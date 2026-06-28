Ca mổ đầu tiên tại BV Bạch Mai Ninh Bình cứu người đàn ông nguy cơ liệt hai chân

Khoảng 22h30 ngày 26/6, phòng mổ của Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình sáng đèn để thực hiện ca phẫu thuật đầu tiên. Bệnh nhân là anh C.M.Q. (51 tuổi, trú tại phường Nam Định). Trước đó, khoảng 16h cùng ngày, trong lúc lao động, anh không may ngã từ thang cao khoảng 2m xuống đất.

Người bệnh đau dữ dội vùng thắt lưng, đau vùng mông, tê bì và yếu cả hai chân nên được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chỉ khoảng 1 giờ sau tai nạn.

Kết quả thăm khám, chụp chiếu cho thấy bệnh nhân bị vỡ thân đốt sống thắt lưng L3 mất vững, chèn ép thần kinh gây liệt hai chi dưới. Đây là tổn thương đặc biệt nghiêm trọng, có nguy cơ để lại di chứng liệt vĩnh viễn nếu không được can thiệp kịp thời.

Sau khi hội chẩn với các chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai, ê-kíp quyết định phẫu thuật cấp cứu ngay trong đêm. Chỉ khoảng 5 giờ sau khi nhập viện, người bệnh được đưa vào phòng mổ để giải ép thần kinh, nắn chỉnh và cố định cột sống nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho quá trình phục hồi vận động.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn hai giờ do BSCKII Nguyễn Đức Hoàng, Phó Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình và Cột sống, làm phẫu thuật viên chính cùng các bác sĩ trong ê-kíp.

Bệnh nhân hồi phục sau ca phẫu thuật (Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai)

Theo BSCKII Nguyễn Đức Hoàng, yếu tố quyết định thành công là người bệnh được đưa đến bệnh viện rất sớm và được phẫu thuật ngay trong "thời gian vàng".

" Đối với chấn thương cột sống có chèn ép thần kinh, thời gian là yếu tố quyết định khả năng phục hồi. Việc chẩn đoán nhanh, hội chẩn kịp thời và phẫu thuật khẩn cấp đã giúp giảm tối đa tổn thương thứ phát đối với tủy sống và rễ thần kinh. Sau mổ, người bệnh đã cử động được hai chân, đây là tín hiệu rất tích cực cho quá trình hồi phục ", bác sĩ Hoàng cho biết.

TS.BS Nguyễn Hồng Thủy cho biết, dù đây là ca mổ đầu tiên tại cơ sở mới, toàn bộ quy trình gây mê hồi sức được triển khai khẩn trương nhưng vẫn bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người bệnh. Sự phối hợp đồng bộ giữa các chuyên khoa từ cấp cứu, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm đến ngoại khoa và gây mê hồi sức đã giúp ca phẫu thuật diễn ra đúng kế hoạch.

Sau mổ, bệnh nhân tỉnh táo, huyết động ổn định, đã cử động được cả hai chân và được chuyển về Khoa Ngoại tiếp tục theo dõi, điều trị. Các bác sĩ đánh giá diễn biến sau phẫu thuật tích cực, người bệnh có nhiều hy vọng phục hồi khả năng vận động nếu quá trình phục hồi chức năng thuận lợi.

Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, việc thực hiện thành công ca phẫu thuật đầu tiên ngay trong đêm đầu vận hành cho thấy Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu và điều trị những ca bệnh nặng với chất lượng chuyên môn tương đương cơ sở chính tại Hà Nội.

Ông nhấn mạnh, khi các kỹ thuật y tế tuyến cuối được triển khai ngay tại địa phương, người dân Ninh Bình và các tỉnh lân cận sẽ không còn phải chuyển lên Hà Nội trong nhiều tình huống cấp cứu.

Việc rút ngắn thời gian tiếp cận điều trị sẽ giúp người bệnh được can thiệp trong "thời gian vàng", nâng cao cơ hội cứu sống, phục hồi và đồng thời góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương.