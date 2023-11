BW công bố khởi công dự án Vĩnh Lộc 2 tại Long An

Đây là dự án thứ 9 của BW trong năm nay, khẳng định vị thế dẫn đầu của BW trên thị trường bất động sản công nghiệp, dự án dự kiến hoàn công vào tháng 12 năm 2024.



Nằm tại vị trí đắc địa trong Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2, Long An, dự án kho xây sẵn sở hữu vị trí giao thông thuận lợi. Nằm dọc tuyến đường huyết mạch Quốc lộ 1A và cao tốc Hồ Chí Minh - Trung Lương, cách trung tâm thành phố phía Nam chưa đầy 50 phút lái xe và cách Cảng Cát Lái 75 phút lái xe. Ngoài ra, được bao quanh bởi các cụm công nghiệp lân cận như Thuận Đạo, Phước Long và có sự hiện diện của các "Ong chúa" (doanh nghiệp sản xuất lớn có quy mô toàn cầu), dự án sẽ thu hút nhiều doanh nghiệp phân phối, thương mại điện tử, bán lẻ, kho lạnh và hậu cần bên thứ 3 (3PL).

Nhà kho xây sẵn của BW tại Vĩnh Lộc 2 sẽ mang đến nhiều cơ hội tiềm năng cho hoạt động phân phối, thương mại điện tử, bán lẻ, kho lạnh và 3PL trong tỉnh.

Đây là dự án nhà kho hai tầng với chiều cao trần thông thoáng 9m, tải trọng sàn lên tới 3 tấn/m2 và có ram dốc được tích hợp công nghệ mới nhất cũng như chất lượng xây dựng cao đáp ứng các tiêu chuẩn bền vững, nhằm mang đến cho khách thuê hiệu suất hoạt động tối đa. Với mục tiêu đạt được chứng nhận LEED Gold uy tín, dự án sẽ kết hợp các tính năng thiết yếu như đèn đường năng lượng mặt trời, thiết bị vệ sinh chuẩn LEED và sử dụng vật liệu phát thải thấp. Bên cạnh đó, dự án sẽ được trang bị hệ thống phun nước ESFR tuân thủ tiêu chuẩn NFPA 13, thay thế hệ thống chữa cháy phun nước tự động Sprinkler cho các kệ hàng lưu trữ. Những tiêu chuẩn xây dựng khắt khe trên là minh chứng cho nỗ lực của BW trong việc chuẩn hóa sản phẩm kho xưởng, trên thị trường bất động sản công nghiệp và thể hiện cam kết của nhà phát triển BĐS công nghiệp này đối với việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Ông Lance Li, Giám đốc điều hành của BW, cho biết: "Thành phố Hồ Chí Minh có sức mua lớn, điều này giúp đô thị vệ tinh như Long An trở thành cứ điểm logistics lý tưởng, không chỉ cho các công ty bán lẻ và thương mại điện tử mà đối với cả các doanh nghiệp nông nghiệp và thủy sản phục vụ thị trường nội địa. Thông qua dự án Vĩnh Lộc 2, chúng tôi cũng mở rộng quỹ đất sang phía Tây Nam của Thành phố Hồ Chí Minh để đa dạng phân khúc, phục vụ nhiều đối tượng khách hàng hơn, đặc biệt khách hàng có ngân sách tầm trung."

Ông Li nói thêm: "Việt Nam chưa được đánh giá cao về nguồn cung kho bãi hiện đại, đặc biệt là các kho tiêu chuẩn quốc tế. Hiện tại, lượng kho hàng hiện đại trung bình ở Việt Nam chỉ bằng một phần nhỏ so với các nước như Trung Quốc và Hàn Quốc. Do đó, bất động sản logistics còn rất nhiều dư địa phát triển, đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế đang được hưởng lợi từ làn sóng sản xuất và sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử cùng các hoạt động xuất nhập khẩu vượt xa các quốc gia trong khu vực. Thị trường thương mại điện tử dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR trên 20% vào năm 2025 theo báo cáo e-Conomy SEA 2023, do tầng lớp trung lưu đang gia tăng nhanh chóng và tỷ lệ sử dụng Internet cao trên 70%. Do đó logistics dành riêng cho thương mại điện tử tại Việt Nam cũng được dự báo sẽ tăng trưởng hơn 2 triệu mét vuông để đáp ứng nhu cầu cao trong thời gian tới."

Bất động sản logistics còn nhiều dư địa phát triển, theo CEO của BW

Với chiến lược tăng trưởng rõ ràng và nhất quán kể từ khi thành lập, BW đã trở thành một trong những nền tảng logistics & công nghiệp cho thuê lớn nhất tại Việt Nam hiện nay, với hơn 8,5 triệu mét vuông đất tại 40 dự án thuộc 11 thành phố công nghiệp trọng điểm trên khắp Việt Nam. Dự án mới nhất này sẽ bổ sung khoảng 105.000 mét vuông GFA vào danh mục đầu tư của BW, theo đó mở rộng GFA hiện tại lên hơn 3,0 triệu mét vuông đã hoàn thiện hoặc đang xây dựng, đồng thời củng cố vị thế dẫn đầu thị trường bất động sản công nghiệp tại Việt Nam.

BW đã bắt đầu hành trình ấn tượng của mình được 5 năm, lấy kim chỉ nam là việc hỗ trợ các doanh nghiệp thành lập hoặc mở rộng tại Việt Nam. Công ty luôn cam kết cung cấp các giải pháp tốt nhất cho khách hàng, đồng thời tạo ra giá trị lâu dài cho các bên liên quan. Là một doanh nghiệp có trách nhiệm, BW đã đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, không chỉ thông qua việc cung cấp các nền tảng bất động sản logistics & công nghiệp chất lượng cao mà còn hướng đến bảo vệ môi trường.

Thông tin về BW:

BW là nền tảng bất động sản logistics và công nghiệp hàng đầu Việt Nam với hơn 8,5 triệu mét vuông đất công nghiệp tại các vị trí đắc địa thuộc 40 dự án tại 11 tỉnh thành công nghiệp trọng điểm trên khắp Việt Nam. BW tập trung phát triển các sản phẩm cho thuê, bao gồm nhà kho hiện đại và xưởng công nghiệp nhẹ để nhanh chóng nắm bắt các cơ hội, với sự tăng trưởng vượt bậc của ngành sản xuất, sự gia tăng tiêu dùng nội địa và sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử. Tính đến quý 1 năm 2023, BW đã được cam kết số vốn đầu tư trị giá hơn 1 tỷ USD từ các nhà đầu tư và đối tác danh giá, Đồng thời, BW cũng đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với "Ong Chúa" (các thương hiệu sản xuất nổi tiếng có quy mô toàn cầu), sàn thương mại điện tử và các công ty logistics để đáp ứng nhu cầu ngày một tăng cao tại một trong những thị trường phát triển nhanh nhất châu Á.

Để biết thêm thông tin về BW, vui lòng truy cập https://bwindustrial.com/

Dự án được cấp giấy phép xây dựng số 2045 với tên công trình Dự án Phát triển Công nghiệp Win Lock 2A.