"Cá mập" quy mô 25.000 tỷ đầu tư "mát tay", danh mục gồm loạt cổ phiếu đáng gờm, dự phóng VN-Index lên 1.700 điểm

Quỹ ngoại Pyn Elite Fund vừa công bố báo cáo hoạt động tháng 5 với hiệu suất đầu tư đạt 4,97% vượt trội so với mức 4,3% của VN-Index, nhờ sự dẫn dắt của cổ phiếu công nghệ và hàng không.

Theo quỹ, ngành công nghệ Việt Nam đang nâng cao chuỗi giá trị và ngày càng trở nên quan trọng. Loạt sự kiện nổi bật đã diễn ra như việc Nvidia ký kết hợp tác với FPT và tham quan trung tâm dữ liệu của CMG; Narayana, người đồng sáng lập Infosys Murthy đến thăm Việt Nam gặp gỡ Chính phủ, FPT; Marvell Technology của Hoa Kỳ đã công bố một trung tâm thiết kế mới ở Đà Nẵng và các kế hoạch khác ở TP.HCM; Tập đoàn công nghệ khổng lồ Victory của Trung Quốc sẽ xây dựng nhà máy sản xuất PCB có độ chính xác cao; và Alibaba có kế hoạch xây dựng một trung tâm dữ liệu ở Việt Nam.

Về vĩ mô, tăng trưởng sản xuất công nghiệp tăng 8,9%, duy trì xu hướng tăng tốc và đang cao nhất kể từ tháng 9 năm 2022. Xuất khẩu tăng 15,8% trong tháng 5. Nhập khẩu cũng tăng 29,9% cho thấy các nhà sản xuất vẫn lạc quan về nhu cầu đặt hàng trong tháng tới. PMI duy trì tích cực ở mức 50,3. Doanh số bán lẻ tăng 9,5% lên mức cao nhất trong 6 tháng với doanh thu chỗ ở và ăn uống dịch vụ tăng 17% so với cùng kỳ trong khi doanh thu du lịch cũng tăng 34% so với cùng kỳ. Khách quốc tế đạt mức 7,6 triệu lượt, tăng 65% so với cùng kỳ.

Pyn Elite Fund là một trong những quỹ ngoại lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam với quy mô tài sản quản lý vào cuối tháng 5 lên đến 780 triệu EUR (~25.200 tỷ đồng). Hiệu suất đầu tư luỹ kế từ đầu năm 2024 đến cuối tháng 5 của quỹ ngoại này đạt 11,09%.

Top 10 khoản đầu tư lớn nhất danh mục của quỹ có một số thay đổi đáng chú ý khi tỷ trọng "gã khổng lồ" ACV tăng mạnh từ 7,9% vào cuối tháng 4 lên 9% vào cuối tháng 5, đứng thứ 2 trong danh mục Pyn Elite Fund. Giá trị nắm giữ tương ứng khoảng 70 triệu EUR (~2.200 tỷ đồng).

Ước tính, quỹ ngoại này nắm khoảng 21 triệu cổ phiếu ACV tính đến cuối tháng 5. Cổ phiếu này tăng 14% từ đầu tháng 6 và hứa hẹn sẽ tiếp tục "gánh" hiệu suất cho Pyn Elite Fund.

Cổ phiếu FPT leo lên top 8 khoản đầu tư lớn nhất danh mục của quỹ vào cuối tháng 5 với tỷ trọng 4,8%, tương đương giá trị khoảng 37 triệu EUR (~1.200 tỷ đồng). Kết quả này phần nào đến từ việc thị giá FPT tăng mạnh trong tháng qua nhưng không loại trừ khả năng Pyn Elite Fund đã mua thêm thời gian qua.

Việc nắm giữ nhiều cổ phiếu đang có xu hướng tích cực giúp Pyn Elite Fund thêm phần tự tin. Trong thư gửi nhà đầu tư mới đây, người đứng đầu quỹ Petri Deryng bày tỏ kỳ vọng về kết quả kinh doanh phục hồi tốt và rõ ràng hơn của các doanh nghiệp niêm yết trong năm 2024.



Vị này cho rằng mục tiêu VN-Index đạt 1.400-1.500 điểm trong năm nay chỉ là "vừa phải" và dự phóng mức điểm 1.700 có thể đạt được vào cuối năm 2024.