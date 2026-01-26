Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Buồn của Nhật Bản: 100.000 người đăng ký đến chia tay cặp gấu trúc song sinh về Trung Quốc, đánh dấu ngày không còn con gấu trúc nào trên lãnh thổ

26-01-2026 - 17:29 PM | Tài chính quốc tế

VHO - Nhiều người hâm mộ dù không trúng vé vẫn lặn lội từ nơi khác đến vườn thú Ueno để cảm nhận bầu không khí chia tay ở khoảng cách gần nhất có thể.

Cặp gấu trúc song sinh Xiao Xiao và Lei Lei đang sinh sống tại Nhật Bản đã có buổi ra mắt công chúng cuối cùng vào ngày 25.1. Vườn thú Ueno tại Tokyo, Nhật Bản đã đón một lượng lớn du khách đổ về, mặc dù số lượng tham quan bị giới hạn ở mức 4.400 người nhưng lượng đăng ký đã vượt quá 10 ngàn người, xác lập kỷ lục ngày có số người đặt chỗ cao nhất.

Cặp song sinh này là "ngôi sao" tại Nhật Bản

Được biết, cặp song sinh rồng phượng 4 tuổi này dự kiến sẽ chính thức khởi hành về Trung Quốc vào ngày 27.1. Điều này cũng đánh dấu sự kiện kể từ năm 1972 đến nay, Nhật Bản sẽ phải đối mặt với tình cảnh lần đầu tiên không còn một con gấu trúc nào trong lãnh thổ.

Cặp gấu trúc Xiao Xiao (đực) và Lei Lei (cái) tại vườn thú Ueno đã hoàn thành ngày làm việc cuối cùng vào Chủ nhật. Theo số liệu thống kê từ chính quyền Tokyo, trong khi chỉ có 4.400 suất tham quan được mở ra, đã có hơn 10.000 người đăng ký, tỷ lệ cạnh tranh cao gấp 24,6 lần so với hạn mức, khiến việc trúng vé được ví như một tấm vé kỳ tích.

Các fan hâm mộ Nhật đã buồn bã tạm biệt Xiao Xiao và Lei Lei

Kể từ khi bước vào giai đoạn đếm ngược hồi giữa tháng, tổng lượt đăng ký đã vượt quá 310.000. Nhiều người hâm mộ dù không trúng vé vẫn lặn lội từ nơi khác đến vườn thú Ueno để cảm nhận bầu không khí chia tay ở khoảng cách gần nhất có thể.

Xiao Xiao và Lei Lei ngày bé, khi mới sang Nhật

Cặp song sinh Xiao Xiao và Lei Lei sinh năm 2021, có bố mẹ là Ri Ri và Shin Shin, những cá thể đã về nước vào năm ngoái. Do quyền sở hữu thuộc về phía Trung Quốc nên việc về nước là theo đúng hợp đồng, tuy nhiên thời gian rời Nhật Bản của hai con gấu trúc đã bị đẩy sớm lên một tháng. Kế hoạch ban đầu vốn định vào tháng 2 không chỉ được thực hiện sớm hơn mà các cuộc thương thảo thuê lại sau đó cũng đều bị đình trệ hoàn toàn.

Năm 1972, Kang Kang và Lan Lan đã ra mắt công chúng Nhật Bản tại vườn thú Ueno

Thực tế, Nhật Bản từng là một trong những quốc gia sở hữu nhiều gấu trúc nhất ở nước ngoài, từ Ueno, Wakayama đến Kobe, gấu trúc không chỉ là biểu tượng tình hữu nghị mà còn là linh hồn thúc đẩy doanh thu du lịch. Các chuyên gia kinh tế địa phương ước tính chỉ riêng Xiao Xiao và Lei Lei mỗi năm đã tạo ra giá trị sản xuất phụ trợ vượt quá 30 tỷ Yên (khoảng 195.9 triệu USD).

Với việc gấu trúc tại Wakayama và Ueno lần lượt được trả lại, dự kiến sau ngày 27.1 năm nay, trong lãnh thổ Nhật Bản sẽ không còn bất kỳ một con gấu trúc nào, một hiện tượng lần đầu tiên xuất hiện sau 53 năm, khiến Nhật Bản rơi vào thời kỳ “trống gấu trúc”.

Theo ETtoday

Cuộc chiến vương quyền 39 tỷ USD tại Toyota làm rúng động nền kinh tế Nhật Bản, bóc trần điểm yếu của mô hình Keiretsu

Theo Chi Chi

Báo văn hóa

Từ Khóa:
nhật bản

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá vàng sẽ đi về đâu trong năm nay, ngân hàng lớn thế giới tiết lộ con số cụ thể, dự báo chưa dừng đà tăng

Giá vàng sẽ đi về đâu trong năm nay, ngân hàng lớn thế giới tiết lộ con số cụ thể, dự báo chưa dừng đà tăng Nổi bật

Bị ông Trump dọa đánh thuế 100%, Canada ngay lập tức làm điều này khiến Bắc Kinh "hụt hẫng"

Bị ông Trump dọa đánh thuế 100%, Canada ngay lập tức làm điều này khiến Bắc Kinh "hụt hẫng" Nổi bật

Mất ghế CEO vì 3 triệu USD: Warren Buffett nổi giận vì bị phản bội niềm tin, gạch bỏ thẳng tay người kế nhiệm mình từng ca ngợi

Mất ghế CEO vì 3 triệu USD: Warren Buffett nổi giận vì bị phản bội niềm tin, gạch bỏ thẳng tay người kế nhiệm mình từng ca ngợi

17:05 , 26/01/2026
Tàu sân bay Mỹ tiến vào Trung Đông, kịch bản nào cho Iran?

Tàu sân bay Mỹ tiến vào Trung Đông, kịch bản nào cho Iran?

16:30 , 26/01/2026
Gặp khó, Nga ‘bắt tay’ với nền kinh tế 4,5 nghìn tỷ USD, tìm cách xả bớt tiền của nước đối tác

Gặp khó, Nga ‘bắt tay’ với nền kinh tế 4,5 nghìn tỷ USD, tìm cách xả bớt tiền của nước đối tác

16:00 , 26/01/2026
Thế giới gom vàng vì bom nợ 100% GDP: Kinh tế toàn cầu đang tiến sát đến cuộc khủng hoảng nợ chưa từng có

Thế giới gom vàng vì bom nợ 100% GDP: Kinh tế toàn cầu đang tiến sát đến cuộc khủng hoảng nợ chưa từng có

15:39 , 26/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên