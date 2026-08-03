Cá nhân mua, bán hàng hóa với nước ngoài qua nền tảng thương mại điện tử phải xác thực định danh điện tử

Đề xuất sửa đổi nhiều quy định của Luật Hải quan

Ngày 3/8, tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ đã trình bày tờ trình Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan.

Theo đó, việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan nhằm: Tạo cơ sở pháp lý cho việc tái thiết kế quy trình quản lý hải quan, tái cấu trúc xây dựng hệ thống công nghệ thông tin. Tăng cường kết nối dữ liệu liên thông giữa các bộ, ngành và chính quyền địa phương; Cải cách thủ tục hải quan, thúc đẩy sự tuân thủ tự nguyện trên cơ sở phân loại mức độ tuân thủ pháp luật và mức độ rủi ro của người nộp thuế, người khai hải quan; Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho hải quan địa phương; Đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính; Khắc phục các bất cập của Luật Hải quan năm 2014; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các pháp luật liên quan; Tăng cường kiểm tra chặt chẽ với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, nâng cao tính tuân thủ pháp luật hải quan.

Phạm vi sửa đổi, bổ sung Luật Hải quan tập trung sửa đổi một số điều về tên gọi, chức danh; thủ tục hải quan; khu, kho; quản lý rủi ro; kiểm tra sau thông quan; tạm dừng đối với hàng hóa xâm phạm sở hữu trí tuệ. Đối tượng áp dụng giữ nguyên như quy định tại Điều 2 Luật Hải quan số 54/2014/QH13. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan gồm 4 Điều.

Đặc biệt, sửa đổi, bổ sung Điều 58 theo hướng quy định doanh nghiệp kinh doanh kho bãi cảng chịu trách nhiệm thực hiện việc tiêu hủy đối với hàng hóa gây ô nhiễm môi trường trong trường hợp không xác định được chủ phương tiện vận tải, người điều khiển phương tiện vận tải hoặc người được chủ phương tiện vận tải ủy quyền. Cơ quan Hải quan chủ trì thực hiện giám sát việc tiêu hủy.

Đề nghị xác định căn cứ hàng hóa cần kiểm định

Trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu cho biết, đa số ý kiến trong Uỷ ban này tán thành với quy định yêu cầu tổ chức, cá nhân tại Việt Nam khi mua, bán hàng hóa với nước ngoài qua nền tảng thương mại điện tử phải thực hiện xác thực định danh điện tử. Đồng thời, đề nghị nghiên cứu quy định theo hướng việc xác thực định danh điện tử chỉ thực hiện một lần đối với mỗi tài khoản và được sử dụng thống nhất cho các giao dịch phát sinh trên tài khoản đó, bảo đảm thuận lợi cho người sử dụng và hiệu quả quản lý. Có ý kiến cho rằng trách nhiệm xác thực định danh điện tử của người bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử đã được quy định trong Luật Thương mại điện tử, vì vậy để nghị tiếp tục rà soát quy định của dự thảo Luật để tránh chồng chéo, trùng lặp.

Cơ quan thẩm tra dự án Luật cũng cơ bản tán thành việc bổ sung quy định về kiểm định hải quan. Đồng thời, đề nghị quy định trong Luật một số căn cứ cụ thể để xác định hàng hóa cần kiểm định, trách nhiệm của cơ quan hải quan trong việc xem xét đầy đủ các kết quả đánh giá, ban hành thông báo cuối cùng, trên cơ sở đó giao Chính phủ quy định chi tiết. Đề nghị làm rõ nội hàm “tiêu chí kỹ thuật” và mối quan hệ giữa hoạt động này với hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật chuyên ngành; đồng thời, làm rõ căn cứ, phương pháp, phạm vi, giai đoạn áp dụng kiểm định, trình tự, thủ tục, giá trị pháp lý của kết quả kiểm định, kết quả đánh giá lại, kết quả đánh giá bổ sung.