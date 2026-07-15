Cá hải tượng long khổng lồ gần 3 tỷ đồng "mất tích bí ẩn", chủ nhân sốc khi biết thủ phạm

Ba nhân viên của một khu nghỉ dưỡng ở Quezon (Philippines) đã bị bắt giữ sau khi bị cáo buộc đánh cắp và xẻ thịt một con cá arapaima quý hiếm trị giá khoảng 7 triệu peso (gần 3 tỷ đồng). Theo báo cáo của cảnh sát, vụ việc xảy ra vào thứ Hai, ngày 6/7, tại Khu nghỉ dưỡng và Công viên giải trí Costa Solano ở Barangay Bantigue.

Giới chức trách cho biết các nghi phạm đã bí mật bắt con cá nước ngọt khổng lồ từ ao cá của khu nghỉ dưỡng trước khi vận chuyển nó đến một ngôi nhà nằm trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng. Các nhà điều tra tin rằng các nhân viên đã xẻ thịt con cá quý hiếm với ý định chia nhau thịt và ăn.

Ảnh: Instagram của @abscbnnews

Vụ việc bị phát hiện sau khi một nhân chứng cho biết đã nhìn thấy các nghi phạm đang xẻ thịt con cá. Nhân chứng này ngay lập tức thông báo cho quản lý và bảo vệ của khu nghỉ dưỡng về những gì đang xảy ra. Họ đã giữ ba nhân viên sau đó bàn giao cho cơ quan chức năng để điều tra và khởi tố theo quy định.

Con cá arapaima bị đánh cắp nặng khoảng 90 kg, dài khoảng 1,9 mét và ước tính khoảng 25 tuổi. Do độ quý hiếm, kích thước và tuổi đời, con cá này được cho là trị giá khoảng 7 triệu peso, gây thiệt hại khá lớn đối với khu nghỉ dưỡng. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra các tình tiết xung quanh vụ việc.