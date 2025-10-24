Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ca khúc hot nhất Vpop lúc này: Cặp đôi cách nhau 14 tuổi hát cực tình, không MV tiền tỷ vẫn leo thẳng top 1!

24-10-2025 - 21:16 PM | Lifestyle

Ca khúc khiến fan nhạc replay mãi không chán hiện tại.

Tối 22/10, nữ ca sĩ MIN chính thức tung ra album phòng thu thứ hai mang tên Dear Min. Dự án gồm 1 intro, 1 interlude và 8 ca khúc mới theo phong cách Pop/Ballad, với phần sáng tác đến từ các tên tuổi như Khắc Hưng, Hoàng Tôn, marzuz, Lu, RedT, Trid Minh, Changg, Khang (Chillies) và chính MIN. Khác với hình ảnh trước đây vốn tràn đầy năng lượng, tươi sáng và bắt tai, Dear Min như một bức thư gửi đến chính mình - nơi cô thành thật đối diện với nỗi đau, tổn thương và cả sự trưởng thành sau những năm tháng chông chênh.

MIN và Dangrangto kết hợp ăn ý trong ca khúc chẳng phải tình đầu sao buồn đến thế

Trong đó, ca khúc chẳng phải tình đầu sao đau đến thế nhanh chóng thành “pick” của nhiều khán giả khi album phát hành. Ca khúc có sự xuất hiện của nam rapper Dangrangto, mang đến sự kết hợp rap và pop ballad đầy cảm xúc. Xuyên suốt album, MIN khắc họa hình ảnh một cô gái yêu hết lòng, mong manh nhưng dũng cảm, dám đối diện với cảm xúc thật thay vì trốn tránh. Giọng hát của MIN đượm buồn, vừa đủ day dứt, vừa đủ đẹp khiến người nghe muốn nghe đi nghe lại. Nhiều bình luận cho rằng MIN đã trở lại với một album “suy” nhất trong sự nghiệp, cô nàng “yêu một lần là đau một đời”.

Ca khúc hot nhất Vpop lúc này: Cặp đôi cách nhau 14 tuổi hát cực tình, không MV tiền tỷ vẫn leo thẳng top 1!- Ảnh 1.

MIN đã trở lại với một album “suy” nhất trong sự nghiệp

Bản hit do Kai Đinh chắp bút nhận được phản hồi tích cực khi sở hữu giai điệu da diết, dễ “thấm” ngay từ lần đầu nghe cùng phần lời hát giàu hình ảnh và cảm xúc. Phần phối khí được xử lý tinh tế, tối giản vừa đủ để tôn lên giọng hát trong trẻo, day dứt của MIN, mang đến cảm giác buồn man mác. Lyrics của ca khúc được đánh giá là tinh tế, khắc họa trọn vẹn tâm trạng vừa tiếc nuối, vừa chấp nhận tổn thương như một phần của hành trình trưởng thành. Lời ca “vừa đủ đau” để chạm đến cảm xúc, sử dụng ngôn ngữ giản dị nhưng gợi nhiều tầng nghĩa, khiến người nghe dễ dàng soi chiếu chính mình trong từng câu hát.

Ca khúc hot nhất Vpop lúc này: Cặp đôi cách nhau 14 tuổi hát cực tình, không MV tiền tỷ vẫn leo thẳng top 1!- Ảnh 2.

Bản hit do Kai Đinh chắp bút nhận được phản hồi tích cực khi sở hữu giai điệu da diết, dễ “thấm” ngay từ lần đầu nghe cùng phần lời hát giàu hình ảnh và cảm xúc

Ca khúc hot nhất Vpop lúc này: Cặp đôi cách nhau 14 tuổi hát cực tình, không MV tiền tỷ vẫn leo thẳng top 1!- Ảnh 3.

Dangrangto cách MIN tận 14 tuổi, nhưng vẫn kết hợp cực ăn ý với đàn chị

Bên cạnh đó, phần rap của Dangrangto được xem là điểm nhấn đặc biệt, mang lại chiều sâu và cảm xúc đối thoại cho bài hát. Đáng nói, Dangrangto cách MIN tận 14 tuổi, nhưng vẫn kết hợp cực ăn ý với đàn chị. Với chất giọng trầm ấm, cách thể hiện vừa nam tính vừa mềm mại, nam rapper như gửi đi “lời hồi đáp” chân thành của người còn lại trong câu chuyện tình dang dở, giúp bản nhạc trở nên trọn vẹn và cân bằng hơn. Sự hòa quyện giữa giọng hát sâu lắng của MIN, giai điệu tinh tế của Kai Đinh và phần rap giàu cảm xúc của Dangrangto đã tạo nên một bản ballad nhẹ nhàng, sâu sắc và đầy tự sự.

Ca khúc hot nhất Vpop lúc này: Cặp đôi cách nhau 14 tuổi hát cực tình, không MV tiền tỷ vẫn leo thẳng top 1!- Ảnh 4.

MIN có cho mình top 1 trending đầu tiên sau 3 năm (theo thống kê từ bên thứ 3)

Tính đến 15h chiều 24/10, chẳng phải tình đầu sao đau đến thế đã vươn lên vị trí top 1 trending YouTube Việt Nam theo thống kê của bên thứ ba, thu về gần 350 nghìn lượt xem cho riêng bản audio cùng hàng trăm bình luận tích cực từ khán giả chỉ sau thời gian ngắn ra mắt. 

Trên các mạng xã hội, người nghe dành nhiều lời khen cho sự kết hợp ăn ý giữa MIN và Dangrangto, đặc biệt ấn tượng với cách MIN thể hiện cảm xúc tinh tế và sâu sắc, đánh dấu một màn trở lại được đánh giá là ấn tượng và trưởng thành nhất trong sự nghiệp. Nhiều khán giả bày tỏ kỳ vọng chẳng phải tình đầu sao đau đến thế sẽ sớm trở thành bản hit mới của làng nhạc Việt, tiếp nối chuỗi thành công của MIN trong dòng nhạc pop ballad giàu cảm xúc.

Ca khúc hot nhất Vpop lúc này: Cặp đôi cách nhau 14 tuổi hát cực tình, không MV tiền tỷ vẫn leo thẳng top 1!- Ảnh 5.

Tính đến 15h chiều 24/10, chẳng phải tình đầu sao đau đến thế đã vươn lên vị trí top 1 trending YouTube Việt Nam theo thống kê của bên thứ ba, thu về gần 350 nghìn lượt xem cho riêng bản audio

Theo Anh Minh

Phụ nữ số

