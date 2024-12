Buồn của đất nước từng hạnh phúc hàng đầu thế giới: Nền kinh tế New Zealand chính thức rơi vào suy thoái kỹ thuật, hàng nghìn người tiếp tục rời đi tìm cơ hội mới

Dữ liệu công bố ngày 19/12 cho thấy GDP đã giảm 1% trong quý 3, sâu hơn nhiều so với dự đoán giảm 0,2%. Dữ liệu quý 2 cũng được điều chỉnh với mức giảm 1,1%. Hai quý giảm liên tiếp đồng nghĩa nền kinh tế này rơi vào suy thoái kỹ thuật. Ngoại trừ giai đoạn đại dịch, đây là mức giảm hai quý lớn nhất kể từ cuộc suy thoái năm 1991.

Nhà kinh tế Abhijit Surya tại Capital Economics cho biết: “Tình hình tệ hơn nhiều so với dự kiến. Chúng tôi hiện đang nghiêng về dự đoán cắt giảm 75 điểm cơ bản vào tháng 2. Hơn bao giờ hết, chúng tôi tin rằng ngân hàng trung ương sẽ hạ lãi suất xuống dưới mức trung lập, cuối cùng dừng ở 2,25%”.

Bộ trưởng Tài chính Nicola Willis hôm 19/12 cho rằng ngân hàng trung ương góp phần gây ra suy thoái kinh tế. Bà nói: “Sự suy giảm phản ánh tác động của lạm phát cao lên nền kinh tế. Điều đó khiến Ngân hàng Dự trữ phải tạo ra một cuộc suy thoái kìm hãm tăng trưởng”.

Người dân New Zealand, đặc biệt là người trẻ, cảm nhận được những khó khăn của nền kinh tế. Nhiều người đã chọn rời đi đến các quốc gia khác thay vì ở lại nơi từng được công nhận là một quốc gia phát triển và hạnh phúc. Cô Mikayla Kear, người chuyển từ New Zealand đến Melbourne của Australia vào đầu năm nay cho biết tình trạng thiếu việc làm, lương thấp và chi phí sinh hoạt cao khiến nhiều người muốn tìm cơ hội ở các quốc gia khác.

Theo thống kê gần nhất của StatsNZ, tính đến tháng 9/2024, số người rời New Zealand là 133.000 người, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước. Đây tạm thời là mức cao nhất từng được ghi nhận trong giai đoạn 1 năm. Trong đó, công dân New Zealand là nhóm di cư lớn nhất với 79.700 người, vượt kỷ lục 72.400 người vào tháng 2/2012.

Trong khi đó, số lượng người đến New Zealand vào tháng 9/2024 là 177.900 người, giảm 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Công dân Ấn Độ là nhóm lớn nhất với 33.900 người đến. Xếp sau là nhóm công dân New Zealand trở về nước với 24.900 người.

CEO Brad Olsen của Infometrics cho biết New Zealand mất đi tài năng trẻ do thị trường lao động suy yếu. “Số lượng quảng cáo việc làm trên khắp New Zealand giảm, sự cạnh tranh cho các vị trí việc làm gia tăng. Người trẻ tuổi phải cạnh tranh với những người giàu kinh nghiệm bị mất việc ở những lĩnh vực khác”, Olsen cho biết.

Theo StatsNZ, tính đến quý 3 năm 2024, tỷ lệ thất nghiệp của New Zealand là 4,8%. Số người thất nghiệp là 148.000 người. Tỷ lệ thất nghiệp phản ánh tình hình của thị trường lao động và nền kinh tế nói chung.

Australia là điểm đến hàng đầu của những người di cư. Trong tháng 3 năm 2024, 54% công dân di cư New Zealand chọn đến Australia. Trong khi đó, phía Australia cũng tăng cường các chiến dịch và đãi ngộ để thu hút người lao động.

Theo Reuters, StatsNZ, The Post