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Cá hải tượng long khổng lồ gần 3 tỷ đồng "mất tích bí ẩn", chủ nhân sốc khi biết thủ phạm

| | Sống

Con cá hải tượng long quý hiếm bị đánh cắp nặng khoảng 90kg, dài khoảng 1,9 mét và ước tính khoảng 25 tuổi.

Ba nhân viên của một khu nghỉ dưỡng ở Quezon (Philippines) đã bị bắt giữ sau khi bị cáo buộc đánh cắp và xẻ thịt một con cá arapaima quý hiếm trị giá khoảng 7 triệu peso (gần 3 tỷ đồng). Theo báo cáo của cảnh sát, vụ việc xảy ra vào thứ Hai, ngày 6/7, tại Khu nghỉ dưỡng và Công viên giải trí Costa Solano ở Barangay Bantigue.

Cá hải tượng long khổng lồ gần 3 tỷ đồng "mất tích bí ẩn", chủ nhân sốc khi biết thủ phạm - Ảnh 1.

Giới chức trách cho biết các nghi phạm đã bí mật bắt con cá nước ngọt khổng lồ từ ao cá của khu nghỉ dưỡng trước khi vận chuyển nó đến một ngôi nhà nằm trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng. Các nhà điều tra tin rằng các nhân viên đã xẻ thịt con cá quý hiếm với ý định chia nhau thịt và ăn.

Cá hải tượng long khổng lồ gần 3 tỷ đồng "mất tích bí ẩn", chủ nhân sốc khi biết thủ phạm - Ảnh 2.

Ảnh: Instagram của @abscbnnews

Vụ việc bị phát hiện sau khi một nhân chứng cho biết đã nhìn thấy các nghi phạm đang xẻ thịt con cá. Nhân chứng này ngay lập tức thông báo cho quản lý và bảo vệ của khu nghỉ dưỡng về những gì đang xảy ra. Họ đã giữ ba nhân viên sau đó bàn giao cho cơ quan chức năng để điều tra và khởi tố theo quy định.

Con cá arapaima bị đánh cắp nặng khoảng 90 kg, dài khoảng 1,9 mét và ước tính khoảng 25 tuổi. Do độ quý hiếm, kích thước và tuổi đời, con cá này được cho là trị giá khoảng 7 triệu peso, gây thiệt hại khá lớn đối với khu nghỉ dưỡng. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra các tình tiết xung quanh vụ việc.

Hải tượng long, còn có tên khoa học là Arapaima, là loài cá nước ngọt có nguồn gốc từ vùng Nam Mỹ. Cá hải tượng long trưởng thành có thể đạt độ dài hơn 2 mét, nhiều con thậm chí đạt đến 2,5 mét và nặng hơn 100kg và nặng nhất có thể lên đến tận 200kg.

Với kích cỡ "khủng" của mình, hải tượng long còn được biết đến với biệt danh "quái vật sông Amazon".

Thức ăn chủ yếu của hải tượng long là một vài loài cá da trơn. Thậm chí, chúng còn có thể nhảy ra khỏi mặt nước để bắt những con chim nhỏ đậu trên cành cây chìa ra bờ sông.

Loài cá này thường được đánh bắt để làm thực phẩm và được xem là một trong những món đặc sản tại các nước nhiệt đới Nam Mỹ. Tuy nhiên, vì đánh bắt quá nhiều nên trong tự nhiên, ngày càng hiếm những con hải tượng long có kích cỡ lớn như trước đây.

Bên cạnh việc dùng làm thực phẩm, hải tượng long còn có một lớp vảy với màu sắc bóng bẩy và khá bắt mắt, nên bên cạnh việc đánh bắt để làm thực phẩm, loài cá này cũng được tận dụng để nuôi làm cảnh.

Loài vật chỉ còn 2 cá thể trên thế giới bất ngờ xuất hiện, ai thấy cũng nói quá may mắn

Theo Minh Hoa

Người đưa tin

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