Cà chua tăng giá hơn 400% tại Ấn Độ: Đắt đỏ như xăng, đến McDonald’s cũng không mua nổi

Cà chua, nguyên liệu vốn không thể thiếu trong các món ăn Ấn Độ, đã tăng giá hơn 400% do mất mùa vì thời tiết cực đoan, theo CNN. Được biết, mỗi kg cà chua rao bán ở thủ đô New Delhi trong tuần vừa qua có giá 1,68 USD, tức tăng gấp 5 lần so với mức 0,33 USD hồi tháng 1, theo dữ liệu của Cục Tiêu dùng Ấn Độ.

Điều này ảnh hưởng đến cuộc sống của rất nhiều người dân Ấn Độ, trong đó có bà nội trợ Asha. Bữa ăn gia đình 7 người chịu tác động đặc biệt lớn bởi cô dùng cà chua trong đa số các món ăn.

“Cà chua tăng giá ảnh hưởng rất nhiều tới chúng tôi. Thật không tin nổi. Vài ngày qua, tôi không biết nên làm món gì vì cà chua quá đắt”, Asha nói.

Không chỉ gia đình của Asha, nhiều doanh nghiệp đang kinh doanh trong lĩnh vực F&B, chẳng hạn như McDonald, cũng bị liên đới. Hãng này trên cả nước đã ngừng phục vụ cà chua trong món bánh kẹp thịt vì nguồn cung và chất lượng không đảm bảo.

“Họ thông báo rằng chất lượng cà chua không tốt, nhưng thực ra là vì giá cà chua đang tăng chóng mặt. Họ đã tính toán chi phí nên biết rằng nếu sử dụng cà chua thì chi tiêu sẽ tăng lên”, chị Pooja Gupta, khách hàng của McDonald nói.

Connaught Plaza Restaurants, công ty quản lý các cửa hàng nhượng quyền của McDonald ở phía bắc và phía đông Ấn Độ, đã đặt biển báo bên ngoài nhà hàng: Không đủ cà chua đạt chất lượng theo tiêu chuẩn.

Thời tiết cực đoan ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản lượng cà chua trong năm nay.

“Thậm chí McDonald cũng không thể mua cà chua”, Raghav Chadha, một giới chức Ấn Độ đăng tải dòng trạng thái. “Ở nhà hay nhà hàng, khi lạm phát vượt tầm kiểm soát, bữa ăn vui vẻ đã trở thành bữa ăn buồn bã”.

Jocelyn Boiteau, nghiên cứu sinh sau tiến sĩ Viện Nông nghiệp và Dinh dưỡng Tata-Cornell, cho biết nguyên nhân cà chua thiếu hụt là do thời tiết khắc nghiệt. Nắng nóng đã bao trùm Ấn Độ và nhiều khu vực châu Á trong những tuần gần đây. Theo dữ liệu Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC), Ấn Độ là một trong số những đất nước chịu tác động nghiêm trọng do khủng hoảng khí hậu.

“Nắng nóng tác động đến sự phát triển của cây cà chua, khiến năng suất năm nay giảm 70%”, Sriram Gadve, Chủ tịch Hiệp hội Những người Trồng rau Ấn Độ, nói đồng thời cho biết các đợt nắng nóng liên tục từ tháng 4 đến tháng 6 khiến cà chua không thể ra hoa.

Ở quốc gia đông dân nhất thế giới, cà chua và hành tây rất được ưa chuộng, đồng thời thành phần thiết yếu trong các món ăn chính. Giá lương thực cao theo đó có thể cản trở nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và kiểm soát lạm phát của giới chức. Người tiêu dùng thậm chí còn ví von những quả cà chua đắt đỏ hơn cả xăng.

Giá tăng kéo theo tình trạng tội cắp. Một nông dân ở bang miền nam Karnataka đã báo cáo một vụ trộm cà chua trị giá 150.000 rupee, theo tờ Hindustan Times.

Thực tế, giá cà chua tại Ấn Độ thường trở nên đắt đỏ trong các tháng sản xuất kém là tháng 6 và tháng 7, song tình hình tăng giá năm nay là chưa từng có. Theo nhà kinh tế Abhishek Gupta của tờ Bloomberg , lạm phát lương thực ở Ấn Độ có thể đã tăng lên 4% so với cùng kỳ năm ngoái.

“Giá đã tăng lên và nguồn cung thì ít đi vì trời mưa nhiều, các cánh đồng ngập lụt còn mùa màng nông dân bị phá hủy”, anh Lal Chand Saini, một người bán cà chua cho biết.

Được biết mùa hè năm nay, Ấn Độ ghi nhận lượng mưa lớn chưa từng có cùng nhiều đợt nắng nóng gay gắt. Theo Hiệp hội những người trồng rau Ấn Độ, nắng nóng tác động đến sự phát triển của cây cà chua và khiến năng suất giảm tới 70%. Trong số cà chua được thu hoạch, hơn 90% bị nhiễm virus từ hạt.

Theo: CNN