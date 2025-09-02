Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Buôn sầu riêng nhanh giàu nhưng dễ 'bay' sổ đỏ

02-09-2025 - 09:26 AM | Thị trường

Sầu riêng được xem là "vua" trái cây’, giá trị nằm ở chất lượng. Nếu chất lượng không đảm bảo, quả bị sượng, nông dân bán rẻ, doanh nghiệp mua vẫn lỗ; ngược lại, hàng đạt chuẩn, doanh nghiệp mua giá cao vẫn có lời.

Buôn sầu riêng nhanh giàu nhưng dễ 'bay' sổ đỏ- Ảnh 1.

Đắk Lắk - thủ phủ sầu riêng đang bước vào vụ thu hoạch. Dù vào vụ chính song không khí thu hoạch không sôi động như mọi năm.

Buôn sầu riêng nhanh giàu nhưng dễ 'bay' sổ đỏ- Ảnh 2.

Theo ông Lê Anh Trung - Hiệp hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, hoạt động thu mua, đóng gói xuất khẩu vẫn diễn ra bình thường, cảnh tranh mua, tranh bán hầu như không còn.

Buôn sầu riêng nhanh giàu nhưng dễ 'bay' sổ đỏ- Ảnh 3.

Năm nay đối tác nhập khẩu (Trung Quốc) siết chặt yêu cầu kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm.

Buôn sầu riêng nhanh giàu nhưng dễ 'bay' sổ đỏ- Ảnh 4.

Từ nhà vườn đến thương lái, doanh nghiệp đóng gói xuất khẩu đều thận trọng, kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Buôn sầu riêng nhanh giàu nhưng dễ 'bay' sổ đỏ- Ảnh 5.

Anh Huỳnh Tấn Lợi (xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk) có hơn 10 năm thu mua sầu riêng cho biết, mặt hàng này nhanh có lời nhưng cũng dễ bay “sổ đỏ” nếu cắt trúng hàng sượng, giá bị “sụp”.

Buôn sầu riêng nhanh giàu nhưng dễ 'bay' sổ đỏ- Ảnh 6.

Thực tế, bản thân anh Lợi và nhiều thương lái khác đã trải qua cảnh chở hàng đi suốt đêm tìm kho mua sầu riêng. Bởi khi mua trúng hàng sượng, chất lượng không đạt, chủ vựa chê, bị "đạp" xuống hàng dạt, lỗ nặng.

Buôn sầu riêng nhanh giàu nhưng dễ 'bay' sổ đỏ- Ảnh 7.

Là doanh nghiệp thu mua, trực tiếp xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, bà Trần Thị Yến Thư - Giám đốc Công ty TNHH Trái cây Hồng Sang - cho biết, chất lượng là yếu tố quan trọng quyết định đến giá cả cũng như sức tiêu thụ và thương hiệu của sầu riêng Việt Nam. Khi chất lượng đảm bảo, bà con sẽ bán được giá tốt, yên tâm về đầu ra.

Buôn sầu riêng nhanh giàu nhưng dễ 'bay' sổ đỏ- Ảnh 8.

Theo Hiệp hội sầu riêng Đắk Lắk, giá bán phụ thuộc vào chất lượng. Nếu sản phẩm bị sượng hoặc không kiểm soát tốt dư lượng, doanh nghiệp phải bỏ chạy. Khi đó, dù giá chỉ 35.000 đồng/kg cũng không ai mua và doanh nghiệp vẫn bị lỗ. Ngược lại, nếu nông dân sản xuất đúng quy trình, truy xuất nguồn gốc rõ ràng và kiểm soát dư lượng tốt, tỷ lệ trái cây đạt chất lượng cao, nông dân có thể bán giá 75.000 đồng/kg mà doanh nghiệp vẫn có lời.

Buôn sầu riêng nhanh giàu nhưng dễ 'bay' sổ đỏ- Ảnh 9.

Theo thống kê, toàn tỉnh Đắk Lắk có gần 40.000ha sầu riêng, dự kiến sản lượng 2025 đạt hơn 390.000 tấn. Năng suất, chất lượng sầu riêng năm nay được đánh giá ổn định, quả đồng đều hơn, tỷ lệ đạt chuẩn xuất khẩu chính ngạch tăng cao. Đây là tín hiệu tích cực cho sự phát triển bền vững của ngành hàng.

Theo Huỳnh Thuỷ

Tiền Phong

Từ Khóa:
sầu riêng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hàng nghìn tấn hàng của Việt Nam vừa đổ bộ Campuchia với giá đắt đỏ: xuất khẩu tăng hơn 400%, thu về 6 tỷ USD vượt xa kế hoạch đầu năm

Hàng nghìn tấn hàng của Việt Nam vừa đổ bộ Campuchia với giá đắt đỏ: xuất khẩu tăng hơn 400%, thu về 6 tỷ USD vượt xa kế hoạch đầu năm Nổi bật

Trung Quốc vừa có bước đột phá mới trong nhập khẩu sầu riêng: Vận chuyển từ Đông Nam Á chỉ trong 1 tuần, xử lý 10.000 container mỗi năm

Trung Quốc vừa có bước đột phá mới trong nhập khẩu sầu riêng: Vận chuyển từ Đông Nam Á chỉ trong 1 tuần, xử lý 10.000 container mỗi năm Nổi bật

'Bài học xương máu' nhìn từ vụ kiện gạo Việt Nam ngon nhất thế giới

'Bài học xương máu' nhìn từ vụ kiện gạo Việt Nam ngon nhất thế giới

08:34 , 02/09/2025
Giá cà phê, hồ tiêu tăng mạnh

Giá cà phê, hồ tiêu tăng mạnh

08:01 , 02/09/2025
Các xe hybrid phổ thông mới này có thể sớm về Việt Nam: Xforce, Xpander nhiều cơ hội, City, Vios đủ tiêu chuẩn dưới 4,83L/100km

Các xe hybrid phổ thông mới này có thể sớm về Việt Nam: Xforce, Xpander nhiều cơ hội, City, Vios đủ tiêu chuẩn dưới 4,83L/100km

07:47 , 02/09/2025
Sau 1 tháng mở bán, lượng xăng E10 tiêu thụ thế nào?

Sau 1 tháng mở bán, lượng xăng E10 tiêu thụ thế nào?

21:02 , 01/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên