Bước vào Phenikaa, lạc ngay giữa “vũ trụ” gần 50 CLB cực chất

CLB – "lớp học đặc biệt" của tuổi trẻ

Với nhiều sinh viên, CLB chính là nơi để thử thách bản thân. Những buổi brainstorming xuyên đêm, những lần tổ chức sự kiện hay chạy deadline cho một chiến dịch… tất cả trở thành trải nghiệm không thể quên, giúp bạn mạnh dạn hơn, biết teamwork, biết quản lý thời gian và dám "lên tiếng" trước đám đông.

Nguyễn Minh Anh – sinh viên K18 ngành Quản trị kinh doanh, Chủ nhiệm CLB Truyền thông chia sẻ: "Ban đầu em chỉ muốn tìm chỗ để kết nối bạn bè. Giờ thì em đã quen với việc điều hành dự án, phối hợp với nhiều phòng ban và thậm chí đứng trước hàng trăm người để thuyết trình. CLB đã biến em thành một phiên bản tự tin hơn rất nhiều."

Không ít sinh viên còn coi CLB như "lò rèn kỹ năng". Từ việc lên kế hoạch, viết proposal, gọi tài trợ, chạy truyền thông đến điều phối nhân sự, tất cả đều giúp chúng em tích lũy kinh nghiệm quý báu mà giảng đường khó mang lại.

Học từ giảng đường ra CLB, rồi bước ra nghề nghiệp

Tại Phenikaa, nhiều CLB gắn chặt với chuyên ngành: CLB Y khoa, CLB Công nghệ thông tin, CLB Khoa học trẻ… Các buổi workshop, seminar với giảng viên, chuyên gia hay doanh nghiệp giúp sinh viên "update" công nghệ, học kỹ năng thực hành và kết nối trực tiếp với Hệ sinh thái Phenikaa – nơi có hơn 30 công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực.

Không chỉ dừng lại ở kỹ năng, một số CLB còn trở thành "bệ phóng" nghiên cứu. Các thành viên CLB Khoa học trẻ từng giành giải thưởng tại cuộc thi nghiên cứu khoa học sinh viên, sáng tạo, khởi nghiệp…

Ngoài ra, các CLB như CLB Marketing Phenikaa, CLB Khởi nghiệp Sáng tạo, CLB Logistics, CLB Kế toán, CLB Tài chính & Kinh doanh, CLB Lý luận trẻ… cũng trở thành "trạm tri thức" để sinh viên thử sức với nghiên cứu, khởi nghiệp và mở rộng kỹ năng nghề nghiệp.

Trần Khánh Linh – sinh viên Y khoa K18, thành viên CLB Y khoa bộc bạch: "Tham gia CLB, em có nhiều cơ hội thực hành lâm sàng hơn với sự hỗ trợ trực tiếp của thầy cô. Đây là trải nghiệm cực quý, giúp em vững vàng hơn trước khi vào bệnh viện thật."

Sống hết mình với âm nhạc, nghệ thuật và văn hóa

Ngoài học tập, tuổi trẻ Phenikaa còn rực rỡ sắc màu với các CLB Âm nhạc, Nghệ thuật, Múa, Youth Entertainment hay CLB Văn hóa Nhật Bản Asaphe. Mỗi CLB là một "sân khấu" riêng, nơi bạn có thể cầm micro cháy hết mình cùng ban nhạc, hòa mình vào điệu múa, hay hóa thân thành những nhân vật trong cosplay.

CLB Bóng rổ Phenikaa – nơi những pha bóng rực lửa gắn kết đam mê thể thao và tinh thần đồng đội.

Song song đó, CLB Truyền thông và Sự kiện, CLB Truyền thông Phenikaa là nơi để sinh viên thỏa sức sáng tạo nội dung, đứng sau ánh đèn sân khấu và biến ý tưởng thành những chương trình lớn nhỏ. Hay CLB Thiên Nhiên lại mang đến một nhịp chậm hơn – nơi các bạn trẻ tìm thấy cảm hứng đọc, yêu thiên nhiên và kết nối qua những giá trị nhân văn.

Từ CLB đến phụng sự cộng đồng – trải nghiệm không quên

Nếu nói về tinh thần "Trải nghiệm – Kiến tạo – Phụng sự" của Phenikaa, CLB Tình nguyện chính là minh chứng sống động. Mỗi chuyến đi thiện nguyện, mỗi hoạt động cộng đồng đều để lại dấu ấn.

Phan Thế Bảo – sinh viên K15, Chủ nhiệm CLB Tình nguyện kể lại sau hành trình phục vụ tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (A80): "Được khoác lên mình chiếc áo xanh, góp phần vào sự kiện lịch sử của đất nước, em cảm thấy vô cùng tự hào. CLB không chỉ cho em những người bạn, mà còn dạy em cách sống trách nhiệm, biết sẻ chia và trưởng thành hơn từng ngày."

Sinh viên Phenikaa tham gia tập huấn tình nguyện, sẵn sàng góp sức cho sự kiện trọng đại A80 của đất nước.

Không chỉ vậy, các hoạt động như hiến máu, hỗ trợ trẻ em vùng cao, làm sạch môi trường xung quanh Hà Nội… đã giúp hàng nghìn sinh viên Phenikaa hiểu thế nào là "phụng sự xã hội" – giá trị được đặt ở trung tâm của nhà trường. Bên cạnh đó, các CLB như CLB Một Sức Khỏe, CLB Sinh viên Điều dưỡng, CLB Răng Hàm Mặt cũng thường xuyên gắn chuyên môn với hoạt động cộng đồng, nhân lên giá trị sẻ chia.

Club Day – ngày hội bùng nổ của tuổi trẻ Phenikaa

Mùa nhập học vừa qua, không khí Club Day đã thực sự biến khuôn viên Phenikaa thành một lễ hội rực rỡ. Hàng chục CLB cùng "đổ bộ" với những gian hàng sáng tạo, tiết mục biểu diễn bùng nổ và hoạt động trải nghiệm hấp dẫn, thu hút hàng nghìn sinh viên tham gia.

Mỗi gian hàng đều mang một "chất" riêng: CLB Âm nhạc tạo không gian acoustic ấm áp, CLB Công nghệ trình diễn robot độc đáo, CLB Tình nguyện giới thiệu lại những chiến dịch ý nghĩa đã đi qua. Gian hàng CLB Tiếng Hàn, Tiếng Trung thì gây ấn tượng bằng trò chơi ngôn ngữ, trong khi CLB Nhân lực hay CLB Truyền thông Khoa Dược lại hút sinh viên bằng những minigame sáng tạo.

Không khí bùng nổ tại Club Day 2025 – ngày hội sắc màu, nơi hàng nghìn sinh viên Phenikaa cùng hòa mình vào không gian sáng tạo và gắn kết.

Không chỉ là dịp tân sinh viên tìm cho mình CLB "hợp vibe", Club Day 2025 còn trở thành minh chứng sống động cho sức sống mãnh liệt và tinh thần gắn kết của cộng đồng Phenikaa.

Từ không khí bùng nổ của Club Day đến những trải nghiệm thường nhật trong từng CLB, sinh viên Phenikaa đã và đang sống trọn vẹn một tuổi trẻ rực rỡ. Ở đây, các bạn không chỉ học tập trên giảng đường mà còn được nuôi dưỡng đam mê, rèn giũa kỹ năng và lan tỏa tinh thần phụng sự.

Với gần 50 CLB đa dạng, mỗi sinh viên đều có thể tìm thấy "sân chơi" của riêng mình – nơi bản lĩnh và tình bạn nảy nở, để hành trang bước vào đời thêm trọn vẹn. Quan trọng hơn, chính những trải nghiệm ấy đã tạo nên thế hệ Phenikaa tự tin, trách nhiệm và sẵn sàng trở thành công dân toàn cầu.