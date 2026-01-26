Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cá nhân cho thuê xe tính thuế như thế nào? Bộ Tài chính trả lời

26-01-2026

Bộ Tài chính đã có câu trả lời trước thắc mắc của cá nhân kinh doanh.

Cá nhân cho thuê xe tính thuế như thế nào? Bộ Tài chính trả lời- Ảnh 1.

Tại Hội nghị đối thoại giữa Bộ Tài chính với người nộp thuế năm 2025, một cá nhân nêu trường hợp: có 1 xe tải cho công ty thuê theo hình thức thuê tài sản, đồng thời trực tiếp lái xe và hưởng lương lái xe. Trong năm 2024 và 2025, doanh thu cho thuê xe trên 100 triệu đồng/năm và đã thực hiện kê khai, nộp thuế đầy đủ.

Người này đặt câu hỏi: từ năm 2026, khi ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân dự kiến được nâng lên 200 triệu đồng/năm, thì phần doanh thu cho thuê tài sản sẽ kê khai ra sao; thu nhập từ tiền lương, tiền công có được giảm trừ gia cảnh không; khi quyết toán có kê khai gộp hai nguồn thu nhập hay tách riêng, và liệu phần tiền lương có thể ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thay hay không.

Trả lời nội dung này, Bộ Tài chính cho biết, Bộ đang xây dựng Nghị định quy định về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Dự thảo quy định:

"Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có thời gian hoạt động từ 01 năm trở lên tự xác định có mức doanh thu hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ từ 500 triệu đồng trở xuống thì hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thông báo doanh thu thực tế phát sinh trong năm với cơ quan thuế chậm nhất là ngày 31 tháng 1 hàng năm.

Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tự xác định có mức doanh thu hằng nam từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ từ 500 triệu đồng trở xuống nhưng năm tính thuế có doanh thu vượt mức 500 triệu đồng thì thực hiện khai thuế từ tháng liền kề sau tháng phát sinh doanh thu vượt mức 500 triệu đồng."

Theo Bộ Tài chính, quy định này nhằm làm rõ trách nhiệm tự xác định doanh thu của hộ, cá nhân kinh doanh và thời điểm phải thực hiện nghĩa vụ khai thuế khi doanh thu vượt ngưỡng.

Từ 1/7 tới, 5 trường hợp sẽ bị cưỡng chế thuế, người dân cần chú ý

Theo Kỳ Thư

An Ninh Tiền Tệ

Nghỉ hưu năm 2026, đóng BHXH đủ 15 năm, lương hưu mỗi tháng được nhận bao nhiêu?

Chị Lệ sinh con vào tháng 1/2026, vậy có thuộc diện được áp dụng chế độ nghỉ thai sản 7 tháng không? BHXH Việt Nam trả lời

Đa dạng - công bằng - hòa nhập: Nền tảng để nâng cao chất lượng lãnh đạo và hiệu quả vận hành một cách bền vững

15:08 , 26/01/2026
Dự kiến 5 tuyến cao tốc sẽ thu phí sau Tết Nguyên đán

14:55 , 26/01/2026
Thuế TP.HCM gửi thông báo quan trọng đến hộ kinh doanh

13:59 , 26/01/2026
Từ 1/7 tới, 5 trường hợp sẽ bị cưỡng chế thuế, người dân cần chú ý

11:09 , 26/01/2026

