C69 – Gia nhập đường đua bất động sản công nghiệp

Nằm trên địa bản tỉnh Hải Dương, với ưu thế vị trí địa lý chiến lược, được xem là tỉnh có nhiều dư địa trở thành tỉnh công nghiệp. Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 được biết đến là 1 trong những doanh nghiệp lớn, có tốc độ phát triển năng động. Đặc biệt, trong những năm gần đây, ngoài ngành nghề truyền thống xây dựng, khai thác, C69 được nhắc đến khi lấn sân sang lĩnh vực bất động sản (BĐS). Bên cạnh các dự án BĐS khu dân cư, khu đô thị đang triển khai, BĐS công nghiệp được xem là tâm điểm trong chiến lược phát triển dài hạn của C69 với những dấu ấn đang từng bước định hình:



Cụm công nghiệp (CCN) Nghĩa An 3 – bước chân đầu tiên trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp.

Tháng 5/2021, Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Đông Á (công ty con của C69) được phê duyệt trở thành chủ đầu tư của dự án xây dựng CCN Nghĩa An 3 (xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) với tổng diện tích 48.4 ha với ranh giới: phía Bắc giáp kênh trung thủy nông và ruộng canh tác xã Ứng Hòe, phía Nam giáp đất dân cư và tỉnh lộ 392, phía Đông giáp quốc lộ 37, phía Tây giáp đất canh tác và dân cư xã Nghĩa An với ngành nghề hoạt động là cụm công nghiệp đa ngành, sản xuất hàng công nghiệp nhẹ, bao gồm những ngành nghề không gây ô nhiễm môi trường và các ngành nghề truyền thống của địa phương. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 352 tỷ đồng và thời gian dự kiến đi vào hoạt động từ 2024. CCN Nghĩa An 3 đã chính thức đánh dấu bước ngoặt của C69 trong lĩnh vực BĐS công nghiệp.

Bản đồ vị trí KCN Lương Điền - Ngọc Liên

Cụm công nghiệp Lương Điền 2 – khẳng định lợi thế



Tháng 2/2022, quyết định thành lập cụm công nghiệp Lương Điền 2, thuộc xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương chính thức được phê duyệt. Theo đó, C69 chính thức được công nhận là chủ đầu tư.

CCN có quy mô 51.9 ha, tổng mức đầu tư của dự án dự kiến 668 tỷ đồng với ranh giới: Phía Bắc giáp lưu không sông Bần – Vũ Xá, phía Nam giáp đất dự kiến quy hoạch khu dân cư thương mại Đông Giao, xã Lương Điền; Phía Đông giáp dân cư hiện trạng quốc lộ 38, phía Tây giáp đất quy hoạch cụm công nghiệp Lương Điền 3 và đất xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

CCN được quy hoạch với ngành nghề hoạt động chính là chế biến nông sản, thực phẩm; sản xuất truyền thống, thủ công mỹ nghệ; cơ khí chế tạo máy; sản xuất các sản phẩm tiêu dùng và các ngành công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục sản phẩm hỗ trợ ưu tiên, thu hút đầu tư của tỉnh Hải Dương và chính phủ.Theo yêu cầu đặt ra, việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn hạ tầng kỹ thuật như tính chất của khu công nghiệp.

Đến nay, công ty đang nhanh chóng hoàn thiện báo cáo tác động môi trường, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật thi công, đền bù giải phóng mặt bằng để nhanh chóng bàn giao hạ tầng cho khách thuê.

Gia tăng cơ hội sở hữu quỹ đất khu công nghiệp

Trong hệ sinh thái của C69, Công ty cổ phần Khu công nghiệp 1369 (công ty con của C69) có nhiệm vụ tập trung quản lý và phát triển mảng BĐS công nghiệp trong dài hạn.

Ngày 31/8/2023, Phó thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 1008/QĐ-TTg chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án khu công nghiệp Lương Điền - Ngọc Liên đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với Công ty cổ phần khu công nghiệp Lương Điền – Ngọc Liên. KCN Lương Điền – Ngọc Liên có ranh giới phía Bắc giáp đường sắt Hà nội – Hải Phòng, phía Nam giáp Sông Bần – Vũ Xá, phía Đông giáp quốc lộ 38, phía Tây giáp kênh tiêu và ruộng canh tác xã Ngọc Liên. Dự án có diện tích 149,897 ha với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1.765 tỷ đồng, thời gian hoạt động dự án là 50 năm kể từ ngày dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Ông Lê Tuấn Nghĩa - TGĐ Công ty Cổ phần Xây dựng 1369

Việc thành lập KCN Lương Điền – Ngọc Liên góp phần đảm bảo kết nối hạ tầng đồng bộ và phát triển khu, cụm công nghiệp trên địa bàn xã Lương Điền. Điều đặc biệt, CCN Lương Điền 2 nói trên có vị trí nằm ngay sát cạnh và kết nối trực tiếp với KCN Lương Điền - Ngọc Liên là lợi thế góp phần nâng cao vị thế phát triển đồng bộ của cả khu và cụm, rút ngắn được quãng đường chung chuyển giữa các doanh nghiệp trong KCN và CCN, tạo ra lợi thế cắt giảm chi phí cho các doanh nghiệp sản xuất chính và các doanh nghiệp phụ trợ.



Được biết, từ giữa năm 2021 Công ty Cổ phần Khu công nghiệp 1369 đã sở hữu 10% cổ phần của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Lương Điền – Ngọc Liên. Với kỳ vọng từng bước gia tăng việc sở hữu và khai thác quỹ đất công nghiệp, giữa 2 công ty đã bước đầu có những thỏa thuận về việc thuê đất trong KCN Lương Điền – Ngọc Liên sau khi KCN chính thức được phê duyệt và đủ điều kiện cho thuê. Việc KCN Lương Điền Ngọc Liên chính thức được phê duyệt góp phần thúc đẩy nhanh việc chuyển dịch cơ cấu ngành nghề của C69 sang lĩnh vực BĐS công nghiệp, phù hợp định hướng phát triển lâu dài của C69.

Dư địa tăng trưởng

Trong nhiều năm qua, tỉnh Hải Dương đã thực hiện nhiều chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, Đến nay, Hải Dương hiện có 12 KCN đang hoạt động với tỷ lệ lấp đầy trung bình đạt trên 80%. Có 260/319 dự án thứ cấp đã triển khai đầu tư, đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong đó, có 251 dự án FDI đến từ 21 quốc gia và vùng, lãnh thổ. Theo dự báo, giá thuê đất hàng năm dự kiến sẽ tăng từ 6% - 8%, lợi nhuận ròng của các công ty phát triển KCN niêm yết dự kiến sẽ tăng trưởng khoảng 18% so với cùng kỳ khi tổng diện tích đất cho thuê tăng trưởng 10%/năm.

Trong những năm gần đây, C69 tăng trưởng nhanh chóng về quy mô và đa dạng hóa ngành nghề thông qua chiến lược M&A, C69 vẫn đang tiếp tục kiên định với chiến lược của mình, từng bước định hình và gia tăng quỹ đất bất động sản công nghiệp. "Đường đua luôn rộng mở cho những doanh nghiệp có đủ tiềm lực và luôn sẵn sàng đón nhận cơ hội và thách thức. Chúng tôi đã có bề dày 20 năm hoạt động, có chiều sâu trong lĩnh vực xây dựng, có đủ tích lũy về tài chính và đội ngũ nhân sự dày dặn kinh nghiệm, đủ tự tin để bước sang lĩnh vực mới đầy sức hút" Ông Lê Tuấn Nghĩa – Tổng giám đốc C69 cho hay.