Cà Mau mời gọi doanh nghiệp đầu tư sân bay, cao tốc, cảng biển

27-10-2025 - 08:00 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sau hợp nhất với Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau có không gian phát triển rộng lớn hơn, cùng lợi thế cảng biển tổng hợp Hòn Khoai, cảng hàng không cùng 3 tuyến đường cao tốc đang thành hình, tỉnh này kỳ vọng doanh nghiệp sẽ tới đầu tư, kinh doanh cùng địa phương phát triển.

Chiều 26/10, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp năm 2025.

Cà Mau mời gọi doanh nghiệp đầu tư sân bay, cao tốc, cảng biển- Ảnh 1.

Cảng biển Hòn Khoai đang được xây dựng, với đường dẫn nối thẳng từ đất liền ra đảo, kỳ vọng tạo đột phá cho kinh tế Cà Mau thời gian tới.

Tỉnh có lợi thế phát triển các ngành dịch vụ logistic như: Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai, cảng hàng không cùng 3 tuyến đường cao tốc kết nối với các trung tâm kinh tế của vùng và TPHCM.

Cà Mau cũng xác định phát triển doanh nghiệp là nhiệm vụ then chốt, là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, nâng cao năng suất lao động, hiện đại hoá, tái cấu trúc nền kinh tế.

Tại diễn đàn, các doanh nhân, các câu lạc bộ, hội doanh nhân trẻ cũng đã phân tích, đánh giá lại những tiềm năng, thế mạnh của Cà Mau về lĩnh vực năng lượng, lĩnh vực thuỷ sản, chế biến tôm, hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế của tỉnh; có những ý tưởng, đề xuất và giải pháp khai thác, phát huy hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh để phát triển bền vững của tỉnh Cà Mau thời gian tới.

Bà Võ Thị Thu Hương - Phó Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long - cho rằng, cảng Hòn Khoai được các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Cảng cùng với hệ thống đường dẫn, hệ thống giao thông tạo điều kiện thuận lợi nhất để hàng hoá của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long xuất khẩu ra thế giới. Đây là cơ hội lớn để các doanh nghiệp cùng tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng.

Cà Mau mời gọi doanh nghiệp đầu tư sân bay, cao tốc, cảng biển- Ảnh 2.

Ông Phạm Văn Thiều - Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau - phát biểu tại diễn đàn.

Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, ông Phạm Văn Thiều - Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau - khẳng định, vị thế của Cà Mau ngày nay đã khác trước. Cà Mau không còn là nơi xa xôi, hẻo lánh, không còn là “điểm tận cùng của đất nước” nữa, mà Cà Mau đã được Trung ương xác định là “tỉnh địa đầu cực Nam Tổ quốc”, là cửa ngõ ra biển lớn, với nhiều tiềm năng, lợi thế khác biệt và nhiều cơ hội nổi trội.

“Bối cảnh đó, tiềm năng, lợi thế đó, đã tạo ra khí thế mới, khát vọng mới để Cà Mau vươn lên mạnh mẽ, cùng cả nước hướng đến mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, ông Thiều chia sẻ.

Để các doanh nghiệp, nhà đầu tư an tâm đầu tư tại tỉnh trong thời gian tới, ông Thiều đề nghị UBND tỉnh khẩn trương rà soát lại các quy hoạch, nhất là quy hoạch tỉnh, quy hoạch ngành đảm bảo tính đồng bộ, phát huy không gian lợi thế của từng địa phương để làm cơ sở định hướng thu hút đầu tư theo ngành, lĩnh vực, vùng đảm bảo phù hợp với 4 trụ cột thu hút đầu tư của tỉnh.

Tại diễn đàn cũng diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Cà Mau và Hội doanh nhân trẻ Việt Nam. Hội doanh nhân trẻ Việt Nam tài trợ 5 tỷ đồng xây dựng nhà vệ sinh - công trình lọc nước sạch cho các trường học trên địa bàn tỉnh.

Theo Tân Lộc

Tiền Phong

