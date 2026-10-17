BVBank và JCB: Từ những chiếc thẻ mang nhiều đặc quyền đến dấu ấn hợp tác thành công

Một chiếc thẻ có thể đồng hành với khách hàng trong nhiều hoàn cảnh: du lịch, sức khỏe, đời sống, học tập,... Mỗi nhu cầu lại đặt ra một kỳ vọng khác nhau, từ sự thuận tiện đến những quyền lợi giúp khoản chi tiêu mang lại thêm giá trị. Đáp ứng những kỳ vọng ấy là bài toán xuyên suốt trong quá trình đưa ra thị trường các sản phẩm thẻ.

Với BVBank và tổ chức thẻ quốc tế JCB, lời giải được xây dựng từ sự kết hợp giữa năng lực tài chính, sự thấu hiểu khách hàng của BVBank và mạng lưới thanh toán cùng hệ sinh thái đặc quyền toàn cầu của JCB. Tại sự kiện gặp gỡ, kết nối ngày 13/10/2026, hai bên cùng nhìn lại các dấu ấn hợp tác, đồng thời thúc đẩy định hướng phát triển sản phẩm, mở rộng ưu đãi và nâng cao trải nghiệm khách hàng trong thời gian tới.

Cộng hưởng năng lực phát triển thẻ với mạng lưới thanh toán quốc tế

Thế mạnh của BVBank trong hợp tác với JCB có thể nhìn từ 2 năng lực cụ thể: Phát triển sản phẩm theo từng nhóm nhu cầu và đưa dịch vụ thẻ đến khách hàng qua nền tảng số.

Ở khâu sản phẩm, danh mục thẻ JCB của BVBank đã có sự phân hóa rõ ràng về quyền lợi. BVBank JCB Cheer ưu tiên tích điểm cho chi tiêu tại nhà hàng; BVBank JCB Sense gắn quyền lợi với nhu cầu thời trang và ăn uống; BVBank JCB Ms. hướng đến mua sắm trực tuyến và mỹ phẩm. Đặc biệt, sự ra đời của dòng thẻ cao cấp BVBank JCB Ultimate tiếp tục mở rộng danh mục với các đặc quyền nổi bật trong lĩnh vực du lịch, trải nghiệm và chăm sóc sức khỏe. Đây là minh chứng cụ thể cho cách BVBank chuyển hóa nhu cầu tiêu dùng thành thiết kế sản phẩm, thay vì chỉ mở rộng số lượng dòng thẻ.

Với BVBank JCB Ultimate, khách hàng có thể chủ động lựa chọn một trong hai gói quyền lợi chuyên biệt là Travel hoặc Healthcare, phù hợp với nhu cầu du lịch, trải nghiệm hoặc chăm sóc sức khỏe của từng chủ thẻ.

Cụ thể, gói Travel và Healthcare mang đến trải nghiệm tích điểm hoàn tiền lên đến 12.000.000 đồng mỗi năm cho các giao dịch mua vé máy bay, chi tiêu tại nhà hàng, đối tác, làm đẹp, chăm sóc sức khỏe tại spa, phòng tập gym, bệnh viện, phòng khám và các cơ sở y tế đủ điều kiện. Ngoài ra, chủ thẻ BVBank JCB Ultimate đăng ký gói Travel sẽ có thêm quyền lợi sử dụng phòng chờ VIP tối đa 5 lần mỗi năm, tại các sân bay nội địa theo điều kiện áp dụng, cùng vô số các đặc quyền, ưu đãi từ hệ sinh thái ưu đãi của tổ chức thẻ JCB trong các lĩnh vực ẩm thực, du lịch và dịch vụ cao cấp.

Hệ thống quyền lợi này thể hiện định hướng chung của BVBank và JCB trong việc phát triển các giải pháp tài chính dựa trên nhu cầu thực tế của khách hàng, đồng thời gia tăng giá trị cho trải nghiệm thanh toán và tiêu dùng trong bối cảnh hành vi khách hàng ngày càng đa dạng.

Ở khâu tiếp cận dịch vụ, ngân hàng số BVBank Digimi là nền tảng để BVBank đơn giản hóa trải nghiệm mở thẻ. Từ tháng 9/2025, ngân hàng đã nâng cấp tính năng đăng ký thẻ tín dụng trực tuyến, cho phép khách hàng đăng ký ngay trên ứng dụng mà không cần nộp hồ sơ chứng minh thu nhập như phiếu lương, hợp đồng lao động hay sao kê lương. Kết quả xét duyệt được trả trực tiếp trên ứng dụng. Quy trình này giúp giảm bớt thủ tục và nhu cầu đến quầy, tạo điều kiện tiếp cận sản phẩm thuận tiện hơn.

Kết hợp với năng lực phát triển và phân phối sản phẩm của BVBank là mạng lưới thanh toán quốc tế của JCB. Tới tháng 5/2026, JCB có mạng lưới chấp nhận thanh toán tại khoảng 72 triệu đơn vị trên toàn cầu. Cùng hệ sinh thái ưu đãi về du lịch, ẩm thực và mua sắm, nền tảng này mở rộng phạm vi sử dụng cho các dòng thẻ BVBank JCB, giúp khách hàng kết nối nhu cầu chi tiêu trong nước với những hành trình quốc tế.

Hợp lực dài hạn để tạo thêm nhiều giá trị mới cho khách hàng

Phát biểu tại buổi gặp mặt giữa hai bên nhân dịp ra mắt thẻ BVBank JCB Ultimate, Ông Takuya Wakui - Trưởng đại diện JCB Việt Nam, và ông Phan Việt Hải - Phó Tổng Giám Đốc BVBank đều có cùng quan điểm về việc trải nghiệm khách hàng luôn là yếu tố quan trọng để thẻ BVBank JCB có sức hút đối với người dùng và trở thành người đồng hành tài chính không thể thiếu của mỗi khách hàng. Bên cạnh đó, hai bên cũng đánh giá cao tinh thần hợp tác hết mình giữa 2 tổ chức, năng lực mỗi bên để mỗi sản phẩm thẻ đưa đến tay khách hàng đều là những sản phẩm nổi bật về tính năng, cạnh tranh về chính sách/phí, phù hợp từng nhu cầu và nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Đại diện BVBank: Ông Phan Việt Hải - Phó Tổng Giám đốc BVBank và đại diện JCB: Ông Takuya Wakui – Trưởng đại diện JCB Việt Nam và Ông Takushi Yamamoto – Phó đại diện JCB Việt Nam (từ trái qua phải)

Năm 2025, tổng số lượng thẻ BVBank phát hành tăng 39%, doanh số giao dịch thẻ tăng 54% so với năm 2024. Trong đó, hoạt động thẻ JCB được ghi nhận tại Hội nghị khách hàng thường niên 2026 của JCB với 7 giải thưởng dành cho kết quả năm 2025. BVBank là ngân hàng đứng thứ 2 với nhiều danh mục được ghi nhận tại lễ trao giải này. Các hạng mục nổi bật gồm dẫn đầu phát hành thẻ tín dụng, hiệu quả thẻ đồng thương hiệu, tỷ lệ kích hoạt thẻ xuất sắc, dẫn đầu chi tiêu quốc tế và chi tiêu thẻ.

Ở tầm nhìn dài hạn, sự đồng hành cùng JCB tạo thêm nguồn lực để BVBank hoàn thiện hệ sinh thái thẻ và nâng cao năng lực phục vụ. Với JCB, hợp tác cùng BVBank góp phần đưa các giải pháp thanh toán quốc tế đến gần hơn với người dùng Việt Nam. Lợi ích của hai đối tác cùng gặp nhau ở một mục tiêu: tạo ra những sản phẩm được khách hàng lựa chọn và sử dụng bởi giá trị thiết thực mà chúng mang lại.

Từ dấu ấn tháng 10/2026, BVBank và JCB tiếp tục bồi đắp nền tảng cho chặng đường hợp tác tiếp theo. Thước đo của chặng đường ấy là khả năng biến nguồn lực chung thành trải nghiệm riêng có cho khách hàng, để chiếc thẻ đồng hành ngày càng sâu hơn với nhu cầu chi tiêu và những ưu tiên trong cuộc sống.