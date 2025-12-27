Cá nhân có tài sản cho thuê, doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm có bắt buộc lập hộ kinh doanh: Cục Thuế trả lời

Sáng 26/12, Bộ Tài chính phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Bộ Tài chính với người nộp thuế về chính sách, thủ tục hành chính thuế và hải quan năm 2025.

Theo đó, cá nhân đã có câu hỏi đặt cho Cục Thuế với nội dung như sau: Tôi là cá nhân có tài sản cho thuê, doanh thu 1 năm dưới 500 triệu đồng thì có bắt buộc phải lập hộ kinh doanh (HKD) không, hay chỉ cần xin cấp mã số thuế cho thuê tài sản và nộp tời khai online thôi? Tôi có tham khảo một số thuế cơ sở thì yêu cầu lập HKD, 1 số thuế lại không yêu cầu. Trường hợp của tôi có bắt buộc phải lên HKD không?

Trả lời nội dung này, cơ quan thuế cho biết, việc cá nhân có phải đăng ký hộ kinh doanh hay không được căn cứ theo Điều 82 Nghị định số 168/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo quy định tại Điều 82, hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ.

Khoản 3 Điều 82 nêu rõ: những người làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Mức thu nhập thấp cụ thể do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định và áp dụng trên địa bàn.

Bên cạnh đó, khoản 4 Điều 82 cũng quy định, trường hợp có nhu cầu, các đối tượng thuộc diện không bắt buộc vẫn có thể đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định.

Hai cách thực hiện theo quy định hiện hành

Từ các quy định nêu trên, cơ quan thuế cho biết, cá nhân cho thuê tài sản không bắt buộc trong mọi trường hợp phải lập hộ kinh doanh, mà có thể thực hiện theo một trong hai cách sau:

Trường hợp đăng ký thành lập hộ kinh doanh: Cá nhân thực hiện đăng ký hộ kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 168/2025/NĐ-CP. Việc đăng ký thuế được thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông cùng với đăng ký kinh doanh, theo hướng dẫn tại Thông tư số 68/2025/TT-BTC.

Trường hợp không đăng ký thành lập hộ kinh doanh: Cá nhân thực hiện đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quy định tại Thông tư số 86/2024/TT-BTC, sau đó thực hiện kê khai và nộp thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản theo quy định.

Như vậy, theo hướng dẫn của cơ quan thuế, việc có đăng ký hộ kinh doanh hay không phụ thuộc vào lựa chọn của cá nhân, căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành, không phải trường hợp nào cũng bắt buộc phải lập hộ kinh doanh.



