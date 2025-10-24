Cả nhà gặp "đại họa" vì kiểu đựng canh vừa quen vừa tiện của người Việt: Mẹ ung thư, con dậy thì sớm

Câu chuyện đau lòng của gia đình một người phụ nữ ngoài 40 tuổi, họ Lâm tại Đài Loan (Trung Quốc) khiến nhiều người phải nhìn nhận nghiêm túc thói quen đựng thực phẩm nóng trong túi ni lông hay các loại hộp dùng một lần.

Do công việc bận rộn lại không thích nấu nướng nên chị Lâm thường mua thức ăn nấu sẵn hoặc đặt đồ ăn trên các ứng dụng trực tuyến. Chủ yếu chỉ cắm cơm tại nhà. Chị đặc biệt thích các loại canh thịt cá ninh nhừ, canh nấu có vị chua nên ăn gần như mỗi ngày.

Ảnh minh họa

Chẳng những dùng túi ni lông hoặc hộp nhựa dùng một lần để mang đồ ăn về nhà cho tiện, chị thường ăn luôn trong hộp đó hoặc đặt cả túi canh nóng vào bát rồi dùng. Chị cũng tái sử dụng các loại hộp này khi đựng thức ăn nóng nhà tự nấu.

Với chị Lâm, đây là thói quen vừa tiện lợi, sạch sẽ lại tiết kiệm và cũng được rất nhiều người thực hiện. Nên khi biết kiểu đựng canh tưởng chừng vô hại ấy dẫn tới "đại họa" sức khỏe cho cả 4 thành viên trong gia đình thì chị sốc vô cùng.

4 người một nhà cùng gặp "họa" do ăn canh nóng đựng trong túi ni lông nhiều năm

Theo lời chị Lâm kể, khoảng nửa năm trước chị phải điều trị nhiễm trùng đường tiết niệu dù chăm uống nước và không nhịn tiểu. Sau nhiều lần dùng thuốc vẫn tái phát lại cộng thêm nhận thấy con gái lớp 3 có nhiều biểu hiện bất thường nên chị quyết định cùng con tới bệnh viện trung ương thăm khám.

Thật không ngờ, kết quả chỉ ra chị mắc ung thư nội mạc tử cung và buộc phải phẫu thuật cắt bỏ tử cung để bảo toàn tính mạng. Còn con gái chị thì bị dậy thì sớm. Các xét nghiệm liên quan chỉ ra cả hai mẹ con đều có nồng độ hormone môi trường DEHP (một loại chất dẻo phthalate) trong cơ thể cao gấp nhiều lần mức bình thường. Bác sĩ Hong Yongxiang (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết, đó là do thói quen ăn canh nóng đựng trong túi ni lông đã nhiều năm.

Ảnh minh họa

Ngay sau đó, bác sĩ yêu cầu chồng và con trai chị Lâm cùng tới khám. Kết quả, con trai lớn mới vào cấp hai của chị cũng có những biểu hiện sớm của dậy thì sớm, rối loạn hormone dù nhẹ hơn. Còn chồng chị thì tích tụ chất độc trong gan và thận, chưa bùng phát ra thành bệnh nặng nhưng cũng không thể xem thường.

Cảnh giác với thói quen đựng đồ nóng trong túi ni lông, hộp nhựa dùng một lần

Bác sĩ Hong bày tỏ sự lo ngại sâu sắc trước thói quen đựng đồ ăn/thức uống nóng trong túi ni lông, hộp nhựa/xốp dùng một lần hiện nay. Ông giải thích: "Khi nhiệt độ cao tiếp xúc với nhựa, các chất độc hại như DEHP và Bisphenol A (BPA) dễ dàng bị giải phóng.

Đặc biệt, DEHP là chất làm dẻo thường được sử dụng trong các sản phẩm nhựa mềm để tăng độ bền và tính linh hoạt. Cả DEHP và BPA đều là hormone môi trường (Endocrine-Disrupting Chemicals), có cấu trúc tương tự như hormone trong cơ thể con người. Khi xâm nhập, chúng nhanh chóng gây rối loạn hệ nội tiết, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động bình thường của các hormone tự nhiên và gây nhiều vấn đề sức khỏe".

Theo ông, với người lớn như chị Lâm, sự rối loạn hormone do DEHP và BPA tích tụ có thể dẫn đến nhiều loại ung thư, điển hình là ung thư nội mạc tử cung. Với trẻ em, các chất này gây nhầm lẫn tín hiệu nội tiết, dẫn đến biểu hiện dậy thì sớm và ảnh hưởng xấu tới hệ miễn dịch, hệ thần kinh, gây béo phì, tiểu đường, tăng nguy cơ tim mạch. Các chất độc này đặc biệt nguy hiểm với trẻ đang trong giai đoạn phát triển.

Ảnh minh họa

"Đựng đồ ăn, thức uống nóng trong túi ni lông hay hộp nhựa đã nguy hiểm, nếu đó là thực phẩm có tính axit, vị chua hoặc mặn cao, nhiều dầu mỡ thì càng hại do tính thôi nhiễm mạnh hơn" - ông nói thêm.

Ngoài ra, ông khuyên các gia đình nên ưu tiên sử dụng các vật liệu an toàn như thủy tinh, sứ, hoặc thép không gỉ để đựng và chứa thực phẩm. Đặc biệt là khi còn nóng hoặc cần hâm nóng lại. Đồng thời, khám sức khỏe định kỳ và đi khám ngay khi cò biểu hiện cơ thể bất thường.