Buồn của Ukraine: Kế hoạch vay 140 tỷ USD từ tài sản Nga bị chặn đứng bởi cơ quan hàng đầu EU

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã chính thức bác bỏ đề xuất của Ủy ban châu Âu (EC) về việc cung cấp khoản vay trị giá 140 tỷ euro cho Ukraine dựa trên tài sản bị đóng băng của Nga, theo tiết lộ từ tờ Financial Times. Đây được xem là đòn giáng mạnh vào nỗ lực huy động tài chính hỗ trợ Kiev trong bối cảnh mâu thuẫn Nga - Ukraine vẫn chưa hạ nhiệt.

Theo Financial Times, giới chức EU từng hy vọng ECB sẽ đóng vai trò là "người cho vay cuối cùng" cho ngân hàng Euroclear - tổ chức lưu ký chứng khoán trung tâm đặt trụ sở tại Bỉ, nơi đang giữ phần lớn tài sản nhà nước Nga bị đóng băng từ năm 2022.

Kịch bản này nhằm phòng ngừa rủi ro thanh khoản nếu kế hoạch cho Ukraine vay gặp trục trặc. Tuy nhiên, ECB đã từ chối, viện dẫn rằng đề xuất này vượt quá khuôn khổ pháp lý cho phép.

Phân tích nội bộ của ECB khẳng định nếu cơ quan này tham gia hỗ trợ, điều đó chẳng khác nào tài trợ trực tiếp cho các chính phủ thành viên EU. Đây là một hành động bị nghiêm cấm trong các hiệp ước của Liên minh châu Âu. Việc ngân hàng trung ương cấp vốn trực tiếp cho các nhà nước không chỉ tiềm ẩn rủi ro lạm phát mà còn đe dọa đến uy tín và độc lập của ECB trong điều hành chính sách tiền tệ.

Ngoài lo ngại về tính pháp lý, đề xuất sử dụng tài sản đóng băng của Nga làm tài sản bảo đảm cho khoản vay bồi thường cũng vấp phải phản ứng gay gắt từ phía Moscow. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, cảnh báo rằng nếu các quốc gia EU tiến hành phát hành khoản vay bồi thường dựa trên tài sản của Nga, "phản ứng của Nga sẽ rất cứng rắn và gây đau đớn."

Hiện khoảng 300 tỷ USD tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga bị phong tỏa tại các nước phương Tây, trong đó phần lớn được giữ tại Euroclear. Trong nhiều tháng qua, EC tìm cách tận dụng nguồn tài sản khổng lồ này để hỗ trợ Ukraine, nhưng vấp phải rào cản pháp lý và sự chia rẽ nội bộ trong khối.

Tham khảo FT﻿