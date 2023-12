BW và ESR công bố khởi công dự án Nam Đình Vũ tại Hải Phòng

Tọa lạc tại vị trí chiến lược của tỉnh Hải Phòng, dự án với thiết kế một tầng hiện đại và cơ sở hạ tầng phục vụ cho các ngành công nghiệp nhẹ, có tổng diện tích sàn là 72.000 m2. Với chiều cao trần thông thoáng 7m và tải trọng sàn lên đến 2 tấn/ m2, dự án tuân thủ tiêu chuẩn thiết kế khắt khe nhằm mang đến cho khách thuê hiệu quả vận hành tối đa. Đây là một trong số ba thương vụ được liên doanh phát triển bởi BW và ESR. Dự kiến hoàn thành xây dựng vào tháng 7 năm 2024, dự án này đánh dấu cột mốc dự án thứ 10 của BW được khởi công trong năm nay, củng cố vị trí dẫn đầu của BW trên thị trường nội địa, đồng thời mở rộng dấu chân của ESR trong khu vực Đông Nam Á có tốc độ tăng trưởng cao.



Dự án nằm trong Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, tỉnh Hải Phòng và hệ thống cảng biển nước sâu, nơi được xem là vị trí đắc địa cho đầu tư FDI vào các ngành như ô tô, điện tử, năng lượng tái tạo, thiết bị điện, máy móc, cùng nhiều lĩnh vực khác. Năm nay, Việt Nam tiếp tục là điểm đến FDI hấp dẫn, khi tổng số vốn đăng cấp ký mới trị giá hơn 16,41 tỷ USD tính đến tháng 11, tăng 42,4% so với cùng kỳ năm trước, trong khi tổng vốn FDI đăng ký tăng gần 15%1 so với cùng kỳ năm ngoái. Trong bối cảnh này, Hải Phòng đang nổi lên như một địa phương thu hút đầu tư trọng điểm. Bên cạnh đó, khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải cũng có chính sách ưu đãi thuế hấp dẫn cho nhà sản xuất, bao gồm miễn thuế TNDN 4 năm và giảm một nửa thuế TNDN trong vòng 9 năm sau đó.

Dự án nhà xưởng xây sẵn, tọa lạc tại vị trí chiến lược khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, là vị trí phù hợp để trở thành trung tâm sản xuất phục vụ xuất khẩu

Jeffrey Shen và Stuart Gibson, Đồng sáng lập và Đồng Giám đốc điều hành của Tập đoàn ESR, nhận xét: "Việc mở rộng của chúng tôi tại Việt Nam nằm trong chiến lược tăng cường sự hiện diện của ESR tại Đông Nam Á – một trong những khu vực phát triển nhanh nhất trên thế giới. Sự kiện khởi công xây dựng dự án tại Nam Đình Vũ đánh dấu cột mốc quan trọng cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi tại Việt Nam, một trong những quốc gia được hưởng lợi chính trong bối cảnh tái định hình chuỗi cung ứng ở Đông Nam Á và là một thị trường sẵn sàng cho sự tăng trưởng mạnh mẽ, nhờ các yếu tố kinh tế vĩ mô thuận lợi và nguồn lao động trẻ dồi dào."

Ông Lance Li, Tổng Giám Đốc BW, cho hay: "Đa dạng hóa chuỗi cung ứng là ưu tiên hàng đầu của nhiều công ty trong năm nay. Trên thực tế, một số khách hàng của chúng tôi đã phải gấp rút đưa ra thời hạn cụ thể cho việc mở rộng các địa điểm sản xuất, nhằm dễ dàng tiếp cận khách hàng tiêu dùng cuối. Do đó, tại BW, chúng tôi nhận thấy nhu cầu thuê tăng khoảng 75% so với cùng kỳ năm trước, vì nhiều công ty đang có kế hoạch thuê xưởng xây sẵn thay vì tự xây dựng do yếu tố thời gian không cho phép."

BW ghi nhận nhu cầu thuê tăng 75% so với cùng kỳ năm trước

Theo Ngân hàng Phát triển Châu Á, GDP của Việt Nam dự kiến ​​sẽ phục hồi lên 6,0% trong năm tới, với dự đoán về phục hồi xuất khẩu và sản xuất trong nước. Ngoài ra, việc nâng cấp quan hệ ngoại giao lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện gần đây giữa Việt Nam và Hoa Kỳ dự kiến ​​sẽ thúc đẩy FDI từ các công ty Hoa Kỳ, đặc biệt trong các lĩnh vực như bán dẫn và năng lượng mới. Với triển vọng đầy hứa hẹn này, các ngành sản xuất của Việt Nam dự kiến ​​sẽ tiếp tục được hưởng lợi trong dài hạn.

BW là nền tảng bất động sản logistics và hậu cần hàng đầu Việt Nam với hơn 8,5 triệu mét vuông đất công nghiệp tại các vị trí đắc địa, quản lý trên 48 dự án tại 11 tỉnh trọng điểm khắp Việt Nam. BW hướng đến phát triển dịch vụ cho thuê nhà kho hiện đại và xưởng công nghiệp nhẹ, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của thị trường. Tính đến quý 1 năm 2023, BW đã đảm bảo cam kết vốn cổ phần trị giá hơn 1 tỷ USD từ các nhà đầu tư và đối tác của mình, đồng thời thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với các nhà sản xuất, thương mại điện tử và hậu cần hàng đầu trên thế giới, một trong thị trường phát triển nhanh của châu Á.

lESR là nhà quản lý bất động sản phục vụ kinh tế 4.0 lớn bậc nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời công ty quản lý đầu tư bất động sản niêm yết lớn thứ ba trên toàn cầu. Với tổng tài sản quản lý trị giá khoảng 150 tỷ USD, đây là nền tảng tích hợp toàn diện từ phát triển dự án đến quản lí đầu tư, đại diện cho hơn 95% GDP của thị trường Châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản,…và Đông Nam Á, đồng thời nền tảng đang ngày càng mở rộng vững mạnh ở các thị trường Châu Âu và Hoa Kỳ. ESR cung cấp nhiều giải pháp đầu tư và các cơ hội phát triển các dự án bất động sản phục vụ Kinh tế 4.0 thông qua các quỹ đầu tư vốn chưa niêm yết.

