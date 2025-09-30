Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cà Mau đề xuất giữ nguyên hiện trạng 2 công ty xổ số kiến thiết

30-09-2025 - 22:23 PM | Doanh nghiệp

Cà Mau đề xuất giữ nguyên hiện trạng 2 công ty xổ số kiến thiết

Hai Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu và Cà Mau đóng góp rất lớn vào ngân sách địa phương và hoạt động an sinh xã hội

Ngày 30-9, một lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau cho biết địa phương chưa dự kiến khi nào sẽ thực hiện việc hợp nhất Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau.

Cà Mau đề xuất giữ nguyên hiện trạng 2 công ty xổ số kiến thiết- Ảnh 1.

Nghề bán vé số dạo đã mang lại nguồn thu nhập cho nhiều hộ dân khó khăn ở Cà Mau

UBND tỉnh Cà Mau cũng vừa có báo cáo gửi Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bộ Nội vụ về phương án dự kiến sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn.

Theo đó, tỉnh Cà Mau đề xuất giữ nguyên hiện trạng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau.

Trước đó, Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau đã có tờ trình gửi UBND tỉnh về dự thảo phương án dự kiến sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn.

Trong đó, Sở Nội vụ dự kiến sắp xếp hợp nhất Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau… Tuy nhiên, Thường trực UBND tỉnh chưa cho ý kiến về vấn đề trên.

Năm 2024, thuế và các khoản mà Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau nộp ngân sách nhà nước đạt 2.319 tỉ đồng cùng hàng tỉ đồng dành cho công tác an sinh xã hội. 

Trong khi đó, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu đạt tổng doanh thu năm 2024 hơn 5.980 tỉ đồng; năm 2025 phấn đấu đạt 6.771 tỉ đồng và nộp ngân sách 2.270 tỉ đồng...

Lần đầu tiên lịch sử xổ số Việt Nam có kỷ lục số người chia giải độc đắc: Vietlott đã làm gì?

Theo Vân Du

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
REE và TTVN hợp tác cùng các tập đoàn tỷ đô Nhật Bản khởi công 4 dự án điện gió tại Vĩnh Long với tổng vốn đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng

REE và TTVN hợp tác cùng các tập đoàn tỷ đô Nhật Bản khởi công 4 dự án điện gió tại Vĩnh Long với tổng vốn đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng Nổi bật

Toyota chuẩn bị đầu tư 360 triệu USD để sản xuất xe hybrid tại Việt Nam

Toyota chuẩn bị đầu tư 360 triệu USD để sản xuất xe hybrid tại Việt Nam Nổi bật

Tetra Pak thúc đẩy giải pháp bền vững cho an ninh lương thực ASEAN

Tetra Pak thúc đẩy giải pháp bền vững cho an ninh lương thực ASEAN

21:00 , 30/09/2025
Ngô Thành Huấn: Người cầm quỹ của 1.500 gia đình Việt và triết lý học tập suốt đời

Ngô Thành Huấn: Người cầm quỹ của 1.500 gia đình Việt và triết lý học tập suốt đời

19:30 , 30/09/2025
Văn Phú - Đèo Cả báo cáo định hướng phát triển “Trục cảnh quan sông Hồng”

Văn Phú - Đèo Cả báo cáo định hướng phát triển “Trục cảnh quan sông Hồng”

17:30 , 30/09/2025
Chạm vào di sản - Sống cùng truyền thống: Sabeco gắn kết quá khứ với tương lai

Chạm vào di sản - Sống cùng truyền thống: Sabeco gắn kết quá khứ với tương lai

15:30 , 30/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên