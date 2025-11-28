BVBank đồng hành cùng đội tuyển bóng rổ quốc gia Việt Nam tại Sea Games 33

Hành trình "Tỏa sáng niềm tự hào - Shine Our Golden Pride"

SEA Games 33 là sự kiện thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á, quy tụ hàng nghìn vận động viên tranh tài ở hơn 40 bộ môn, trong đó bộ môn bóng rổ đang thu hút được nhiều sự chú ý trong những năm gần đây. Tại SEA Games 32, Đội tuyển Bóng rổ Quốc gia Việt Nam đã làm nên lịch sử khi đội tuyển nữ 3x3 giành Huy chương Vàng đầu tiên. Tại các kỳ SEA Games trước đó, đội tuyển nam và nữ cũng đã mang về nhiều thành tích tự hào: huy chương bạc nữ 3x3, huy chương đồng nam 3x3,… Những thành tích ấy chính là động lực để bóng rổ Việt Nam tiếp tục bứt phá, tạo nên nhiều thành tích mới tại SEA Games 33 được diễn ra từ ngày 9 - 20/12 tại Thái Lan.

Đến với SEA Games 33 năm nay, Đội tuyển Bóng rổ Quốc gia Việt Nam mang theo sứ mệnh "Tỏa sáng niềm tự hào - Shine Our Golden Pride" - không chỉ thi đấu để giành chiến thắng, mà còn để kể câu chuyện về tinh thần và văn hóa Việt Nam, luôn chiến đấu kiên định, gắn kết và lòng tự tôn sâu sắc trong từng pha bóng. Khi tinh thần Việt Nam hòa cùng khát vọng chiến thắng, chúng ta không chỉ thi đấu cho thành tích, mà còn thi đấu để tôn vinh giá trị, văn hóa và niềm tự hào của dân tộc trên đấu trường khu vực và quốc tế.

Hiện Đội tuyển bóng rổ Quốc gia Việt Nam với 30 vận động viên xuất sắc đã được VBF tuyển chọn. Danh sách vận động viên có nhiều cái tên trẻ tự hào lần đầu tiên khoác áo Đội tuyển bóng rổ Quốc gia Việt Nam. Họ đều đã sẵn sàng về thể lực, chiến thuật và tinh thần thi đấu cho cuộc cạnh tranh đầy khốc liệt sắp tới… hứa hẹn mang đến màn trình diễn ấn tượng trước những đối thủ mạnh trong khu vực.

Là một ngân hàng đã đồng hành cùng Bóng rổ Việt Nam nhiều năm gần đây, đặc biệt trong các kỳ SEA Games, BVBank tin rằng đội tuyển bóng rổ Việt Nam với sự chuẩn bị kỹ càng sẽ giữ vững phong độ thi đấu, bảo vệ chiếc huy chương vàng lịch sử và chinh phục thêm nhiều chiến thắng mới - tỏa sáng niềm tự hào Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Trong chiến lược phát triển của BVBank, ngoài mục tiêu kinh doanh, việc đồng hành cùng các hoạt động thể dục thể thao cũng được chú trọng với mục tiêu lan tỏa và xây dựng những giá trị tích cực đến các bạn trẻ, thế hệ tương lai của đất nước. Chính vì vậy, trong nhiều năm liền, BVBank đã liên tiếp đồng hành cùng VBF và Đội tuyển Bóng rổ Quốc gia (từ năm 2017) tại các kỳ SEA Games, giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA), đội bóng rổ Saigon Heat tại các mùa giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á (ABL). Đặc biệt, trước thềm SEA Games 33, BVBank cũng đã phối hợp cùng Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2025 (NUC) tổ chức chương trình "Hành trình Tỏa sáng Niềm Tự Hào" tìm ra 4 bạn trẻ đam mê bóng rổ và khao khát lan tỏa hình ảnh Việt Nam vươn tầm khu vực để đồng hành cùng Đội tuyển Bóng rổ Quốc gia Việt Nam tại SEA Games 33.

Tháng 12 cũng là tháng đặc biệt với BVBank khi tròn 33 năm thành lập và phát triển, và việc đồng hành cùng với giải đấu lớn nhất khu vực Đông Nam Á lần này tại bộ môn bóng rổ chính là một hoạt động ý nghĩa mà BVBank mong muốn được tham gia để thêm một dấu ấn đẹp trên hành trình phát triển của mình.

"Đồng hành cùng bóng rổ Việt Nam không chỉ là một hoạt động tài trợ thể thao, mà là một phần trong hành trình nuôi dưỡng đam mê, nâng cao tầm vóc, thúc đẩy tinh thần vươn tầm đến các bạn trẻ của BVBank. Chúng tôi nhìn thấy ở các vận động viên bóng rổ hình ảnh của những người trẻ không ngừng nỗ lực vượt qua giới hạn! Điều đó cũng chính là tinh thần của BVBank trên hành trình phát triển: kiên định, bứt phá và sáng tạo để vươn xa hơn. Và SEA Games 33 là cột mốc đặc biệt, không chỉ với đội tuyển mà còn với người hâm mộ thể thao Việt Nam. BVBank tự hào được đồng hành để tiếp thêm niềm tin, cổ vũ cho ý chí và tinh thần chiến đấu của các tuyển thủ, cũng như lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến thế hệ trẻ – những bạn trẻ của thời đại mới, tự tin khẳng định bản lĩnh Việt Nam trên đấu trường khu vực. Chúng tôi tin rằng, khi mỗi cá nhân đều nỗ lực để "tỏa sáng niềm tự hào" của riêng mình, đó cũng là lúc Việt Nam mang thêm những dấu ấn mới trên bản đồ thể thao Đông Nam Á và xa hơn là Châu Á trong tương lai. Chúc đội tuyển bóng rổ quốc gia Việt Nam luôn giữ vững tinh thần, thi đấu hết mừng và chiến thắng." – đại diện BVBank chia sẻ.