BVSC: Lãi suất huy động vẫn ở mức cao khiến cho lãi suất cho vay chưa giảm được nhiều

Theo tổng hợp mới đây của Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC), lãi suất huy động 12 tháng (mẫu theo dõi của BVSC) trung bình trong tháng 5 đạt 7,61%; giảm 18 điểm cơ bản so với tháng trước, tuy nhiên vẫn cao hơn 171 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn 6 tháng trung bình đạt 7,07%; giảm 22 điểm cơ bản so với tháng trước nhưng vẫn cao hơn 195 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi suất kỳ hạn 6 tháng và 12 của 4 ngân hàng quốc doanh giữ ổn định so với tháng 4, trong khi mặt bằng lãi suất của các ngân hàng khác đồng loạt giảm.

Mặc dù đã giảm đáng kể từ mức đỉnh, nhưng lãi suất huy động vẫn đang cao hơn đáng kể so với mặt bằng trước dịch. Việc lãi suất huy động vẫn ở mức cao cũng là yếu tố khiến cho lãi suất cho vay vẫn chưa giảm được nhiều, phần nào ảnh hưởng tới tăng trưởng tín dụng.

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, tăng trưởng tín dụng tới hết ngày 24/4/2023 mới chỉ đạt 2,66%, thấp hơn khá nhiều so với mức trung bình giai đoạn 2015-2022 (4,15%). Tại Hội nghị Ngành ngân hàng ngày 12/05, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết trong thời gian tới sẽ cân nhắc các điều kiện để tiêp tục giảm lãi suất điều hành, giúp doanh nghiệp và người dân tiết kiệm chi phí.

Trong tuần cuối cùng của tháng 4, NHNN cũng đã ban hành 2 thông tư 02 và 03, với mục tiêu gỡ khó cho hệ thống ngân hàng cũng như doanh nghiệp, khi cho phép các ngân hàng thương mại thực hiện cơ cấu thời hạn trả nợ và mua lại trái phiếu doanh nghiệp. Ngoài ra, các áp lực từ lạm phát và tỷ giá đã giảm bớt cũng cho phép NHNN điều hành chính sách tiền tệ theo hướng hỗ trợ cho tăng trưởng.

Do đó, BVSC kỳ vọng NHNN sẽ thực hiện thêm việc giảm lãi suất, đưa mặt bằng lãi suất về mức thấp hơn, qua đó giúp giảm lãi suất cho vay và kích thích tăng trưởng tín dụng trong thời gian tới. Nhóm phân tích dự báo tới cuối năm 2023 lãi suất huy động sẽ giảm khoảng 100 điểm cơ bản so với cuối năm 2022 và tăng trưởng tín dụng đạt khoảng 13%.