiên, mà chủ động đặt mình vào những địa điểm giàu tính biểu tượng – nơi văn hóa, lịch sử và tương lai gặp nhau – để khẳng định định hướng phát triển gắn với giá trị bền vững.

Phú Long đồng hành tại các không gian xuân biểu tượng, lan tỏa giá trị văn hóa và phát triển bền vững

Hơn hai thập kỷ qua, Phú Long kiên định theo đuổi chiến lược kiến tạo không gian sống hài hòa với thiên nhiên, quy hoạch bài bản và tôn trọng bản sắc địa phương. Tư duy ấy không chỉ thể hiện trong các dự án phát triển đô thị, mà còn được mở rộng qua cách doanh nghiệp đồng hành cùng các hoạt động văn hóa quy mô lớn.

Như chia sẻ của ông Nguyễn Vũ Anh Tú – Tổng Giám đốc Công ty Phú Long: "Phát triển bền vững không được đo bằng tốc độ tăng trưởng, mà bằng giá trị dài lâu doanh nghiệp để lại cho cộng đồng. Văn hóa chính là nền tảng tạo nên chiều sâu cho mỗi dự án và mỗi vùng đất."

Mailand Hanoi City – "Thành phố sáng tạo" phía Tây Hà Nội do Phú Long phát triển

Mùa xuân 2026 vì thế không chỉ là mùa của hoa, mà còn là dấu ấn cho một lựa chọn chiến lược dài hạn: lấy văn hóa làm nền tảng phát triển và trở thành tác nhân kiến tạo giá trị công trong dòng chảy hội nhập của đất nước.