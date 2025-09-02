Buôn sầu riêng nhanh giàu nhưng dễ 'bay' sổ đỏ

Theo Hiệp hội sầu riêng Đắk Lắk, giá bán phụ thuộc vào chất lượng. Nếu sản phẩm bị sượng hoặc không kiểm soát tốt dư lượng, doanh nghiệp phải bỏ chạy. Khi đó, dù giá chỉ 35.000 đồng/kg cũng không ai mua và doanh nghiệp vẫn bị lỗ. Ngược lại, nếu nông dân sản xuất đúng quy trình, truy xuất nguồn gốc rõ ràng và kiểm soát dư lượng tốt, tỷ lệ trái cây đạt chất lượng cao, nông dân có thể bán giá 75.000 đồng/kg mà doanh nghiệp vẫn có lời.